Болезнь министра обороны США: почему весь мир так перепугался

За океаном очередной скандал, ставящий под вопрос эффективность функционирования государственного аппарата администрации США. В госпиталь попал министр обороны США Ллойд Остин с запоздало объявленным диагнозом «осложнения после проведения медицинских процедур».

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Конечно, под абстрактным понятием «медицинские процедуры» можно подразумевать все что угодно. Вплоть до сложной полосной операции. Но американский истеблишмент оказался шокирован отнюдь не фактом госпитализации министра. В конце концов у семидесятилетнего человека могу быть любые патологии. А тем, что госпитализация несколько дней скрывалась не только от сотрудников Ллойда Остина, но, как утверждают, и от самого Джо Байдена.

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Очень токсичный Зеленский и чувствительный Байден

Когда осложнения со здоровьем Остина стали достоянием гласности, то посыпались шутки, связанные с недавними встречами министра с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мол, украинский пан уже настолько токсичен, что переговоры с ним чреваты даже не отставкой, а серьезными проблемами со здоровьем.

Между тем в Вашингтоне распространяется версия, что Байдена держали в неведении относительно ситуации с одним из ближайших его соратников исключительно потому, чтобы не расстраивать пожилого лидера, эмоциональное состояние которого и так оставляет желать лучшего. Так как болезнь возрастного сотрудника могла вызвать у восьмидесятилетнего президента негативные ассоциации.

Кто управляет Америкой

Понятно, что Америкой управляет коллективный Байден. И, видимо, неслучайно в тот критический момент госсекретарь США Энтони Блинкен задержал начало своего визита на Ближний Восток. Впрочем, как утверждают, даже советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан был сильно разочарован возникшей коллизией.

Госпитализация Остина и окружавшая ее на первом этапе секретность лишний раз привлекли внимание к физическому состоянию деятелей вашингтонской администрации в целом. А потому, видимо, несколько дней тамошние мудрецы не знали, как оптимально подать болезнь министра. И решились объявить о ней только вкупе с обещанием, что он вот-вот выйдет из госпиталя. Что оказалось неправдой.

Впрочем, не менее важным представляется вопрос о том, как критически важная информация распространяется в самом аппарате американской администрации. И, конечно, американскую, да и мировую общественность уже давно интересует вопрос, а не держат ли Джо Байдена в состоянии информационной изоляции? Предоставляют ли ему возможность составить для себя реальную картину мира? Или его сознанием все сильнее манипулируют?

А что с ядерной кнопкой

Самое примечательное, что министр обороны выпал из своего рабочего графика в весьма непростой момент для его ведомства. Тут и нежелание республиканского большинства в палате представителей утверждать государственный бюджет, и заморозка военной помощи Украине. И в целом все более напряженная глобальная международная обстановка с нарастанием целой серии региональных конфликтов.

Но у одной из ведущих ядерных держав есть и особая, фактически историческая ответственность, вытекающая из самого факта обладания ею мощнейшим средством массового поражения. Конечно, о применении ядерного оружия, если сегодня и говорят, то исключительно в сослагательном наклонении. Но если министр попадает в палату интенсивной терапии, а президент не курсе его состояния, то как должен функционировать механизм принятия решения о немыслимом — применении ядерного оружия? А заодно и механизм блокировки такого решения.