Microsoft отказался работать в России: на что повлияет и есть ли ему замена

Microsoft с 30 сентября прекратила поддержку своего софта для российских компаний: теперь продлить лицензию на него будет невозможно. Как объяснили в корпорации, они не могут принимать платежи банковским переводом на местный счет в качестве способа оплаты услуг в РФ. Как уход Microsoft повлияет на работу фирм, коснется ли это обычных пользователей, какие есть альтернативы американскому софту и действительно ли он больше недоступен — в материале NEWS.ru.

Как уход Microsoft отразится на простых пользователях

Видео дня

Эксперт по информационной безопасности Сергей Белов предположил в разговоре с NEWS.ru, что прекращение поддержки софта Microsoft вряд ли отразится на простых пользователях, ведь оно в первую очередь затрагивает сервисы, позволяющие получить доступ к офисным пакетам по подписке, например, Microsoft 365, но не использования ОС Windows.

«Если же говорить об использовании ОС Windows, в том числе на личных устройствах, то большинство лицензий являются постоянными и не требуют как такового продления», — говорит Сергей Белов.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что простые пользователи никак не пострадают. По его мнению, иначе американская компания понесет большие убытки, так как обязана в нынешних политических условиях выполнять санкционные требования.

«Microsoft обязан соблюдать эти требования, хотя я считаю, что не хочет, поскольку это бизнес. Софтом этой компании пользуются и студенты, и школьники, и учителя, поскольку он лаконичен и удобен. Например, тот же самый Microsoft Office», — отметил Сергей Вакулин.

Белов не исключает, что обычные пользователи могут столкнуться с трудностями в будущем.

«Например, многие производители ноутбуков уже давно ограничили работу фирменного ПО для простого обновления программных компонентов ноутбуков, однако ограничения обычно связаны не с регионом производства и эксплуатации устройства, а исключительно с блокировкой IP-адресов, которые относятся к России. Аналогичным образом уже поступил ряд производителей программного обеспечения, например, производители ПО для виртуализации, компания Parallels», — напомнил Белов.

Пострадает ли российский бизнес из-за отсутствия Microsoft

IT-эксперт Артем Геллер считает, что уход Microsoft довольно сильно скажется на российских компаниях.

«Безусловно, это чувствительно, хотя бы в контексте того, что еще долгое время будет сохраняться проблема с обновлением программного обеспечения, которое есть в компаниях. Например, больше не будет возможности обратиться в техническую службу Microsoft», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с безопасностью, считает Артем Геллер. О том, что переход будет болезненным, NEWS.ru рассказал и эксперт в сфере IT-безопасности Арсений Измайлов.

«Основная проблема — это сформированная за годы использования привычка. Понятно, что большую часть продуктов можно так или иначе заменить. Но тут автоматически появляется несколько проблем», — указал он.

По его словам, во-первых, теперь российским компаниям придется найти альтернативные продукты, во-вторых, убедиться в их надежности и работоспособности, в-третьих, обучить сотрудников работе с новым программным обеспечением.

«Фактически речь идет о сломе уклада, который формировался годами, если не десятилетиями. Потребуется немало времени для перестройки», — считает Арсений Измайлов.

Смогут ли компании продолжать пользоваться софтом Microsoft

После ухода Microsoft у российских компаний осталась возможность использовать софт американской корпорации, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил в разговоре с NEWS.ru, что на рынке уже давно появилась опция пиратских ключей к продуктам американской корпорации: их можно приобрести через сайты объявлений и продолжать пользоваться программами. Как говорит аналитик, Microsoft официально не признает причастности к распространению таких ключей, списывая это на пиратов. По его словам, подобная практика сложилась в странах Африканского континента.

Кроме того, Арсений Измайлов пояснил, что многие россияне и ранее пользовались пиратскими версиями программных продуктов Microsoft, потому что политика компании по отношению к обычным пользователям была не совсем лояльная: стоимость ПО в большинстве случаев оказывалась чересчур высокой.

«Я склонен считать, что российские компании, скорее всего, установят пиратский софт Microsoft и все останется по-прежнему, хотя аналоги есть», — говорит Сергей Вакулин.

Чем заменить программы Microsoft

По мнению Сергея Белова, компании, которые предпочитают работать с лицензионным софтом, вынуждены будут переходить на аналоги Microsoft. Насколько болезненным будет этот переход, зависит от того, насколько российский бизнес был интегрирован с продукцией американской корпорации, уточнил эксперт.

«Если компания использовала многие сервисы и продукты из экосистемы, например, Azure, Intune и тому подобные, то переход может быть действительно затратным и трудоемким», — говорит он.

С другой стороны, текущая ситуация вполне ожидаема: едва ли можно было рассчитывать, что Microsoft продолжит предоставлять весь спектр услуг российским компаниям, уточнил Сергей Белов. Поэтому большинство крупных компаний уже давно рассматривают продукты на замену ушедшим брендам.

«В качестве аналогов для некоторых продуктов можно рассмотреть решения с открытым исходным кодом и продукты, созданные в рамках импортозамещения, например, тот же офисный пакет „Мой офис“. Также можно рассмотреть некоторые варианты, предлагаемые странами БРИКС. Например, Huawei Cloud потенциально может использоваться в качестве частичной замены Microsoft Azure», — добавил эксперт.

Однако, по его словам, существует ряд продуктов, например, EDM-системы (системы электронного документооборота), которые на данный момент слабо представлены на российском рынке или сильно уступают в возможностях зарубежным, например, Microsoft Intune.

«Но, думаю, ситуация изменится со временем, и у нас появятся достойные аналоги», — надеется Сергей Белов.

Что касается более простого софта, то, по мнению Эльдара Муртазина, сегодня можно найти «вагон и маленькую тележку» альтернатив продуктам Microsoft. «Переход на российское ПО в последний год идет очень активно. Все, кто не успел, конечно, сегодня оказываются в проигрышном положении, но и они в конечном итоге тоже перейдут на отечественные продукты», — пояснил он.