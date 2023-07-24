Что известно о судебной реформе в Израиле

24 июля 2023 года парламент Израиля одобрил проект судебной реформы, ранее спровоцировавший серьезный внутриполитический кризис. В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию, 56 оппозиционных парламентариев голосование бойкотировали.

Планы проведения судебной реформы

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Судебная реформа была одним из пунктов программы партии Биньямина Нетаньяху "Ликуд" перед выборами в однопалатный парламент - Кнессет - в ноябре 2022 года (пятые за три с половиной года - беспрецедентный случай в истории страны). По их итогам в декабре 2022 года было сформировано правительство партиями "Ликуд", "Оцма Ехудит", "Яхадут ха-Тора", ШАС и "Ционут Датит" (считается самым правым в истории Израиля). Биньямин Нетаньяху вновь занял премьерский пост (возглавлял правительство в 1996-1999 и 2009-2021 годах).

В январе 2023 года правительство представило проект судебной реформы. Ее основные положения касались Верховного суда (этот судебный орган в составе 15 членов выполняет также роль Конституционного суда), наделенного правом ограничивать или отменять законодательные акты, которые он считал неконституционными, накладывать вето на решения правительства, влиять на назначения высших должностных лиц.

Сторонники и противники реформы, протесты

Документ, направленный на лишение Верховного суда возможности оказывать влияние на решения законодательных и исполнительных органов, вызвал споры. Сторонники реформы настаивали на том, что она способствует укреплению принципов демократии в стране. По их мнению, избранное народом правительство не должно находиться в подчинении у судей, которых граждане страны не выбирали. Противники же заявляли, что правящая коалиция, в силу отсутствия сдерживающих факторов, сконцентрирует в свои руках большую власть, что ведет к нарушению демократии. Председатель Верховного суда Израиля Эстер Хают назвал проект судебной реформы "атакой на правосудие".

Планы о проведении правовой реформы вызвали ожесточенные протесты со стороны оппозиции. К концу января в манифестациях по всей стране участвовали порядка 150 тыс. человек (население 9,4 млн). Несмотря на протесты, 21 февраля Кнессет одобрил в первом чтении законопроект, составляющий первую часть судебной реформы (изменяющий процесс назначения судей Верховного суда и расширяющий полномочия правительства по их отбору).

К середине марта в протестах участвовали уже более 500 тыс. человек (свыше 40 человек были задержаны, десятки пострадали). Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального телеобращения к нации 9 марта заявил, что страна находится на пороге катастрофы. 15 марта глава государства сообщил, что подготовил компромиссный вариант реформы. Однако Биньямин Нетаньяху отверг президентский план, заявив, что он не обеспечивает того баланса между ветвями власти, к которому стремится правящая коалиция. 26 марта был снят с должности высказавшийся за приостановку реформы министр обороны Йоав Галант (впоследствии был восстановлен), что вызвало очередную волну манифестаций, в них приняли участие рекордные 630 тыс.

человек. 27 марта Биньямин Нетаньяху объявил о приостановке утверждения реформы. В преддверии голосования по законопроекту во втором и третьем чтениях в стране возобновились акции сторонников и противников реформы.

Основные положения реформы