Что за новая гаубица, за которую Шойгу раскритиковал «Уралтрансмаш»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил Уральский завод транспортного машиностроения (АО «Уралтрансмаш») для проверки выполнения государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ) 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция-СВ». Чем остался недоволен глава российского военного ведомства?

© Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Шойгу раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша»

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В ходе посещения предприятия глава Минобороны России заявил о необходимости увеличения объема выпуска и ремонта САУ, поскольку это было поручение президента РФ Владимира Путина.

«Выполнять это надо. Потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой — работой на поле боя», — сказал генерал армии.

Шойгу отметил, что сейчас САУ крайне востребованы в зоне СВО, и призвал ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

Гендиректор «Уралтрансмаша» Олег Емельянов сообщил министру обороны РФ, что в настоящее время на завершающей стадии производства находится первая партия САУ 2С35 «Коалиция-СВ». При этом Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора предприятия, сказав, что данные самоходные установки должны были поступить на вооружение ВС РФ еще в 2023 году.

«Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — обратил внимание Шойгу.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что министр обороны РФ выступил с критикой в адрес руководства «Уралтрансмаша», потому что артиллерия играет большую роль на современном поле боя.

«Артиллерия играет одну из решающих ролей на современном поле боя. Несмотря на массовое применение высокоточного оружия, артиллерия также способна точно поражать все выявленные цели. Но резкое увеличение выпуска продукции невозможно взять и за одну ночь реализовать. Речь идет о высокотехнологичном производстве. Это требует большого количества времени», — сказал военный эксперт.

Что говорят военкоры о новой гаубице для ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что шесть комплектов самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» скоро поступят на вооружение российской армии.

«Конечно, хочется в это верить, это ж наша система, она в нашу армию поступает. <...> 70 км — дальность стрельбы, 16 выстрелов в минуту. 70 снарядов — возимый боекомплект. Шесть комплектов этой САУ ждут на СВО на днях. Ждем, дежурим, наблюдаем», — написал он.

Сладков отметил, что данную САУ многие называют «лучшей самоходной артиллерийской системой в мире».

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул важность того, что сейчас российская промышленность наладила производство традиционной артиллерии — систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт».

«В начале СВО казалось, что этот производственный потенциал утрачен и воевать будем тем, что поднимем с консервации. Но объем производства самоходных артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз», — пояснил он.

Также он обратил внимание на тот факт, что ВС РФ как раз не хватает САУ, которая способна бить на 70 км. Но после того как «Коалиция-СВ» поступит в ряды российской армии, ситуация изменится.