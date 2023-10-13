Франция вместо Германии: в Европе меняется лидер?

Логика перемен в экономике не на стороне Германии: ВВП бундесреспублики не только сокращается уже более года, но и на пятки Берлину все более наступает Париж. С 2018 по 2023 год французская экономика росла в два раза быстрее немецкой (+5% против +2,5%) и, по прогнозам МВФ, продолжит нагонять ее в течение ближайших пяти лет. Цель Пятой республики озвучена министром экономики Брюно Ле Мэром прямо: потеснив немцев, стать первыми в Европе. Надеяться на это позволяет разрушение привычной среды для бизнеса ФРГ, ориентировавшегося на экспорт в КНР и подпитывавшегося приемлемыми ценами на российский газ. Геополитические перемены 2020-х не позволили Германии продолжать торговать по-старому и в силу этого погружают ее экономику в полосу турбулентности.

© Abdullah Firas/ ABACA via Reuters Connect

Немецкая стоп-машина

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Начало правления Ангелы Меркель в 2005-м и его завершение в 2021-м почти филигранно отмечают границы немецкого процветания в первой четверти XXI века. За промежуток менее чем в 20 лет Германия смогла довести преимущество над ближайшим конкурентом в Европе — Францией — почти с нуля до 25% ВВП. Происходившее на восточном берегу Рейна экономическое чудо получило прозвание Jobwunder: в то время как у Парижа ничего не получалось с попытками опустить безработицу ниже 10%, Берлин неожиданно резко добился почти полного трудоустройства населения.

Успех немецкой экономики аналитики объясняли по-разному — не в последнюю очередь серией микрореформ в трудовом законодательстве, проведенных канцлером Герхардом Шредером в 2000-е. Но на перемены к лучшему работало само время. Около 2005 года исчерпали себя трудности, вызванные переходом Восточной Германии (ГДР) на капиталистические рельсы, старение населения же еще не превратилось в общенациональную проблему. Значение приобретало демографическое превосходство ФРГ над Францией: в силу него экономический рывок оставался лишь делом времени.

В 2023-м спорят, разумно ли Ангела Меркель распорядилась выпавшим на ее время шансом. На волне экономического успеха Германия отказалась от атомной энергетики, а крупнейшие автопроизводители страны упустили из виду прорыв на мировой рынок электромобилей. Две эти ошибки всерьез тормозят сегодня рост ВВП: в этом году производитель электрокаров Tesla превосходит по капитализации BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, вместе взятых, а немецкая экономика, лишенная собственных ресурсов, вынуждена приобретать энергию на внешних рынках по повышенной стоимости. При этом в роли одного из поставщиков выступает Франция по единственной причине: она сохранила у себя атомную энергетику.

Французская альтернатива

Преимущество, которое французам дает сеть АЭС, легко перевести на деньги. Разрыв в стоимости энергии к западу от Рейна и к востоку от него, благодаря наличию этого источника, достигает двух раз. Для промышленности Франции это шанс, которым она начинает пользоваться: в 2020-е инвестиции в местный автопром впервые за многие годы превзошли вложения в немецкий.

Другой козырь Пятой республики — большая внутренняя устойчивость французского общества. Низкая рождаемость в Германии (1,5 ребенка на женщину) ощутимо уступает французской (1,8) уже на протяжении десятилетий. В начале 2010-х разрыв выглядел еще более контрастно: на каждую француженку тогда приходилось в среднем двое детей. Уже в 2010-е демографический дивиденд позволял рассматривать Париж в качестве скрытого лидера Европы. В наши дни это преимущество выходит наружу. Дойдя до критического порога, старение немцев стало сказываться на экономике: в 2020-х число трудоспособных в ФРГ сокращается со скоростью 1% в год, тогда как Францию эти трудности пока обходят стороной.

Еще одно сравнительное преимущество Франции перед Германией выглядит также неустранимым. Обе страны взяли курс на отказ от углеводородного топлива, но немецкой экономике в силу ее структуры сделать это сложнее. Германия вырабатывает значительно больше алюминия, цемента и стали, чем ее западная соседка, — а эти производства признаны "вредными". Между тем их доля достигает в ВВП Германии 10%, тогда как у Франции всего 3%. Неудивительно, что счет за будущую переориентацию индустрии для немцев составляет €200 млрд, французам же предстоят пусть и большие траты, но в два раза меньше.

Кто теперь главный?

Ослабление позиций Германии в экономике не проходит без последствий для ее положения в Европе. После того как в 2021 году Олаф Шольц занял место канцлера, в отношениях Берлина с Парижем замечают холодность. Иногда ее объясняют личными трениями: еще в 2018-м, будучи вице-канцлером, Шольц задел французов, полусерьезно предложив им отказаться от кресла в Совбезе ООН в пользу Евросоюза. Могло сложиться впечатление, что Берлин посмеивается над призывами Парижа перевести европейскую интеграцию на новый уровень и предлагает сделать первый шаг самостоятельно. Все же когда Шольц возглавил кабинет министров, обеим сторонам сделалось не до шуток.

В 2022 и 2023 годах у Макрона нашлось много поводов, чтоб отплатить Шольцу. Прошлой осенью по инициативе Парижа отменили традиционный саммит на уровне правительств, а затем французский президент дважды продемонстрировал недовольство партнером: сначала заставив его ждать в Елисейском дворце, а затем, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023-го, без уважительных причин пропустив совместную встречу с прессой.

По другую сторону этих недоразумений проступают контуры военно-политических коалиций. Берлин — без участия французов — сформировал группу из 17 стран, готовых к созданию общей системы противоракетной обороны. Париж ответил тем, что весной 2023-го собрал 20 стран в рамках альтернативного проекта, опирающегося исключительно на местные, то есть европейские разработки. Таким образом, линия разлома определилась: Франция — за патриотизм Евросоюза и укрепление Европы, Германия — за покупку оружия у тех, кто готов поставить его быстрее, и в особенности у США.

На этом конфликтном фоне усилилось внимание к тому, что совместные оборонные начинания Франции и Германии пробуксовывают. С 2017 года ведутся работы над созданием франко-немецких танка и истребителя, и тем сильнее недоумение Парижа от известий, что, не дождавшись их выпуска, ФРГ приступила к массовым военным закупкам у американцев. 9–10 октября Шольц и Макрон попробовали сблизить позиции на встрече в Гамбурге, однако конкретных результатов не добились: смешанные итоги переговоров отмечает американская пресса.

Европа на чашах весов

Трения вокруг будущего Европы — традиционный фон франко-немецких разногласий. Но какую форму они примут, если Париж сумеет приблизиться к лидерству в Евросоюзе? По данным МВФ, на это у него может уйти полтора десятилетия: если к концу 2030-х тенденция не изменится, французская экономика имеет шанс обогнать немецкую. В таком случае именно Париж на правах старшего партнера сможет обращаться с предложениями к Берлину. Важнейшие из них известны: формирование общеевропейской армии, усиление интеграции, но в более узком составе стран Западной Европы, что означает — укрепление связей друг с другом, а не с США.