Россия применила «Кинжал» в ходе спецоперации. Что это за оружие и как оно меняет ситуацию на фронте?

Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — сказал собеседник агентства.

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Изначально гиперзвуковую аэробаллистическую ракету запускали только с модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31К. Также под новый боеприпас планировали оборудовать стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Особенности нового носителя

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов сообщил, что Су-34 и МиГ-31 сравнимы по массогабаритным характеристикам, но у самолетов разное предназначение: МиГ-31 — это высотный перехватчик, а Су-34 — истребитель-бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных целей. По его словам, возможности прицельно-навигационного комплекса Су-34 выше, чем у МиГ-31.

Для обнаружения воздушных и наземных целей Су-34 оснащен радиолокационной станцией Ш-141. Прицельный комплекс Су-34 позволяет обнаруживать и поражать цели с помощью радиолокационной системы. В состав комплекса также входит система «Платан», позволяющая наводить на цель управляемые бомбы и ракеты «воздух-земля».

В отличие от МиГ-31, производство которых завершили в 1994 году, Су-34 серийно выпускается. Это позволяет дорабатывать узлы новых самолетов для использования «Кинжала». В июле стало известно, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд СВО.

Су-34 повысит внезапность атак

Использование ракет «Кинжал» с бомбардировщиков Су-34 повысят внезапность атак по целям на территории Украины. Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов отметил, что взлет МиГ-31К с определенных мест базирования является сигналом об использовании «Кинжала» для противника.

Использование распространенных Су-34 в качестве носителей гиперзвуковых ракет позволит дезориентировать украинских военных. Эти самолеты применяют различные боеприпасы, включая планирующие авиационные бомбы ФАБ-500М62 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Су-34 достаточно часто вылетает на задания, выполняет различные бомбардировки, наносит ракетные удары. Если Су-34, оснащенный ракетой "Кинжал", взлетел, противнику будет очень сложно определить, какое именно оружие находится у него на борту Юрий Кнутов, военный эксперт, полковник в отставке.

Как «Кинжал» применяют в ходе СВО

В марте 2022 года стало известно о первом применении «Кинжала» в ходе СВО — этот эпизод стал первым в мире боевым применением гиперзвукового оружия. В декабре 2022 года глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что ракеты «Кинжал» оказались неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В марте спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогла сбить ни одной ракеты «Кинжал» в ходе атаки.

Военный эксперт Алексей Борзенко предположил, что «Кинжал» является неуязвимым оружием.

Главная особенность этой ракеты в том, что на земле еще нет таких средств ПВО, которые смогли бы ее сбить Алексей Борзенко, военный эксперт.