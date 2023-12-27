Россия переходит к стратегическому мышлению в Африке

Прошедший год запомнится как время внушительных побед российской дипломатии в Африке. Москва добилась значимых успехов в военной, энергетической и экономической сферах сотрудничества со странами континента, попутно обвалив влияние Франции на бывшие колонии. За счет чего Россия достигла этих результатов?

Одним из важнейших событий года, вне всяких сомнений, стал саммит «Россия – Африка», который в конце июля прошел в Санкт-Петербурге.

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«Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе», – процитировал известную на континенте поговорку Владимир Путин на церемонии торжественного открытия мероприятия.

Слова о совместном стремлении построения будущего не являются лишь красивой фразой. На саммите собрались почти все африканские страны: Петербург посетили делегации из 49 государств, расположенных на материке. Один лишь этот факт полностью разрушил миф о международной изоляции России, старательно выстраиваемый западными государствами с начала СВО.

Важнейшим результатом мероприятия стало принятие итоговой декларации и плана совместных действий до 2026 года. В данном документе африканские государства и Москва договорились о совместном выступлении против односторонних санкций. Планируется, что партнеры России будут содействовать их смягчению и отмене.

Кроме того, большое внимание было уделено проблеме продовольственного кризиса. В декларации отмечается, что Россия и страны Африки будут принимать совместные усилия для обеспечения континента продуктами на долгосрочной основе. Так, Путин сообщил, что Москва готова безвозмездно предоставить нуждающимся государствам материка по 25-50 тыс. тонн зерна, напоминает ТАСС. Россия также продолжит поставки продовольствия на коммерческой основе.

Глава Африканского союза Азали Ассумани высоко оценил готовность Москвы помогать континенту. Искреннее понимание партнеров, желание поддержать их в трудную минуту – это именно то, чем привлекает Москва страны материка. Ценность данных действий особо проявилась на фоне попыток США и ЕС «нажиться» на зерновой сделке.

Помимо этого, в документе говорится о намерении совместно добиваться компенсации ущерба от колониальной политики западных стран и содействовать возвращению культурных ценностей. Не забыли и о гуманитарном аспекте: Владимир Путин анонсировал масштабную программу помощи государствам континента в сфере здравоохранения, сообщали РИА «Новости».

Отмечается, что на инициативу планируется потратить около 1,2 млрд рублей. Кроме того, наметилось и углубление сотрудничества в области образования. Так, президент РФ заявил о намерении расширить сеть работающих в Африке российских представительств по вопросам науки. В планах открытие филиалов ведущих российских вузов на материке. Путин предложил создать на континенте и школы с преподаванием на русском языке. Для этого планируется существенно увеличить набор африканских студентов в педагогические университеты РФ. Анонсировано и углубление спортивных молодежных связей.

Однако запомнится саммит и активным выстраиванием двусторонних связей. Так, в рамках мероприятия была подписана дорожная карта по развитию российско-эфиопского сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщается на официальном сайте «Росатома».

Принятый план определит действия сторон до 2025 года. Уже )заявлено о совместной работе по развитию национальной ядерной инфраструктуры Аддис-Абебы, организации технических туров и семинаров, заседаний профильных групп. Оговаривается рассмотрение возможностей строительства АЭС.

Еще одной победой стало заключение Соглашения между правительствами РФ и Республики Бурунди о сотрудничестве в области использования атомной энергетики, сообщает отечественная госкорпорация. Документ предусматривает создание совместного координационного комитета, а также обмен экспертами.

Важным партнером России на континенте является и ЮАР. В июне президент страны представил десять пунктов мирной инициативы африканских государств по украинскому конфликту, в которой он четко обозначил приверженность решения ситуации исключительно силами переговоров и дипломатии. В МИД РФ данный план восприняли положительно.

В частности, Сергей Лавров отметил, что страны материка продемонстрировали глубокое понимание истинных причин кризиса. Глава дипломатического ведомства в этом году и сам дважды побывал в ЮАР: в январе, и в августе, во время посещения саммита БРИКС.

Отношения с республикой в этом году развивались гибко и интенсивно. В частности, в мае военная делегация ЮАР прибыла в Россию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, пишет «Интерфакс». Представители ЮАР посетили учебные войсковые заведения и профильные предприятия промышленного комплекса.

В целом, развитие партнерства с африканскими странами в военной области в этом году стало одной из наиболее приоритетных задач для внешней политики РФ.

Начиная со второй половины года заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров занимался активным налаживанием связей государств континента и Москвы. Его наибольшим вниманием пользовался регион Сахель. Так, в сентябре он совершил поездку в Ливию, Мали и Буркина-Фасо. Позже, в декабре, Евкуров впервые посетил Нигер, где второй раз за год встретился с главой военного ведомства страны Салифу Моди. Основной темой поездок стало обсуждение военно-технического сотрудничества России с перечисленными странами. Кроме того, затрагиваются и проекты по развитию инфраструктуры, железнодорожного транспорта, добывающей промышленности, совместной деятельности в сфере «зеленой энергетики».

Очевидно, что Москва решила протянуть руку помощи правительствам, которые до сих пор испытывают давление со стороны западных стран, несогласных с их суверенной политикой.

В экспертном сообществе отмечают, что за прошедший год Москве удалось существенно расширить связи с государствами, расположенными на африканском континенте и обвалить влияние Франции на свои бывшие колонии. При этом результате военного и энергетического сотрудничества с африканцами вошли в копилку ключевых достижений России в 2023 году.

«В этом году отношения Африки и России вышли на новый уровень партнерства. Хороший тон задал саммит, проведенный в Петербурге. Учитывая напряженную международную обстановку, континент на нем был представлен достаточно широко. Мероприятие прошло замечательно: со всеми прибывшими главами государств лично встретился Владимир Путин», – сказала младший научный сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева.

«Помимо двусторонних соглашений, большая часть которых относится к гуманитарной сфере сотрудничества, по итогам мероприятия был принят План действий Форума партнерства «Россия – Африка» на 2023-2026 годы, который предопределит развитие отношений Москвы и стран континента до следующего, третьего по счету, саммита», – отмечает эксперт.

«Документ состоит из 181 пункта и охватывает все возможные сферы партнерства: безопасность, в том числе продовольственную и энергетическую, торговлю, инвестиции, промышленное сотрудничество, добычу полезных ископаемых, культурное и научно-техническое взаимодействие», – акцентирует политолог.

«Необходимо отметить, что в Концепции внешней политики, опубликованной в 2023, ни одна страна или регион Африки упомянуты не были, что говорит о готовности России на текущем этапе налаживать сотрудничества со всеми государствами материка, не выделяя при этом кого-либо из числа своих партнеров», – подчеркивает она.

«Тем не менее с некоторыми государствами нас уже связывает тесное сотрудничество. Так, Алжир является ключевым импортером российского вооружения, а в Египте представлены многие отечественные компании, что позволит открыть в этой стране промышленную зону РФ, которая создаст новые рабочие места для местного населения», – уточняет собеседница.

«Еще один важный партнер Москвы в Африке – ЮАР. К сожалению, Претории не всегда удается следовать полностью независимой внешнеполитической линии, что проявилось в изменении позиции касательно визита Владимира Путина в рамках саммита БРИКС из-за ордера МУС», – указывает эксперт.

«Кроме того, активно наращивается партнерство России и стран, расположенных в западной части континента, в частности речь идет о Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Не так давно здесь произошла целая серия государственных переворотов. Эти государства на официальном уровне выступают за более плотные контакты с Москвой», – считает политолог.

«В ближайшее время РФ будет восстанавливать посольство в Уагадугу, которое было закрыто с 1996 года. С Бамако мы уже успели открыть центр русского языка и культуры», – акцентирует Андреева.

«Саммит в Петербурге наглядно показал, что за красивыми словами Москвы скрываются и реальные действия. Приятно видеть, что к возвращению в Африку мы подходим по-настоящему масштабно. В работе с этим континентом нельзя мыслить иначе», – сказал Александр Зданевич, старший преподаватель кафедры африканистики СПбГУ.



«Мы общаемся с коллегами на одном политическом языке. Наше видение будущего во многом совпадает: африканские страны также стремятся к выстраиванию многополярного миропорядка. Данный факт придает импульс к развитию сотрудничества по многим направлениям. В этом году особенно на слуху была военно-техническая сфера», – акцентирует политолог.

«Среди государств континента всегда крайне остро стояли вопросы партнерства в области безопасности. Участием в Сирийском конфликте Россия показала, что она может помогать странам сохранять конституционный порядок, не претендуя на их суверенитет. Партнеры на материке это ценят», – считает он.

«Тем более у Москвы уже имеется хороший опыт присутствия в Центрально-Африканской республике. В этом году мы существенно расширили военные связи с Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Министерство обороны уделяет большое внимание этим контактам, о чем свидетельствует личный визит Евкурова в регион», – уточняет Зданевич.

«При этом Россия может предложить странам континента партнерство и за пределами военной сферы. Большой потенциал имеет развитие связей в области энергетики. Больше всего в этом заинтересована ЮАР. Государство застряло в «угольной яме». Это не дает республике выйти на качественно иные темпы производства», – акцентирует эксперт.

«Мы способны дать им переход к атому. Тем более, Претория является крепким партнером Москвы. Это подтвердил прошедший в августе саммит БРИКС. Страна прикладывала максимальные усилия для обеспечения комфортного пребывания российской делегации. Мы еще раз доказали готовность идти рука об руку в лучшее будущее», – подчеркивает Зданевич.

«Конечно, невозможность приезда Владимира Путина в ЮАР несколько омрачило это событие. Однако нельзя забывать, что на президента Рамафосу оказывалось колоссальное политическое давление. Он же вышел из ситуации крайне умело – прошедший саммит можно назвать триумфом дипломатии для всех стран-членов БРИКС», – считает политолог.

«В этом году также активизировались контакты Белоруссии с африканским континентом. Это хорошая тенденция. Минск – наш надежный партнер. Ни о какой конкуренции с Москвой не может быть и речи. Гораздо уместнее будет применить выражение: «их успехи – наши успехи». Двойными усилиями мы сможем добиться на материке гораздо большего», – уточняет собеседник.