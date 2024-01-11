«Возврат к здравому смыслу». Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО

Вооруженный конфликт высокой интенсивности — лучшая лакмусовая бумажка для проверки правильности решений, принятых в военной сфере в мирное время. Негодные конструкции отбраковываются, кадры, не соответствующие занимаемым должностям, заменяются на проявивших себя в боях офицеров и генералов. Какие первоочередные изменения нужны российской армии на фоне СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Результаты многих организационно-штатных мероприятий, проведенных в Вооруженных силах РФ в период 2008-2012 годов (да и в предыдущие времена), надо пересматривать, причем в срочном порядке. То, что казалось весьма неплохим в мирные времена, оказалось малопригодным (а иногда и просто недееспособным) в ходе специальной военной операции. Остановимся на некоторых моментах.

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По западному образцу

К примеру, в период 2008-2012 годов, команда, которая управляла военным ведомством, приступила к весьма обширным и глубоким организационно-штатным мероприятиям. Никакого опыта военного строительства и знаний в этой сфере у гражданских людей, которые руководили необходимой (по их мнению) перестройкой армии и флота, к сожалению, не было.

Им приходилось брать уже готовые схемы и поспешно претворять их в жизнь. Руководство Минобороны в указанный период в качестве образца использовало кальки с организационно-штатной структуры вооруженных сил коллективного Запада и прикладывало их на отечественной нечерноземной почве. При этом тогдашние лидеры военного ведомства руководствовались только одним принципом — все, что применяется за границей, однозначно хорошо, не подлежит сомнению, и требует немедленного внедрения в практику в РФ.

Словом, нет Бога, кроме вооруженных сил коллективного Запада, и Пентагон пророк его на Земле.

Разного рода опасения и рассуждения о том, что это, возможно, не так уж и хорошо, в расчет не принимались, как не принимался и тот простой факт, что коллективный Запад за последние 80 лет не вел войн с противником, равным ему по боевым и оперативным возможностям.

При этом носители взвешенных и обоснованных мнений преследовались, и из Вооруженных сил они, как правило, изгонялись. На практике же оказалось, что к большой континентальной войне с применением только конвенциональных образцов вооружения и военной техники Запад не готов в принципе. И заимствовать там особо нечего, хотя ко многому надо присматриваться и прислушиваться.

Вот несколько примеров поспешного применения западных лекал:

В те времена считалось, что если в Вооруженных силах Соединенных Штатов есть объединенные боевые командования , то подобные непременно должны быть и в составе ВС РФ. Они и появились в 2010 году.

Насколько подобный подход применим к сугубо нашим, местным условиям, никто в руководстве военного ведомства особо в те времена и не задумывался. В результате единые Вооруженные силы растащили по поспешно созданным командованиям. В итоге главнокомандующие видами Вооруженных сил РФ остались без войск .

Возникли совершенно невообразимые ранее организации типа Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот».

Что касается мест дислокации новых ОСК, то абсолютно шедевральным в этом плане явилось размещение Северо-Западного командования в Санкт-Петербурге. Впервые за всю историю государства столичный военный округ прекратил свое существование.

В настоящее время уже началось обратное движение — флоты возвращаются главнокомандующему ВМФ, армии ВВС и ПВО — главнокомандующему ВКС, вместо нелепого Северо-Западного командования воссоздаются Московский и Ленинградский военные округа. То есть происходит возврат не к каким-либо старым схемам, как считают некоторые эксперты, а просто к здравому смыслу.

«Бригадизация» армии

Или же рассмотрим предпринятую в 2008-2012 годах в ВС РФ практически поголовную «бригадизацию», то есть формирование новых бригад или же перевод существующих в то время дивизий на штаты бригад (причем переформировались даже заслуженные и прославленные дивизии типа Таманской и Кантемировской).

Из чего исходили авторы подобных реформаций? Да только из одного простого факта — на Западе есть бригады, так пусть будут и у нас бригады. Правильно это, неправильно, соответствует ли это нашим условиям, насколько подобные меры отвечают требованиям ведения современного боя — эти пустяки в расчет идеологами тогдашних реформ не принимались. Опять-таки, и сегодня, и несколько раньше бригады образца 2008-2012 годов стали переформировывать обратно в дивизии. Потому что это основное тактическое соединение.

В дивизии, к примеру, есть самоходный артиллерийский полк, в бригаде — только артиллерийский дивизион (да и меньшего калибра), в дивизии — зенитный ракетный полк, в бригаде — только дивизион, в дивизии — инженерно-саперный батальон, в бригаде — только рота и т. д. То есть бригада как соединение существенно уступает по своим боевым возможностям дивизии. И в бою это сказывается с первых минут. Нет сомнения, что и наш противник (ВСУ) в ближайшее время вернется к дивизиям.

А чего стоит крайне нелепая идея, заключающаяся в переформировании прославленных истребительных и бомбардировочных частей и соединений в авиационные базы 1-го и 2-го разряда? И это пришлось возвращать в зону здравого смысла.

А сколько было нарублено дров в 2008-2012 годах в сфере стратегического развертывания и войсковой мобилизации? Об этом достаточно полно можно судить только по тому, с какими недочетами осуществлялась частичная мобилизация осенью 2022 года.

«Скрестили ежа и ужа»

Надо обратить внимание и на те структуры, которые были образованы не только в 2008-2012 годах, но и существенно раньше. В частности, в 1998 году при слиянии двух видов Вооруженных сил — Войск ПВО и Военно-воздушных сил были сформированы армии ВВС и ПВО .

Образно можно сказать и так — в 1998 году скрестили ежа и ужа и на выходе получили два метра колючей проволоки. Потому как нельзя объединить заведомо необъединяемое. Уж слишком разные задачи у воздушных армий и отдельных армий противовоздушной обороны.

Участвуя в операциях, воздушная армия решает следующие задачи: поражает авиацию, ракетно-ядерные средства противника на земле и в воздухе; нарушает управление войсками и оружием; поражает резервы, воздушные и морские десанты; срывает перевозки войск и материальных средств противника; обеспечивает пролет и боевые действия других авиационных объединений и соединений; обеспечивает десантирование и боевые действия своих воздушных десантов; ведет воздушную разведку и РЭБ .

В свою очередь, отдельная армия противовоздушной обороны предназначалась для надежного прикрытия от ударов в воздухе административно-политических центров, объектов экономики и транспортной инфраструктуры, важнейших группировок войск в интересах сохранения их боеспособности и выполнения ими поставленных задач.

То есть функции диаметрально противоположные: воздушная армия — сугубо ударные, отдельная армия противовоздушной обороны — сугубо оборонительные. Поэтому в ближайшее время представляется крайне целесообразным разделить армии ВВС и ПВО в составе Воздушно-космических сил, то есть воссоздать воздушные армии и возродить на новой основе уже не отдельные армии противовоздушной обороны, а армии воздушно-космической обороны.

Возражения, что для этого в настоящее время может не хватить сил и средств, следует считать неактуальными. В этой связи надо действовать поэтапно (не хвататься за все сразу), в начале воссоздать хотя бы две воздушных армии и две армии ВКО на западных границах государства. Подобные организационно-штатные мероприятия следует считать важнейшей задачей в сфере национальной безопасности государства. И решения резко увеличить боевой состав зенитных ракетных и радиотехнических войск, насколько известно, уже приняты.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).