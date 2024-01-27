«Чудики с гениталиями»: Путин жестко высказался по звездам «голой» тусовки

Новая элита России будет формироваться из людей, которые готовы сражаться за Родину, объявил президент Владимир Путин по итогам встречи со студентами в Петербурге. Кого он видит будущим страны, при чем здесь «голая» вечеринка в клубе Mutabor, кто с этого мероприятия сильнее всех разозлил Путина?

Какой будет новая элита России

Накануне Санкт-Петербурге президент Путин провел встречу со студентами, которые принимали участие в спецоперации ВС РФ на Украине. Он объявил, что именно такие люди станут костяком новой российской элиты.

«Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал глава государства.

Сколько участников СВО в российских вузах

По данным Минобрнауки России, сейчас в вузах страны учатся более 12 тысяч участников СВО, а также дети многих из них.

«По итогам приемной кампании 2023 года в пределах квоты принято 1,2 тысячи военнослужащих и 8,1 тысячи детей (участников СВО). На бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей. Всего в вузах обучается более 12,8 тысячи участников СВО и более 21,6 тысячи их детей», — приводит данные Telegram-канал ведомства.

В Минобрнауки отчитались также о гуманитарной работе вузов: в рамках акции «Вузы для фронта!» в зону СВО было направлено более 950 тонн гуманитарных грузов, еще 40 тысяч тонн — в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ».

Что Путин сказал об участниках «голой» вечеринки Ивлеевой

16 января президент впервые высказался о «голой» вечеринке. Тогда глава государства призвал равняться на российских доблестных воинов, участвующих в спецоперации. По его словам, правильными жизненными ориентирами обладают прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — сказал Путин на встрече с главами муниципалитетов, обсуждая вопросы, связанные с участниками СВО.

Источники Telegram-канала Baza сообщали, что фото и видео с вечеринки Ивлеевой дошли до президента России. Сообщалось, что за сутки до мероприятия глава государства провел церемонию вручения «Золотых звезд» Героя России участникам СВО. Церемония проходила в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

Кто с «голой» вечеринки мог сильнее всех разозлил Путина

«Голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой посетило большое количество известных в России людей, в том числе король поп-сцены Филипп Киркоров, его коллега Дима Билан, журналистка и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, певица Лолита Милявская. А также был рэпер Николай Васильев, известный как Vacio. Он пришел в клуб Mutabor в одном носке Balenciaga на пенисе, в ходе вечеринки кто-то этот носок сдернул. Эта сцена, попав на видео, стала поводом для возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено).