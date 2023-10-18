«Идет по пути Зеленского». В Москве очень недовольны Пашиняном

Россия рассматривает выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте как провокацию, об этом заявил высокопоставленный источник РИА Новости в Москве.

Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений - высокопоставленный источник РИА Новости в Москве.

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По словам собеседника агентства, подобные заявления являются попыткой превратить Армению в «Украину номер три», если второй считать Молдавию.

Источник подчеркнул, что Пашинян «семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума оценил перспективу отношений с Арменией. По его словам, государства не перестают быть союзниками, а потому Москва готова продолжать оказывать помощь армянскому населению Нагорного Карабаха.

Пашинян заявил, что ОДКБ ничем не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году

Никол Пашинян, выступая на заседании Европарламента 17 октября, заявил, что Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) ничем не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

По его словам, через два дня после роспуска парламента, 12 мая, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке протяженностью около ста километров и вторглись на суверенную территорию страны на глубину до четырех километров.

В этой ситуации ОДКБ, в чьей системе безопасности находится Армения, ничего не сделала, чтобы помочь нам. Они оставили нас совсем одних - Никол Пашинян, премьер-министр Армении.

В сентябре Пашинян заявил, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, являются неэффективными. Он обратил внимание на то, что союзники страны пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

В парламенте Армении ответили насчет возможного выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении и депутат правящей фракции «Гражданский договор» Саркис Ханданян ответил на вопрос о возможном выходе страны из ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Подобный момент сейчас не обсуждается - Саркис Ханданян, Глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении.

В мае Пашинян сказал, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что подобные заявления — суверенный выбор, но Москва надеется, что никакие временные администрации не разрушат связи между государствами.

Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение, что Армения в обозримой перспективе может заявить о выходе из ОДКБ. Также политик подчеркнул, что Пашинян последовательно проводит политику по снижению влияния России в Армении.