Киев снова вывозит зерно: почему РФ не бьет по судам в Черном море

Похоже, Украина возобновила морское сообщение с внешним миром, несмотря на прекращение действия зерновой сделки. По данным сервисов, отслеживающих морской трафик, в понедельник в одесские порты шло четыре судна под флагами разных стран. Как Киев пытается возобновить сбыт зерна и почему Россия пока не пресекает эти перевозки? Об этом — в материале NEWS.ru.

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Как Киев собирается прорвать морскую блокаду

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Украина возобновляет морское сообщение — с таким утверждением в минувшие выходные выступила западная пресса. Как сообщало агентство Bloomberg, пять судов под флагами разных стран приближались к украинским портам Черного моря, чтобы загрузить там зерно и потом транспортировать его за границу. Киев планирует преодолеть блокаду экспорта своих сельскохозяйственных товаров, создав новый безопасный маршрут для вывоза зерна, поясняло агентство.

Министр инфраструктуры республики Александр Кубраков заявил, что в портах Большой Одессы на суда Ida, Danny Boy, Olga, New Legacy и Forza Doria загрузят 120 тысяч тонн зерна. Товар, по его данным, предназначен для африканских и европейских стран. По его словам, суда проходят временный морской коридор, созданный ВМС Украины.

Как убедился корреспондент NEWS.ru, по данным сервиса Marine traffic на 16:00 мск 2 октября, суда Ida, Danny Boy, Olga находились уже на рейде Одессы, New Legacy — на рейде порта Южный, а Forza Doria подходил к Одессе.

В понедельник Telegram-канал «Операция Z» так описал ситуацию:

«Год назад за сутки из (украинских) портов выходило не больше 5 судов, заваленных зерном, а вчера их было 8. 1 октября утром из портов Южный и Черноморск вышли 3 загруженных корабля, а еще 5 судов вошли в порты Большой Одессы на загрузку». По мнению авторов канала, альтернативный коридор «работает на ура и без нас».

Как может действовать Россия

Военный эксперт капитан I ранга запаса Сергей Ищенко отметил в разговоре с NEWS.ru, что Киев нашел лазейку в международных законах.

«Суда, идущие в порты Украины, следуют в пределах полосы вдоль берегов стран НАТО — Болгарии, Румынии. Российским кораблям в эту акваторию вход закрыт, поэтому мы там ничего сделать не можем — не можем там останавливать суда и проверять их трюмы. Затем суда проходят по чисто украинской акватории, но это очень короткий участок», — пояснил Ищенко.

Военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru напомнил, что такой вариант не стал новостью для Москвы.

«Дело в том, что Киев уже давно анонсировал этот путь — вдоль территориальных вод Болгарии, Румынии и потом Турции с выходом на проливы Босфор и Дарданеллы», — сказал эксперт.

Он также пояснил, почему ВМС РФ не останавливает сухогрузы в украинских территориальных водах.

«Почему не досматриваем в районе Одессы или Южного порта? Потому что сейчас таковы возможности. Там для нас не обойтись без риска для кораблей Черноморского флота. Есть угроза со стороны украинских береговых ракетных комплексов и минных постановок в той акватории. Благодаря поставкам из стран НАТО у Киева есть какое-то количество и норвежских комплексов, и собственных украинских „Нептунов“. Мы это знаем по прошлому году», — высказал мнение Дандыкин.

Украина теряет время на обходных маршрутах

По словам Дандыкина, определенную роль может играть и фактор геополитики, так как суда в порты Украины идут под разными флагами, но только не под украинским. И, по мнению Дандыкина, вопрос ударов по таким судам зависит не только от самой технической возможности (а она у ВМС РФ вполне имеется), но и от отношений наших дипломатов с иностранными коллегами.

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в августе говорил, что альтернативные маршруты до пролива Босфор вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции займут гораздо больше времени.

«Маршруты эти известны, просто это удлиняет путь на двое-трое суток. Так они идут из Одессы к Босфору по прямой линии, а здесь им придется по периметру всего Черного моря обходить нейтральные воды, где мы можем останавливать, досматривать и преграждать им путь. Зеленский может продолжить зерновую сделку разве что с помощью бурлаков, если с Волги их позовет», — шутил тогда в интервью NEWS.ru Гундаров.

У Москвы есть иные способы остановить украинские суда

Эксперты утверждают, что говорить об излишнем долготерпении России не приходится. Хотя подозрительные суда и не подвергаются досмотру, по портовой инфраструктуре Украины регулярно наносятся воздушные удары.

«Возможность влиять на ситуацию — это сносить ракетами с лица земли причалы портов. А такая работа ведется почти в ежедневном режиме. В портах Одесской области были уничтожены многие сооружения, включая причалы и зернохранилища. Если все причалы, пристани будут разрушены, то торговым судам, которые идут в украинские порты, просто некуда будет становиться под разгрузку и погрузку», — рассказал Ищенко.

По его словам, капитальные бетонные сооружения, например, причалы, разрушить трудно, но можно.

«Но в портах есть сложные сооружения, это не только причалы, но и рельсы, подъездные пути для вагонов, краны, элеваторы, без которых зерно негде хранить. Вот это всё можно разрушить», — пояснил Ищенко.

26 сентября военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале кадры взорванных в Одесской области зерновозов. Он отметил, что грузовики находились у морской инфраструктуры региона.

Какую позицию занимает Россия по вопросу блокады украинского берега

Напомним, 19 июля, после расторжения зерновой сделки, в Минобороны России сообщили: все суда, идущие в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Сами страны, под чьими флагами ходят такие суда, будут отныне считаться «вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», добавили в ведомстве.

Ряд акваторий в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Предупреждения «об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», подчеркнули в военном ведомстве.

В августе российские моряки остановили турецкий сухогруз «Сукра Окан» и провели на нем обыск. Как сообщили в Минобороны РФ, перед этим открывался предупредительный огонь, поскольку экипаж проигнорировал требования об остановке. После этого Анкара предупредила Москву о возможном усилении напряженности в Черном море, если будут повторяться ситуации, аналогичные досмотру российскими военными грузового судна, передавал ТАСС.