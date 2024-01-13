«Шрамъ, напоминающій о ранѣ»: кто в России отмечает Старый Новый год?

Почти 60% россиян собираются отмечать Старый Новый год с 13 на 14 января. Возник этот праздник после Октябрьского переворота. Тогда же было упразднено традиционное правописание с «ятями» и «ерами» на концах слов. В канун Старого Нового года эксперты по «дореформенной» русской орфографии рассказали «Газете.Ru», в чем смысл этого праздника. Их комментарии приведены «в старомъ правописанiи».

© Из фонда Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева

Старый Новый год теряет популярность

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Праздновать Старый Новый год в 2024-м намерены 58% россиян, сообщил ВЦИОМ . При этом, по данным социологов, в 2009 году праздник отмечали 67% граждан страны.

«Похоже, традиция отмечать Новый год дважды постепенно уходит из российского общества», — говорится в публикации центра.

Как отметил ВЦИОМ, «хранят традиции» в основном россияне старше 60 лет (таких 66%), а также обеспеченные люди (63%), имеющие среднее или средне специальное образование (порядка 70%), сельские жители и активные телезрители (также чуть менее 70% в обоих случаях).

Не отмечают Старый Новый год в России молодые люди (таких более 46%), столько же россиян с высшим образованием, почти половина москвичей.

«Отстающий» календарь

Старый Новый год — исключительно отечественное «изобретение». Пришедшие к власти в результате Октябрьского переворота большевики приняли два важных символических декрета — отменили традиционное русское правописание и ввели новый календарь — григорианский.

«В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь», — гласил изданный в январе 1918 года декрет.

До этого момента Российская империя долгое время жила по юлианскому календарю, который в наше время «отстает» от григорианского на 13 суток. С тех пор и пошла традиция отмечать «Старый Новый год», который наступает в полночь с 13 на 14 января по новому стилю.

Декреты о реформах правописания и календаря были подписаны Владимиром Лениным в разгар Гражданской войны. На территориях под контролем белых правительств вплоть до 1921 года считали дни по-прежнему. Пока Советская Россия встречала Новый год по григорианскому календарю, россияне «у Колчака, Деникина и Врангеля» жили по «старому стилю».

Русская православная церковь также отказалась принимать григорианское летоисчисление. Поэтому Рождество Христово в России отмечается по юлианскому календарю 25 декабря, как и во всем мире, — просто по григорианскому эта дата выпадает на 7 января.

«Объявленная невеждой и хамом» орфография

Обе реформы виделись современникам и потомкам как яркие символические шаги «уничтожения старого мира». Но если календарь был сдвинут на 13 суток, то орфографическая реформа повлекла за собой изъятие сразу нескольких букв и некоторые другие изменения.

Орфографию большевики «обновили» осенью 1918 года и, ожидаемо, многие не приняли этой «реформы». Например, будущий нобелевский лауреат, поэт и писатель Иван Бунин до конца своих дней упорно пользовался традиционной русской орфографией (и даже отказывался переходить на новый календарь — в своих дневниках он проставлял даты по старому стилю). Из-за технических сложностей цитата Бунина приведена ниже в новой орфографии.

«Я в одной из своих последних статей сказал, что не могу принять эту орфографию «уже хотя бы потому, что по ней написано все самое злое, низкое и лживое, что только было написано на земле», и в совершенно естественной горячности обозвал ее «заборной, объявленной невеждой и хамом». Иван Бунин, русский поэт, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, эмигрант

«Орѳографія и бѣгъ времени связаны не слишкомъ тѣсно»

Не вдаваясь в детали можно предположить, что календарь «старого стиля» и традиционная, «дореформенная» русская орфография — явления схожие хотя бы по той причине, что они были отменены большевиками в 1918 году.

В канун Старого Нового года «Газета.Ru» поинтересовалась у поклонников классического русского правописания, отмечают ли они этот праздник всерьез.

Михаил Тейкин, юрист, специалист по традиционной русской орфографии, главный редактор издательства «Новое время», объяснил, что календарь и алфавитъ — вещи, совершенно между собой не связанные.

«Первый относится къ астрономіи, второе (правописаніе) — къ языку. То, что упрощеніе орѳографіи и принятіе григоріанскаго календаря осуществилось при большевикахъ, не дѣлаетъ эти событія похожими.



Первое повлекло однозначно отрицательныя послѣдствія; второе, въ сущности, нейтрально и даже удобно при международныхъ сношеніяхъ», — заявил Тейкин (ответы здесь и далее приводятся в традиционной орфографии).

Эксперт добавил, что Старый Новый год всерьез не отмечает — «это затруднительно, если праздникъ выпадаетъ на рабочій день». Он подчеркнул, что не может сказать, какой календарь «правильнее», но считает «несуразным» то обстоятельство, что Новый год в России наступает до Рождества Христова:

«Рѣшить проблему съ празднованіемъ Рождества безъ участія церкви невозможно. Я не вижу смысла переходить на старый стиль одной Россіи безъ остального міра: единый для всѣхъ странъ календарь гораздо удобнѣе».

Не отмечает Старый Новый год и Александр Саньков — поэт, заместитель директора Научной библиотеки РАНХиГС при президенте РФ. Он принципиально использует традиционную русскую орфографию на письме. При этом, отметил Саньков, важно понимать абсурдность сосуществования двух календарей:

«Нѣтъ, не отмѣчаю [Старый Новый годъ всерьезъ]. Какъ мы всѣ знаемъ, Рождество Христово стало отмѣчаться послѣ новолѣтія. Это вноситъ путаницу какъ въ жизнь всякаго христіанина, который григоріанскій Новый годъ встрѣчаетъ Рождественскимъ постомъ, такъ и въ нѣкоторую равновѣсность бытія — «по-новому» получается, что Спаситель, съ рожденія Котораго мы ведемъ счетъ «нашей эры», родился позже «нашей эры».

Он рассказал, что не любит григорианского календаря, хотя «орѳографія, ходъ планетъ и бѣгъ времени» связаны «не слишкомъ тѣсно». Причиной тому — насильственный характер реформ большевиков. К тому же климатически юлианский календарь кажется ему уместнее в наших широтах — «по старому стилю» лето кончается в России позже, и было бы логичнее первые теплые дни сентября считать последними днями августа.

«Предполагая возможныя возраженія, молъ, «весь міръ живетъ по другому календарю», отвѣчу съ нѣкоторымъ вызовомъ: во-первыхъ, далеко не весь, во-вторыхъ, онъ жилъ такъ, считаясь съ «русскимъ календаремъ» дольше, чѣмъ не считаясь: думаю, и мы, и наши западные сосѣди вполнѣ въ состояніи учитывать разницу въ тринадцать дней», — пояснил Саньков.

««Лѣсъ» безъ ятя не пахнетъ»

Специалисты объяснили и причины своего выбора «дореформенной» орфографии, а не современной.

«Александръ Блокъ говорилъ, что «лѣсъ» безъ ятя не пахнетъ. И это дѣйствительно такъ — великій русскій лѣсъ, лѣсъ какъ ὕλη, нуждается въ ятяхъ и ерахъ. Также коротко замѣчу, что русская орѳографія — ни классическая, ни совѣтская — не является сложной, и она точно не сложнѣе англійской, французской или греческой», — уверен заместитель директора Научной библиотеки РАНХиГС.

«Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение — что она относится к технике творчества, в которую государство не должно вмешиваться. Старых писателей, которые пользовались ятями, как одним из средств для выражения своего творчества, надо издавать со старой орфографией». Александр Блок, поэт-символист.

В свою очередь, Тейкин заявил, что язык должен быть остер как бритва — и дореволюционная русская орфография отражает мысль на письме гораздо лучше, чем современная.

«Традиціонная орѳографія справляется съ этимъ несказанно лучше упрощенной. Чѣмъ меньше двусмысленностей въ текстѣ, особенно двусмысленностей, не поддающихся разрѣшенію, — тѣмъ лучше. Міръ 'свѣтъ' и миръ 'покой' — совершенно разныя понятія, смѣшивать ихъ нельзя: мировой судья и міровая война, миръ души и міръ души», — подчеркнул эксперт.

И Саньков, и Тейкин используют классическую орфографию в частной жизни, но в официальных документах вынуждены пользоваться современной.

Тейкин предположил, что Старый Новый год сохраняется как праздник в России до сих пор, потому что Новый год «по новому стилю» при советской власти долго не был выходным днем — вплоть до 1947 года.

«Люди, пусть и не имѣя возможности остаться дома или пойти въ церковь, больше чтили Старый Новый годъ, нежели Новый годъ по новому стилю. Смыслъ Стараго Новаго года какъ праздника я вижу въ томъ, что онъ не предшествуетъ Рождеству, а слѣдуетъ за нимъ, что соотвѣтствуетъ канону».

По мнению Санькова, это был когда-то для русских эмигрантов и остававшихся в Советской России противников революции «настоящiй, русскiй новый годъ» — возможность вернуться «хотя бы стихами» на Родину, отнятую не только въ пространствѣ, но и во времени.