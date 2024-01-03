Штатный иск: как развивается ситуация вокруг участия Трампа в выборах

Экс-президент США Дональд Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн. Ранее госсекретарь этого штата Шенна Белоуз постановила, что Трамп не вправе выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах с учётом предъявляемых ему обвинений в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. В свою очередь, адвокаты Трампа упрекнули Белоуз в предвзятости, призвали отстранить её от дела и вернуть кандидатуру бывшего главы государства в избирательный бюллетень.

Эксперты не исключают, что за попытками устранить политика из президентской гонки на уровне отдельных штатов может стоять Демпартия, которая использует для этого юридические лазейки. Однако однопартийцы и сторонники Трампа могут использовать схожую тактику против любого кандидата от демократов, считают аналитики.

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45-й президент США Дональд Трамп оспорил решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о недопуске к праймериз в этом штате. Согласно тексту апелляции, Белоуз превысила свои полномочия и опиралась на «не заслуживающие доверия свидетельства».

«Госсекретарю следовало устраниться от участия в деле из-за своей предвзятости в отношении (бывшего. — RT) президента Трампа, о чём свидетельствуют задокументированные более ранние её заявления, (в которых содержатся. — RT) заранее сделанные выводы по представленному вопросу», — приводит Associated Press (AP) слова адвокатов Трампа, изложенные в апелляции.

Трамп потребовал обязать Беллоуз включить его имя в избирательный бюллетень для участия в праймериз, которые должны пройти в Мэне 5 марта.

Позднее госсекретарь подтвердила AP, что её решение приостановлено до объявления ответа по апелляции.

«Это предусмотрено процессом. Я уверена в своём решении, как и в верховенстве права. Процесс проходит в штате Мэн, и крайне важно, чтобы прежде всего каждый из нас, правительственных служащих, соблюдал Конституцию и законы штата», — сказала она.

Ранее Беллоуз постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах на фоне вменяемой ему причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

«Данные свидетельствуют о том, что господин Трамп на протяжении нескольких месяцев и вплоть до 6 января 2021 года использовал ложную риторику о фальсификации выборов, чтобы мотивировать своих сторонников и направить их в Капитолий с целью помешать утверждению результатов выборов 2020 года и мирной передачи власти. Я также заключаю, что господин Трамп осознавал вероятность насилия и по крайней мере первоначально поддерживал его применение, поскольку он поощрял его посредством подстрекательской риторики и не предпринимал своевременных действий, чтобы его остановить», — заявила госсекретарь.

Она также утверждает, что к решению устранить Трампа из предвыборной гонки штата «подошла взвешенно».

«Демократия священна... Я осознаю, что прежде ни один госсекретарь штата не лишал кандидата в президенты допуска к (первичным. — RT) выборам на основании третьего раздела 14-й поправки к Конституции. Однако я также осознаю, что прежде ни один кандидат в президенты не участвовал в мятеже», — указала политик 28 декабря.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий, где должно было пройти заседание конгресса, посвящённое утверждению результатов президентских выборов 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. По официальным данным, в ходе столкновений погибли не менее пяти человек.

После этого 13 января 2021 года палата представителей США инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию, однако спустя месяц сенат проголосовал против обвинительного приговора. Между тем, как показал недавний опрос газеты Washington Post и университета Мэриленда, треть американцев до сих пор считают избрание действующего президента США Джо Байдена нелегитимным.

«Не имеет юридического основания»

Напомним, ранее Трампа не допустили к участию в праймериз республиканцев в штате Колорадо. Этот случай стал первым в истории Соединённых Штатов, когда суд вынес решение, исходя из 14-й поправки к Конституции, и запретил кандидату в президенты участвовать в первичных выборах на территории штата. 14-я поправка была ратифицирована после Гражданской войны в 1868 году, чтобы не допустить конфедератов к президентским выборам.

При этом сообщалось, что если решение не утвердит Верховный суд, политик сможет участвовать в первичных выборах. По словам госсекретаря штата Колорадо Джены Гризвольд, речь идёт о возможном восстановлении Трампа на праймериз 5 января, «если Верховный суд США не откажется принять дело к рассмотрению» и не одобрит такую «дисквалификацию». Гризвольд призвала суд к оперативности с учётом сжатых сроков.

Ранее Трамп уже комментировал попытку не допустить его к участию в выборах с использованием 14-й поправки к Конституции. Экс-лидер США назвал это уловкой демократов, а саму поправку — не имеющей отношения к предстоящему избирательному процессу.

«Практически все правоведы высказали мнение, что 14-я поправка не имеет юридического основания или силы в отношении грядущих выборов президента — 2024. Точно так же, как вмешательство в выборы, это просто очередная уловка, которой пользуются радикальные левые коммунисты, марксисты и фашисты, чтобы вновь украсть выборы, которые их кандидат — худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США — не способен выиграть в ходе свободных и честных выборов», — подчеркнул Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Квазиконституционный способ»

По мнению экспертов, решения устранить экс-президента США из праймериз в штатах Колорадо и Мэн — это «часть политической игры демократов против Трампа».

«Причём выстроена она довольно хитро. Фактически администрация Байдена напрямую в эти истории не вмешивается, делегируя полномочия принимать соответствующие решения на уровне штатов. И там есть для этого такие юридические лазейки. Но очевидно, что за этим стоят демократы, которые осознали, что если Трамп дойдёт до выборов, то ни один демократических кандидатов, скорее всего, не сможет ему противостоять. Поэтому надо будет каким-то образом убрать его с авансцены, причём квазиконституционным способом», — отметил в комментарии RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Однако, по его словам, есть нюанс, который в Демократической партии, судя по всему, не учли.

«Демократы, идя таким путём и желая исключить Трампа из электоральных списков на уровне штатов, открывают ящик Пандоры. Потому что у республиканцев, включая протрамповских, есть такие же возможности. И при определённых условиях, если дело действительно начнёт стремительно развиваться в этом направлении, они могут исключить Байдена и любого другого кандидата, которого выдвинет Демпартия, из праймериз в различных штатах», — считает Евстафьев.

По мнению аналитиков, наиболее серьёзный риск для предвыборной кампании Трампа заключается в том, что решение Верховного суда Колорадо отстранить кандидата от праймериз создаёт прецедент, которому могут последовать другие штаты, если Верховный суд США всё же подтвердит это решение. По данным газеты The New York Times, ещё в 15 штатах, помимо Колорадо и Мэна, потребовали не допустить Трампа к выборам на том же основании, включая Мичиган, Орегон, Нью-Джерси, Висконсин, Аляску, Аризону, Неваду, Нью-Йорк, Техас. При этом иски в Аризоне и Мичигане были первоначально отклонены судом, но затем обжалованы.

При этом Дмитрий Евстафьев указал на необоснованность обвинений против Трампа в ряде этих штатов из-за событий 6 января 2021 года.

«Участие в мятеже ему никак нельзя вменить. К тому же, если бы можно было осудить Трампа за организацию мятежа, это демократы сделали бы в самом начале. А сейчас, когда авторитет Байдена на нуле, а Демократическая партия погрязла во взаимных претензиях, реализовать эту схему невозможно. Обвинения в подстрекательстве к мятежу — тоже очень мутная история, которой недостаточно для того, чтобы Трампа снять с президентской гонки», — уверен специалист.

Как пояснил в разговоре с RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, демократы решили использовать специфику федеративного устройства США, чтобы «лишить Трампа шансов на возвращение в овальный кабинет».

«Их замысел предполагает устранение неугодного оппонента из числа кандидатов ещё на стадии региональных праймериз. Таким образом, вполне возможно, что к моменту проведения президентских выборов в ноябре текущего года жители целого ряда штатов технически не смогут проголосовать за Трампа, поскольку его имени не будет в избирательных бюллетенях. И тогда возникает довольно парадоксальная и даже взрывоопасная ситуация: в условной Флориде будет один список кандидатов на пост президента США, а в Колорадо — совершенно другой. Это подрывает фундаментальные основы американского государственного единства», — заметил Фельдман в беседе с RT.

Если в подобной ситуации Байден всё-таки одержит победу, многие штаты просто могут отказаться признавать его в качестве избранного главы государства, считает Фельдман.