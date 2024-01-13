Почему Гонсало Лира был опасен для США

В харьковской больнице скончался американский журналист Гонсало Лира, который критиковал Зеленского и США за развязывание украинского конфликта. Восемь месяцев журналист находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. Обращения родственников Лиры к американским дипломатам ни к чему привели. Почему США отнеслись к Лире как к гражданину «второго сорта» и какими могут быть последствия?

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В США официально подтвердили появившуюся в пятницу информацию о смерти в харьковской больнице 55-летнего журналиста, блогера и американского гражданина Гонсало Лиры. Помимо американского у него также было гражданство Чили.

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Одним из первых о смерти блогера сообщил известный американский журналист Такер Карлсон, который ранее утверждал, что Лира с июля «подвергался пыткам в украинской тюрьме» за критику политики Зеленского и президента США Джо Байдена. Смерть Лиры наступила еще в четверг, 11 января.

Лира вел блоги, в том числе на сайте YouTube, где у него было почти 140 тыс. подписчиков. Во многих своих видео Лира называл украинский конфликт войной, которую США ведут против России.

Журналист был арестован на территории Украины весной 2023 года. Блогеру было предъявлено обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Позже после внесения залога суд отпустил его под домашний арест.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), в июле блогер «попытался сбежать на собственном мотоцикле через границу», чтобы укрыться в Венгрии. В связи с этим его вновь арестовали и отправили в харьковский СИЗО. Сам американец утверждал, что в заключении ему не разрешали связаться с адвокатами, пытали и вымогали 70 тыс. долларов.

О том, что у Лиры в СИЗО начались проблемы со здоровьем, стало известно из его переписки с отцом Гонсало Лирой-старшим и посольством США в Киеве. Лира-старший пытался предупредить дипломатов о критическом состоянии сына и об отсутствии прозрачности со стороны украинских властей относительно состояния его здоровья.

В частности, журналист сообщал о двусторонней пневмонии, пневмотораксе и отеках тела. В результате журналист страдал от сильной одышки вплоть до потери сознания после разговора в течение двух минут. Только спустя несколько месяцев после начала жалоб украинские власти признали у задержанного проблемы со здоровьем и госпитализировали его.

«Я не могу смириться с тем, как умер мой сын. Его пытали, вымогали, держали без связи с внешним миром в течение восьми месяцев и 11 дней, и посольство США не сделало ничего, чтобы помочь моему сыну», – заявил Лира-старший в своем комментарии порталу Grayzone по поводу смерти сына.

По его словам, ответственность за эту трагедию лежит «на диктаторе Зеленском при согласии дряхлого американского президента Джо Байдена».

В конце прошлого года американский миллиардер Илон Маск потребовал от Киева объяснений, почему Лира находится в тюрьме. В ответ СБУ сообщили, что блогер был арестован в Харькове за «систематическое оправдание российской агрессии» и распространение «пророссийских тезисов в своих соцсетях».

В субботу Маск отреагировал на известие о смерти Лиры словами «это ужасно». В свою очередь Дональд Трамп-младший так прокомментировал произошедшее: «Я бы подождал возмущения наших СМИ, но знаю, что его не будет!»

Таким образом, смерть Лиры вызывала международную полемику и подняла вопросы о свободе слова и правах человека во время войны. В экспертной среде уверены, что журналист пострадал из-за отказа следовать американскому мейнстриму и тиражировать точку зрения Вашингтона о происходящем на Украине.

«Паспорт США – это еще и принесение клятвы, вы должны четко сказать, что следуете только американским интересам и не работаете на заграницу. В принципе, в Америке все прекрасно понимают, что отказ выполнять эту клятву может создать вам большие проблемы», – отметил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

При этом наличие американского паспорта не означает, что за конкретного гражданина будет всякий раз вступаться Вашингтон, как это произошло, например, в случае с задержанием в России журналиста Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже.

По мнению эксперта, к Лире в США было отношение как к «гражданину второго или третьего сорта», поэтому там даже палец о палец не ударили, когда у американского блогера начались проблемы в украинской тюрьме.

«США не могут сегодня защищать интересы американских граждан», – подчеркнул он.

По его словам, вся американская политика в отношении Украины сейчас находится на распутье.

«Только ленивый не пишет сегодня, что США стоят на грани очередной крупной войны на Ближнем и Среднем Востоке. Если Америка завтра втянется куда-то, то тут уж будет не до Украины. Сегодня просматриваются некие политические контуры, которые я бы называл желанием «втихую слить» Украину. Именно этим и объясняется такая сухая реакция Госдепа на смерть Лиры», – добавил американист.

«Соединенные Штаты навязывают всему миру политику двойных стандартов и морали, основанной на целесообразности, а не на объективности, правде и законе. Политическая целесообразность приемлет только то, что нужно США. Гершкович и все прочие работали на США и шли в мейнстриме, а Гонсало Лира критиковал эту политику. Человек, который пишет из окопов, а не с дивана, вызывает у мыслящих людей гораздо больше доверия», – считает Владимир Скачко, киевский политолог.

США вряд ли подстрекали украинские власти преследовать Лиру, но «закрывали глаза» на происходящее с ним.

«В данном случае бездеятельность была фактически поощрением к убийству, вот его и убили. И, конечно, это назидание всем, кто попытается пойти по пути Гонсало Лиры», – уверен собеседник.

По прогнозу Скачко, никаких серьезных последствий эта смерть не вызовет.

«Возможно формальное разбирательство, которое закончится ничем. Выдадут справку о том, что журналист зацепился ногтем за нары и от этого у него случился сердечный приступ. Нет человека, нет проблемы – так США действуют уже давно и, кстати, успешно, потому что по рукам их никто не бьет», – отметил спикер.

Политолог подчеркнул, что Гонсало Лира был американцем, но не тем, за кого обязательно вступился бы Вашингтон.

«Любая рванина, которая работает в американском мейнстриме и выполняет определенную функцию, станет предметом их защиты. США нужны трутни, которые несут ложь в общую копилку. Гонсало Лира все это разрушал одним фактом своего существования. Пусть в небольшом объеме, но все равно он был опасен», – подытожил эксперт.

Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил номинировать Лиру на премию Гильермо Кано, которую ежегодно вручает ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями. В разговоре с ТАСС Малькевич подчеркнул, что Лира погиб «при исполнении профессиональных обязанностей».