Огоньки и концерты. Кого из артистов «отменяют» после вечеринки Ивлеевой?

Певице Лолите Милявской отменили концерты после того, как она посетила «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. С какими последствиями столкнулись другие пришедшие на мероприятие артисты, кого может не быть в новогодних «голубых огоньках»?

© Иллюстрация NEWS.ru

Какие выступления Лолиты отменили

Видео дня

Лолита отметила, что у нее должно было быть огромное количество мероприятий, но теперь они не состоятся.

«Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — сообщила исполнительница msk1.ru.

Лолита должна была выступить с концертами в Подмосковье, а именно в Раменском, Серпухове, Сергиевом-Посаде, Чехове, Орехово-Зуеве, Люберцах, Подольске, Ступине, Коломне и Королеве.

Кроме того, выступления артистки планировались в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Новосибирске, Томске, Красноярске и Иркутске.

По словам сотрудника Дворца культуры «Дружба» в Чехове, зрители массово начали сдавать билеты на концерты Лолиты.

«Пока официально ничего не отменяли, но все к этому идет. Просто люди активно возвращают билеты», — сообщили во Дворце культуры.

Какими последствиями «голая» вечеринка обернулась для Ивлеевой

Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Сама телеведущая сначала сказала, что рада тому, что ее мероприятие вызвало резонанс, однако позже извинилась и пообещала, что отправит деньги с продажи билетов на вечеринку на благотворительность.

Помимо этого, члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригада» Александром Иншаковым хотят взыскать 1 млрд рублей с Ивлеевой. Иск готовятся подавать в Хамовнический суд Москвы. Если требования удовлетворят, то средства обещают направить в один из фондов поддержки участников спецоперации и их семей.

По информации Telegram-канала Baza, банк «Тинькофф» прекратил сотрудничество с Ивлеевой. В компании посчитали, что контракты с телеведущей навредят репутации фирмы.

Также, по данным канала, фото Ивлеевой убрали с сайта МТС. Раньше она была амбассадором бренда.

Какими последствиями «голая» вечеринка обернулась для Киркорова

Филиппа Киркорова за посещение «голой» вечеринки требуют звания народного артиста. С такой инициативой выступил Виталий Бородин. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Кроме того, телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре. По ее словам, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление поп-короля, сославшись на звонок из администрации президента.

По данным Baza, Киркорова также начали вырезать из новогодних шоу.

«Первыми решили свергнуть поп-короля на НТВ. Руководство канала потребовало сделать альтернативную версию шоу „Маска“ без Киркорова. По словам источника на НТВ, от кого именно руководство канала получило указание вырезать Филиппа Бедросовича — неизвестно, но причину продюсерам обозначили четко: „голая" вечеринка у Ивлеевой. Вырезать артиста из передачи пришлось срочно: новая версия должна была быть готова к 31 декабря. Качество шоу, по словам источника, из-за этого сильно упало, но другого варианта нет: замену просто не успели бы снять. Впрочем, указание вырезать Киркорова пришло до его извинений. Так что, возможно, все еще отыграют назад», — добавил источник.

Сегодня, 26 декабря, Киркоров опубликовал видеоособщение, в котором сказал, что осознает свою ошибку. Он пообещал впредь более тщательно относится к выбору мероприятий, которые он посещает.

Также исполнитель назвал себя патриотом своей страны и отметил, что не хочет, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения его творчества в России.

«Я — артист только своей страны. Я — патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения моего творчества в России. В единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — добавил певец.

Какими последствиями «голая» вечеринка обернулась для Билана

Виталий Бородин также обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой лишить Диму Билана звания заслуженного артиста.

Музыкант после этого опубликовал видеоролик в соцсетях. По словам Билана, он пришел на мероприятие, поздоровался со всеми и ушел работать дальше.

Также он заявил, что всегда стоит горой за РФ, и попросил россиян не упрекать его в безучастии к спецоперации. Певец напомнил, что дает концерты для семей участников СВО.

Какими последствиями «голая» вечеринка обернулась для Собчак

Ксени Собчак тоже извинилась за участие в «голой» вечеринке. По ее мнению, мероприятие было «нелепой безвкусицей».

«Это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица. Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид — извините. Я люблю свою страну», — сказала журналист.