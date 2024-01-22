Как собирали подписи в поддержку кандидатов в президенты России

22 января 2024 года представители избирательного штаба Владимира Путина принесли в ЦИК подписи избирателей, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ.

Правила сбора подписей в поддержку кандидатов

Видео дня

Кандидаты на высший государственный пост должны представить в ЦИК не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования документы, необходимые для регистрации, в том числе подписи избирателей в свою поддержку. От их сбора, согласно закону, освобождены кандидаты от партий, представленных в Госдуме РФ, а также в заксобраниях не менее чем в одной трети субъектов РФ.

В настоящее время от сбора подписей освобождены кандидаты от партий "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР и "Новые люди".

Представители остальных партий для регистрации на выборах должны будут до 31 января собрать и сдать в ЦИК от 100 тыс. до 105 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей.

Самовыдвиженцам необходимо собрать от 300 тыс. до 315 тыс. подписей избирателей (не более 7,5 тыс. на один субъект РФ). Если сбор подписей осуществляется за пределами РФ, их общее количество не может превышать 7,5 тыс. для самовыдвиженцев и 2,5 тыс. для кандидатов от партий.

Центризбирком принимает решение о регистрации кандидатов в течение 10 дней с момента подачи ими документов. В этот период проводится проверка достоверности представленных кандидатами личных сведений (для этого ЦИК обращается в соответствующие органы государственной власти) и подписей избирателей.

Недействительными признаются подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, проживающих за пределами соответствующего субъекта РФ, указавших недостоверные сведения о себе, подписи лиц, фамилия, имя и отчество которых указаны в подписном листе не собственноручно и другие.

С помощью генератора случайных чисел в Центризбиркоме отбирают 60 тыс. подписей для проверки. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей избирателей, ЦИК проводит дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Если по результатам общей проверки количество недостоверных подписей превысит 5%, это является основанием для отказа в регистрации кандидата. Также отказывают кандидатам, число подписей в поддержку которых, после вычета недействительных, будет меньше необходимого по закону. Кроме того, не могут быть зарегистрированы кандидаты, предоставившие более 5% подписей, собранных в местах, где их сбор запрещен (на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи зарплат, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи). Среди других оснований для отказа в регистрации - подкуп избирателей, использование служебного положения при агитации, использование помимо собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5% процентов от 400 млн руб. (максимально разрешенной суммы расходов кандидата) и др. Решение Центризбиркома может быть обжаловано в Верховном суде РФ. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти дней.

Выборы президента РСФСР 1991 года

Первые выборы президента в России состоялись 12 июня 1991 года. Согласно действовавшему на тот момент избирательному законодательству, кандидатам было необходимо собрать подписи 100 тыс. граждан или получить поддержку не менее одной пятой от общего числа народных депутатов РСФСР.

На выборах 1991 года одновременно избирали президента и вице-президента страны (пост вице-президента был упразднен с принятием конституции 1993 года). Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть пар кандидатов.

Необходимое количество подписей граждан собрали:

Еще один кандидат на пост президента РСФСР - лидер Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС; с 1992 года - ЛДПР) Владимир Жириновский, который баллотировался в паре с президентом концерна "Галанд" Андреем Завидией, был допущен к выборам, получив поддержку народных депутатов РСФСР (477 из 930 присутствовавших на заседании).

В выборах участвовали все шесть пар кандидатов. Первым президентом России был избран Борис Ельцин (57,30%).

Выборы президента РФ 1996 года

Выборы 1996 года стали единственными в истории России, где для определения победителя потребовалось два тура голосования - 16 июня и 3 июля. Для регистрации кандидата избирательное объединение, блок или инициативная группа избирателей обязаны были собрать в его поддержку не менее 1 млн подписей. При этом на один субъект РФ должно было приходиться не более 7% от их общего числа.

Всего Центризбирком зарегистрировал 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Требуемый по закону 1 млн подписей сдали лишь 17 из них. После проверки подписных листов 9 человек были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты, 8 претендентам ЦИК отказал в регистрации.

Регистрацию получили действующий президент РФ Борис Ельцин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, экс-президент СССР Михаил Горбачев, лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер Партии самоуправления трудящихся Святослав Федоров, депутат Госдумы РФ Александр Лебедь, председатель заксобрания Кемеровской области Аман Тулеев, бывший тяжелоатлет, общественный деятель Юрий Власов. Семь кандидатов были выдвинуты инициативными группами граждан, двое - Владимир Жириновский и Григорий Явлинский - политическими партиями.

ЦИК отказал в регистрации организатору финансовой пирамиды "МММ" Сергею Мавроди, предпринимателям Артему Тарасову и Вячеславу Ушакову, бывшему сенатору Владимиру Подопригоре, депутату Госдумы РФ Галине Старовойтовой, председателю Консервативной партии России Льву Убожко, а также вице-президенту фонда "Реформа" Мартину Шаккуму и главе компании "Ферейн", депутату Госдумы Владимиру Брынцалову. Причиной отказа послужили нарушения при сборе подписей избирателей. ЦИК признал недостоверными или собранными с нарушениями 480 тыс. подписей из 1,192 млн в поддержку Мавроди, 265 тыс. из 1,145 млн подписей в поддержку Ушакова, 497 тыс. из 1,211 млн в поддержку Шаккума и другим. Все претенденты, кроме Сергея Мавроди, попытались оспорить отказ ЦИК в Верховном суде РФ, однако удалось это сделать лишь Мартину Шаккуму и Владимиру Брынцалову.

В итоге в бюллетень для голосования были включены 11 кандидатов. 13 июня 1996 года Аман Тулеев снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Зюганова. Его фамилия была вычеркнута из уже напечатанных бюллетеней. В результате в первом туре 16 июня приняли участие 10 кандидатов. Во второй тур вышли Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. 3 июля победу на выборах одержал Борис Ельцин (53,82%).

Досрочные выборы президента РФ 2000 года

После добровольной отставки президента Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года были назначены досрочные выборы главы государства на 26 марта 2000 года. Претенденты на пост президента РФ должны были предоставить 500 тыс. подписей в свою поддержку, при этом на один субъект РФ не должно было приходиться более 35 тыс. подписей. Отказ в регистрации следовал в случае обнаружения среди подписей, подлежащих проверке (20% от общего числа), более 15% недостоверных, а также если после вычета недостоверных останется менее 500 тыс. подписей.

Из 33 человек, выдвинутых избирательными объединениями и инициативными группами граждан, только 15 сдали в ЦИК подписи в свою поддержку.

По результатам проверки подписных листов были зарегистрированы 12 кандидатов в президенты: депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин, предприниматель Умар Джабраилов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель президиума общероссийского общественного объединения "За гражданское достоинство" Элла Памфилова, лидер общественно-политического движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин, и. о. президента РФ Владимир Путин, председатель правления Московского фонда президентских программ Евгений Савостьянов (снял свою кандидатуру 21 марта 2000 года), генпрокурор РФ Юрий Скуратов, губернатор Самарской области Константин Титов, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, председатель объединения "Яблоко" Григорий Явлинский. Владимир Жириновский и Элла Памфилова были выдвинуты от политических объединений, остальных кандидатов выдвинули инициативные группы избирателей.

Двум претендентам - предпринимателям Анзори Авксеньеву-Кикалишвили и Исмаилу Таги-Заде - ЦИК отказал в регистрации из-за недостаточного количества собранных подписей. Еще один - помощник депутата Мосгордумы Герман Хрусталев - после сдачи подписей отозвал заявление о согласии баллотироваться.

В выборах приняли участие 11 кандидатов. Президентом РФ был избран Владимир Путин (52,94%).

Выборы президента РФ 2004 года

Очередные выборы главы государства были назначены на 14 марта 2004 года. Число подписей, необходимое для регистрации кандидатов, было увеличено до 2 млн (на один субъект РФ должно было приходиться не более 50 тыс. подписей). При этом общее количество собранных подписей не должно было превышать установленную законом норму более чем на 25%. Парламентские партии получили право выдвигать своих кандидатов на пост главы государства без сбора подписей. Отказ в регистрации претендентов на высший пост в государстве следовал, если среди отобранных для проверки подписей (20% от всех предоставленных в ЦИК) число недостоверных и недействительных составляло 25%.

Центризбирком зарегистрировал группы избирателей, созданные в поддержку 10 кандидатов, из них 4 были выдвинуты политическими партиями, включая 2 парламентские, остальные выступили как самовыдвиженцы. Представители парламентских партий ЛДПР и КПРФ Олег Малышкин и Николай Харитонов получили статус кандидатов без сбора подписей. Остальные восемь человек должны были собрать по 2 млн подписей избирателей.

Подписные листы в Центризбирком сдали кандидат от непарламентской Российской партии жизни, спикер Совфеда Сергей Миронов, а также самовыдвиженцы Владимир Путин, действующий президент РФ, Сергей Глазьев, руководитель думской фракции "Родина", Иван Рыбкин, бывший спикер Госдумы РФ, и Ирина Хакамада, экс-сопредседатель партии "Союз правых сил" (СПС). По результатам проверки представленных подписей все пятеро были зарегистрированы ЦИК в качестве кандидатов на пост президента РФ.

Подписи в свою поддержку не представили предприниматели Владимир Брынцалов и Анзори Авксентьев, а также кандидат от Партии российских регионов (входила в избирательный блок "Родина"), бывший глава Центробанка РФ Виктор Геращенко. 5 марта 2004 года свою кандидатуру с выборов снял Иван Рыбкин.

В результате участие в выборах приняли шесть кандидатов. На пост президента РФ был переизбран Владимир Путин (71,31%).

Выборы президента РФ 2008 года

Очередные выборы главы государства состоялись 2 марта 2008 года. От сбора подписей были освобождены претенденты, которые баллотировались от парламентских партий. Остальные должны были собрать в свою поддержку не менее 2 млн подписей избирателей. При этом общее количество подписей не должно было превышать установленную законом норму более чем на 5%.

В каждом из субъектов РФ необходимо было собрать не более 50 тыс. подписей. ЦИК осуществлял выборочную проверку 20% предоставленных подписей. Порог допустимого брака снизился по сравнению с прошлыми президентскими выборами с 25% до 5%.

Документы на регистрацию в ЦИК представили 15 человек (4 - от политических партий, 11 - самовыдвиженцы). У 9 из 11 самовыдвиженцев ЦИК не принял документы из-за выявленных нарушений, оставшимся двоим претендентам - бывшему председателю правительства РФ Михаилу Касьянову (в 2023 г. включен в реестр иноагентов) и политтехнологу, лидеру Демократической партии России Андрею Богданову - было разрешено приступить к сбору подписей в свою поддержку. Из четырех представителей политических партий трое были выдвинуты парламентскими и освобождены от сбора подписей: первый вице-премьер Дмитрий Медведев ("Единая Россия"), лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Еще один выдвиженец от партии - Борис Немцов от непарламентского СПС - впоследствии снял свою кандидатуру.

После проверки подписей избирателей ЦИК отказал лишь одному кандидату - самовыдвиженцу Михаилу Касьянову. ЦИК обнаружил более 80 тыс. (13,36%) недействительных или недостоверных подписей, что почти втрое превысило допустимый законом порог. Касьянов попытался оспорить решение ЦИК в Верховном суде РФ, однако безрезультатно.

В выборах участвовали четыре кандидата. Победу одержал Дмитрий Медведев (70,28%).

Выборы президента РФ 2012 года

Очередные выборы главы государства были назначены на 4 марта 2012 года. Требования к сбору подписей в поддержку кандидатов, а также их проверке не изменились.

Изначально о своем выдвижении заявили 25 человек (5 - от партий, 20 - самовыдвиженцы). От четырех парламентских партий на выборы были выдвинуты премьер-министр РФ Владимир Путин ("Единая Россия"), а также партийные лидеры Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия"). Все они были зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ без сбора подписей избирателей. Еще одна партия - непарламентское "Яблоко" - выдвинула на выборы своего основателя Григория Явлинского, который был допущен ЦИК к сбору подписей избирателей в свою поддержку.

В итоге подписи в Центризбирком для регистрации предоставили четыре человека. Среди них трое самовыдвиженцев - предприниматель, президент группы компаний "Онэксим" Михаил Прохоров, лидер незарегистрированной партии "Воля" Светлана Пеунова и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, а также Григорий Явлинский от партии "Яблоко".

По итогам проверки сданных подписей ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата только Михаила Прохорова. Он получил право участвовать в выборах вместе с представителями парламентских партий. Двум другим самовыдвиженцам было отказано в регистрации: Светлана Пеунова предоставила лишь 243 тыс. подписей из необходимых 2 млн, Дмитрий Мезенцев передал в ЦИК 2,007 млн подписей, но 14,9% от выбранных для проверки были признаны недействительными. ЦИК отказал в регистрации и Григорию Явлинскому. Он предоставил 2,086 млн подписей, но среди отобранных для проверки 25,66% были признаны недействительными. Явлинский обжаловал решение комиссии в Верховном суде, однако 8 февраля 2012 г. суд признал отказ в регистрации законным.

В результате в выборах приняли участие пять кандидатов. Президентом РФ был избран Владимир Путин (63,60%).

Выборы президента РФ 2018 года

Очередные выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. От сбора подписей были освобождены кандидаты, выдвинутые партиями, представленными в Госдуме, а также в заксобраниях не менее чем одной трети субъектов РФ.

Самовыдвиженцам необходимо было собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей (не более 7,5 тыс. в каждом субъекте РФ). Кандидаты от партий, не имевших необходимого представительства, должны были предоставить не менее 100 тыс. подписей (не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ).

Документы для участия в выборах в ЦИК сдали 36 человек: 15 самовыдвиженцев и 21 кандидат от зарегистрированных политических партий (среди них 2 парламентские - КПРФ и ЛДПР). Впоследствии число претендентов сократилось.

Два кандидата были зарегистрированы ЦИК без сбора подписей избирателей как представители парламентских партий: директор совхоза им. Ленина (Московская область) Павел Грудинин от КПРФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Еще пять выдвиженцев от политических партий собрали необходимое число подписей. Среди них - Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока". Подписи прошли проверку в ЦИК, и все кандидаты получили регистрацию.

Рассмотрев документы 15 самовыдвиженцев, ЦИК зарегистрировал только три инициативные группы, созданные в поддержку их выдвижения: действующего президента РФ Владимира Путина, предпринимателей Владимира Михайлова и Александра Чухлебова. Однако позднее у Александра Чухлебова было обнаружено иностранное гражданство и он был снят с выборов. Владимир Михайлов отказался от участия в избирательной кампании, так как ему не удалось собрать 300 тыс. подписей.