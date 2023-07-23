В России снизилось количество обвинительных приговоров

Судебная система подвела итоги работы за первые шесть месяцев этого года. Исследование судебной статистики показывает: шансы подсудимого остаться юридически невиновным возросли. По историческим меркам - возросли резко. Количество обвинительных приговоров снизилось, и такая тенденция продолжается второе десятилетие. Более того: российские судьи намного реже многих своих западных коллег отправляют человека в тюрьму. Поэтому тюремное население в нашей стране постоянно снижается. Эксперты Ассоциации юристов России, изучившие судебную статистику, подчеркивают: никаких особо карательных уклонов в числах и цифрах правосудия не замечено.

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Согласно судебной статистике, количество осужденных сократилось с 1 миллиона 177 тысяч лиц в 1999 году до 578,8 тысячи лиц в прошлом году, а численность лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены судами, за этот период возросло с 2 процентов до 20 процентов. Это значит, что каждый пятый подсудимый уходит из зала без судимости. Формально его биография чиста.

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Сегодня часто приходится слышать рассуждения о том, что, мол, в России низкий процент оправдательных приговоров. Поэтому якобы с нашим правосудием что-то не так. Однако данный вывод в лучшем случае можно назвать скоропалительным.

Число граждан, чьи уголовные дела прекращены судами, возросло с 2 процентов до 20 процентов. Каждый пятый подсудимый уходит из зала без судимости.

"Изучая судебную статистику, следует учитывать, что уголовное судопроизводство является сложной процедурой, которая не сводится к вынесению приговора", - подчеркивает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Еще недавно, если измерять в историческом масштабе, шансы человека на скамье подсудимых избежать обвинительного приговора были практически минимальны. А обвинительный приговор почти гарантированно означал тюрьму. Но времена, как видим, меняются.

Более того, на фоне других стран наша судебная система действительно выглядит отнюдь не кровожадной. Цифры не дадут соврать.

Эксперты Ассоциации юристов России проанализировали судебную статистику западных стран и пришли к неожиданному выводу: количество оправдательных приговоров в так называемом цивилизованном мире снижается и сегодня составляет считаные проценты. Однако данный факт не влияет на авторитет правосудия в западных странах.

В интернете опубликована официальная отчетность статистической службы Европейского союза (Евростат). Так, по данным Евростата, суды Чешской Республики, Финляндии и Франции вынесли по 4 процента оправдательных приговоров, суды Болгарии - 2,5 процента, суды Венгрии - 3 процента, суды Эстонии - 0,6 процента, а суды Латвии - 0,8 процента оправдательных приговоров.

Согласно сведениям Министерства юстиции Японии, число оправдательных приговоров в этом государстве составляет менее 0,1 процента (104 оправдательных приговора на 320 тысяч подсудимых). Таким образом, возникает логичный вопрос: стоит ли измерять качество правосудия процентом оправдательных приговоров? Или гражданам Японии пора бить тревогу по поводу жестокости судов? Тем более что по некоторым данным японские тюрьмы будут пострашнее наших.

Цифры требуют уважения и вдумчивого подхода, только тогда они расскажут многое. Например, надо учитывать, что в отличие от российского уголовно-процессуального права в ФРГ оправдательный приговор выносится не только при невиновности подсудимого, но и в том случае, если признанный виновным подсудимый освобождается от уголовной ответственности по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям.

К числу последних относится, допустим, истечение сроков давности. Если с момента преступления прошло слишком много, дело могут прекратить. Но у нас дело просто закроют, а в Германии будет оправдательный приговор, улучшающий статистику.

Аналогичные немецким положения содержатся, например, в статье 283 УПК Французской Республики. А в Италии суд выносит оправдательный приговор также в случае признания подсудимого невменяемым. Таким образом, поясняют эксперты, при освобождении гражданина от уголовной ответственности в ФРГ, Франции и Италии выносится оправдательный приговор. Любые основания прекращения уголовного дела рассматриваются как равноценные, ведь все они ведут к одному и тому же исходу - освобождению обвиняемого от уголовной ответственности. Поэтому формально там процент оправдательных приговоров действительно высок. На деле же, он вполне сравним с российским.

Нетрудно заметить, что численность лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены судами в РФ - 20 процентов - не просто сопоставим с показателями других государств, но и превышает их. Тем не менее в СМИ иногда появляются высказывания о том, что российские суды выносят недостаточно оправдательных приговоров. Но сколько приговоров было бы достаточно?

"Постановка вопроса о "достаточности" или "недостаточности" той или иной категории судебных актов противоречит правовой природе и назначению правосудия, которое состоит в вынесении законного и обоснованного судебного решения, а не в выполнении некоего "плана" по количеству оправдательных или обвинительных приговоров, - говорит Мария Спиридонова. - В этой связи в юридической доктрине иностранных государств отсутствуют исследования, посвященные вопросу о том, достаточно ли суды выносят оправдательных или обвинительных приговоров". Более того, продолжает она, "достаточность" или "недостаточность" количества оправдательных приговоров - это субъективный критерий, который каждый эксперт оценивает по-своему.

"Постоянные отсылки к опыту других государств заставили нас обратиться к данным официальной судебной статистики", - сказала представитель АЮР. Как видим, результаты оказались более чем красноречивы. Судя по всему, "план по оправдательным приговорам" не выполняется ни в одной из западных стран. Потому вряд ли стоит требовать от наших судей чаще отпускать подсудимых, чтобы прослыть добрыми и понимающими. Отпускать надо только невиновных.

"Характеристика уголовного судопроизводства складывается из целого ряда взаимосвязанных факторов и показателей. Изучение его эффективности только на основе количества оправдательных приговоров не позволяет прийти к научно обоснованным и объективным выводам", - полагает Мария Спиридонова.

Так, важное значение на досудебной стадии производства по уголовному делу имеет судебный контроль за действиями и решениями органов расследования. В прошлом году суды РФ рассмотрели более 2,5 миллиона жалоб на действия и решения органов расследования и удовлетворили 18 процентов жалоб этой категории. Иными словами, если следствие допускает какие-то нарушения, можно и нужно жаловаться. Оценивая качество правосудия, надо учитывать и то, как часто оно указывает следствию на его ошибки. В нашем случае, как показывает статистика, на ошибки регулярно указывается.

После поступления уголовных дел в суды прокурорам возвращены уголовные дела в отношении 13,9 тысячи лиц, то есть за некоторые дела суды просто не берутся, так как есть претензии к следствию. И обвинение должно либо провести работу над ошибками и все исправить, либо дело будет закрыто.

В апелляционном и кассационном порядке судами отменены обвинительные приговоры в отношении 12 тысяч лиц, а в отношении 17 тысяч лиц обвинительные приговоры изменены со смягчением наказания

Изучая и анализируя судебную стадию уголовного судопроизводства, продолжают эксперты, следует учитывать, что 37 процентов уголовных дел в прошлом году рассмотрены судами в особом порядке. Это упрощенная процедура, предусмотренная для ситуаций, когда обвиняемый признает вину и сам просит не затягивать процесс. Однако даже в этой процедуре при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при отсутствии у суда процессуальной возможности исследовать доказательства по делу суды прекратили уголовное преследование в отношении 19 процентов обвиняемых.

Но даже если обвинительный приговор вынесен и вступил в силу, шансы добиться смягчения участи для осужденного не потеряны.

В апелляционном и кассационном порядке судами отменены обвинительные приговоры в отношении 12 тысяч лиц, а в отношении 17 тысяч лиц обвинительные приговоры изменены со смягчением наказания.

"Гуманистическая направленность правосудия проявляется и на стадии отбывания наказаний осужденными, - продолжает Мария Спиридонова. - Так, в прошлом году суды РФ удовлетворили 51 процент ходатайств об условно-досрочном освобождении, 64 процента ходатайств об отсрочке исполнения приговора в связи с болезнью осужденного, 44 процента ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием и 46 процентов ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного".

Поэтому, заключают эксперты, цифры выглядят вполне обнадеживающе.

По статистике, суды удовлетворяют 18 процентов жалоб на следствие.

В тюрьму попадают в основном рецидивисты

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году лишение свободы было назначена 29 процентам осужденных, из которых 71 процент имели неснятые и непогашенные судимости.

Для сравнения: по данным официальной судебной статистики в США реальное лишение свободы в прошлом году назначено 78 процентов осужденных, в Великобритании - 33 процента, во Франции - 51 процентов осужденных.

В итоге в России на 100 тысяч населения приходятся 296 заключенных, а в США - 629 заключенных.

Проект

Предлагается не арестовывать подозреваемых в ненасильственных преступлениях

Еще одним направлением гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики является расширение сферы применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу.

C 2001 года, когда эта мера пресечения избиралась прокурорами, численность лиц, к которым она применена, сократилось в четыре раза - с 366 тысяч в 2001 году до 87,7 тысячи лиц в 2022 году. По сравнению с 2021 годом численность тех, кому избрана эта мера пресечения, сократилась на 951 лицо, а численность тех, кому продлен срок содержания под стражей - на 1013 лиц.

Женщины, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, составляют 7%.

Не так давно Верховный суд РФ, по исполнение поручения главы государства, проанализировал практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовным делам о преступлениях ненасильственного характера в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и лиц страдающих тяжелыми заболеваниями.

По уголовным делам о ненасильственных преступлениях удовлетворено 1.379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и 224 ходатайства о заключении под стражу лиц, которым установлена инвалидность I

или II группы.

Законодательство РФ не предусматривает дифференцированного подхода при избрании меры пресечения в зависимости от того, связано ли преступление, в котором подозреваются или обвиняются лица, с применением насилия или угрозой его применения.

В этой связи Верховный суд РФ внес в Государственную Думу проект федерального закона о внесении в УПК РФ изменений, направленных на дальнейшее ограничение сферы применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, лицам, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированных по месту пребывания, а также установить, что отсутствие у лица места жительства или места пребывания не может служить основанием для продления срока содержания под стражей.

В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях - в преступлениях средней тяжести насильственного характера.

По уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести предлагается сохранить возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только в отношении тех обвиняемых, которые пытались скрыться или которыми нарушена ранее избранная мера пресечения, а по уголовным делам о ненасильственных преступлениях средней тяжести - также в отношении обвиняемых, личность которых не установлена или которые не имеют постоянного места жительства или места пребывания на территории РФ.

Предложения Верховного суда РФ также предусматривают запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Реализация этих предложений будет способствовать повышению правовой защищенности граждан.

Комментарий

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что государство ведет системную работу, направленную на совершенствование правосудия, повышение его открытости и доступности.

"К числу основных направлений этой работы относится гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики. Этому способствует в том числе активная законотворческая и правоприменительная деятельность Верховного суда РФ. Высший судебный орган, реализуя право законодательной инициативы, внес в Государственную Думу свыше 20 проектов федеральных законов, направленных на осуществление принципов справедливости и гуманизма в уголовном судопроизводстве. Пленум Верховного суда РФ принял 78 постановлений по этим вопросам", - рассказал Владимир Груздев.

Результатом данной работы стало сокращение численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с 1 миллиона 60 тысяч лиц по состоянию на 1 января 2000 года до 433 006 лиц по состоянию на 1 января этого года - то есть более чем в два раза.

"Законодательные инициативы Верховного суда РФ о декриминализации деяний, не представляющих большой общественной опасности, а также об установлении дополнительных оснований освобождения граждан от уголовной ответственности обеспечили сокращение судимости и рост количества лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом", - подчеркнул Владимир Груздев.

Так, количество осужденных сократилось с 1 миллиона 177 тысяч лиц в 1999 году до 578,8 тысячи лиц в прошлом году, а численность лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены судами, за этот период возросло с 2 процентов до 20 процентов.