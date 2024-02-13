«Видишь — стреляй»: кто стал замом главкома ВСУ Сырского, чем известен

Заместителем нового главнокомандующего ВСУ стал человек, которой положил начало войне в Донбассе. Кто это такой, какой репутацией он обладает на Украине, кто еще попал в команду Сырского?

© Соцсети

Чем известен новый заместитель Сырского

Новым заместителем главнокомандующего ВСУ стал полковник Вадим Сухаревский. Как отмечает издание «Громадьске», на Украине офицер известен как «тот, кто сделал первый выстрел» в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Это произошло в Славянске.

В 2014 году Сухаревский, известный под позывным Барсук, был командиром роты в 80-й отдельной аэромобильной бригаде. 13 апреля вместе со спецназом СБУ он вступил в бой с силами самообороны Донбасса, которые подчинялись Игорю Стрелкову. Командующий бригадой дал приказ не стрелять. Однако Сухаревский, столкнувшись с занявшими Славянск ополченцами, этот приказ нарушил. «РБК-Украина» пишет, что Сухаревский сам сел на место стрелка, «чтобы вся ответственность была на нем». По версии украинского Forbes, он заставил подчиненного открыть огонь.

«Видишь — стреляй», — эти слова Вадима Сухаревского в нецензурной форме стали неофициальным лозунгом 80-й ОДШБр ВСУ.

В 2022 году Сухаревский получил звание Героя Украины.

Кто попал в команду Сырского

Telegram-канал «Военная хроника» приводит список назначений в команду нового главнокомандующего ВСУ.

На бывшее место самого Сырского встал экс-замминистра обороны Украины Александр Павлюк — его назначили командующим сухопутными силами. Павлюк — Герой Украины, известен заявлениями о том, что украинцы «готовы рвать россиян на части голыми руками». Вместе с Сырским в марте 2022 года управлял обороной Киева.

Бригадный генерал Игорь Скибюк стал новым командующим десантно-штурмовыми силами ВСУ. Ранее он был командующим «родной» для Сырского 80-й ОДШБр. Также Герой Украины.

Юрий Содоль был назначен на должность командующего Объединенными силами ВСУ. Ранее был командующим морской пехотой ВСУ и руководил операциями на Угледарском направлении. Получил звание Героя Украины уже через неделю после начала СВО.

Игорь Плахута стал командующим Силами территориальной обороны ВСУ. Его назначение столкнулось с волной критики на Украине — в декабре 2013 года он занимался разгоном Евромайдана.

«До 2023 года военного опыта не имел и военных должностей не занимал», — отмечает «Военная хроника».

А бывший командующий ТрО Анатолий Баргилевич стал начальником Генштаба ВСУ.

«Баргилевич — опытный штабной офицер, однако его назначение скорее связано со службой начальником штаба оперативно-стратегической группировки „Хортица“ под командованием Сырского в период с 2022-го по октябрь 2023-го. Отметим, что именно эта группировка проиграла битвы за Лисичанск, Северодонецк, Соледар и Артемовск», — отмечает «Военная хроника».

Чем сейчас занимается Сырский

Вскоре после назначения Александр Сырский дал интервью иностранным СМИ — немецкому телеканалу ZDF. В интервью военачальник, известный как Генерал 200, объявил, что «люди для него — самое важное». Новый главком ВСУ предупредил, что боевые действия на Украине будут «долгими и тяжелыми», и призвал все украинское общество «объединиться и согласиться» с необходимостью «выйти на границы 1991 года».

Бывший украинский замминистра Георгий Тука в эфире YouTube предположил, что новый главком «под желания Зеленского» может начать рискованные операции на передовой. Это может привести к «крайне негативным последствиям».

По данным Telegram-канала «Резидент», генерал Сырский приказал бросить дополнительные силы на оборону Авдеевки. Там оборона ВСУ оказалась в тяжелом положении.