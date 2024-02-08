Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с Путиным. Какие последствия может иметь беседа для США?

Интервью бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Об этом журналист сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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7 февраля такую же информацию опубликовал Telegram-канал «Пул № 3», однако официальный анонс был размещен только сейчас. Карлсон пообещал, что беседа с российским лидером будет опубликована без монтажа на его сайте и в соцсети X (бывшая Twitter). Все желающие смогут посмотреть интервью бесплатно.

В США обеспокоились выходом интервью

Обозреватель американского телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил беспокойство в связи с выходом интервью Путина. Он обратил внимание, что российский лидер на протяжении почти четырех лет отказывался давать интервью «легитимным» западным журналистами, однако согласился побеседовать с Карлсоном. По словам Фиглюцци, Путин «делает что-то, когда знает результат».

«Он делает что-то с определенной целью и стратегией. Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход», — отметил он.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин признала, что действующие американские власти боятся интервью известного журналиста с президентом России.

Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина Марджори - Тейлор Грин, конгрессвумен.

Она добавила, что власти США ненавидят, когда кто-то вроде Карлсона не следует их сценарию. Грин подчеркнула, что именно от таких журналистов американцы слышат правду.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что готовящееся интервью окажется информационной бомбой для населения США. По его словам, диалог будут показывать все американские телеканалы, а ценность Карлсона заключается в том, что он демонстрирует неудобную для американцев правду.

В свою очередь бывший главный редактор советского и российского журнала «Огонек» Виталий Коротич, проживший 10 лет в США, раскрыл возможные последствия публикации этого интервью. Он заявил, что Путин изложит позицию России по вопросам международной политики.

«Это будет страшный удар по президенту США Джо Байдену. Потому что Байден держит всю свою политику на вранье. На том, что он последний человек, который организовывает защиту Европы "от кровожадных россиян"» — сказал экс-главред.

Карлсона предупредили о последствиях интервью

Такеру Карлсону может грозить уголовное дело за интервью с Путиным, о таких последствиях предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян. Он подчеркнул, что политика США сейчас непредсказуема.

«Во-первых, Карлсон ничего не нарушил. Тем более сейчас начался обратный откат: люди говорят, что пусть он задает вопросы Путину, но правильные. Но угрожать Карлсону может что угодно, США сейчас непредсказуемы. Может, он станет журналистом номер один в США. А может, его уничтожат физически, может, заведут уголовное дело, разорят», — допустил политолог.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов предположил, что власти США могут признать Карлсона иностранным агентом. По его мнению, американская пропаганда будет использовать все возможности для того, чтобы нагнать обстановку, которая привлекла бы Карлсона к ответственности. Правозащитник объяснил, что в США за нарушение закона об иностранных агентах гражданину может грозить уголовная ответственность, в частности, тюремное заключение сроком до 15 лет.

Политический комментатор Ян Майлз Чонг в соцсети X обратил внимание, что американские политики и представители СМИ уже предлагают арестовать Карлсона из-за поездки в Россию. «Если Такер Карлсон не проявит осторожность, он может стать следующим Джулианом Ассанжем», — написал Чонг. На это отреагировал владелец соцсети Илон Маск, призвав «арестовать тех, кто призывает к аресту» журналиста.

Карлсон захотел взять интервью у Зеленского

Находясь в Москве, Карлсон заявил, что предложил Владимиру Зеленскому также дать ему интервью. Он выразил надежду, что президент Украины согласится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на эту новость, сказав, что российскую сторону этот вопрос не касается.

«Я же не могу за Карлсона говорить. Это уже дело Киева, они много дают интервью», — отметил он.