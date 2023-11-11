«Европу ждет испытание»: Боррель исключил победу Украины «в ближайшей перспективе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что исключивший победу Украины «в ближайшей перспективе» глава евродипломатии Жозеп Боррель таким образом признал победу России. Ранее Боррель сделал соответствующее заявление, призвав страны Европы к готовности «перехватить эстафету» у США в вопросах поддержки Украины. Комментируя слова европейского дипломата, в Госдуме отметили, что Боррель осознаёт перспективы большого поражения Запада без дополнительного финансирования Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в ближайшее время Украина не сможет одержать победу над Россией.

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Она напомнила, что в апреле 2022 года Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». В ноябре 2023 года в видеообращении к конгрессу Партии европейских социалистов Боррель усомнился в скорой перспективе победы Украины.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала Захарова в Telegram.

Боррель в своём выступлении заявил о большом количестве проблем, с которыми столкнулась Европа. В этой связи он упомянул события на Украине, а также гуманитарную ситуацию в секторе Газа на фоне обострения конфликта.

«У нас множество проблем. Европу ждёт двойное испытание. Во-первых, речь об Украине, где победа над Россией в ближайшей перспективе не предвидится», — сказал Боррель.

Он также заявил, что европейские страны должны быть готовы с политической точки зрения продолжать оказывать помощь Украине, в том числе «перехватить эстафету» у США, когда поддержка Вашингтона, полагает Боррель, будет ослабевать.

При этом в начале октября Боррель высказал предположение, что Европа не сможет заменить США в вопросе масштабов поддержки Украины. По его словам, ЕС «может сделать больше», но помощь Киеву от Вашингтона заменить невозможно.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали как минимум 96% объёма одобренных конгрессом средств на поддержку Украины. В начале октября президент США Джо Байден утвердил проект американского бюджета на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.

Комментируя высказывания Борреля, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT предположил, что дипломат осознаёт перспективы большого поражения Запада без дополнительного финансирования Украины.

При этом, отметил парламентарий, возможности по финансированию Украины ограниченны.

«Киев просит использовать замороженные российские активы, но Боррель прекрасно понимает, что это приведёт к потере определённых активов Запада. И это им невыгодно. Поэтому идёт такая «дипломатическая возня», которая, к сожалению, приводит к человеческим жертвам», — добавил собеседник RT.

Чепа добавил, что происходящее на Украине — удар не только по имиджу, но и по экономике США.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что слова Борреля об отсутствии вероятности скорой победы Украины означают, что Европе нужно вновь направлять деньги на поддержку Киева.

«Многие европейцы против этого возражают. В том числе возражает нынешнее германское руководство, у которого просто нет денег. Поэтому это всё, с одной стороны, ничего не значащие слова, а с другой — некие внутренние интриги», — сказал политолог в беседе с RT.

«Теперь уже по-другому поют»

Ранее Владимир Путин также напомнил о высказывании западных политиков относительно необходимости «победить Россию на поле боя». В ходе встречи с членами Общественной палаты 3 ноября глава государства отметил, что текущая риторика на Западе по этому вопросу изменилась.

«Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», — сказал Путин.