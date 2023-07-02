Тысячи задержанных и первые приговоры. Беспорядки во Франции продолжаются шестые сутки

Первые участники погромов во Франции получили реальные сроки заключения за попытки грабежей. Всего уже задержаны более 3 тыс. человек.

Беспорядки начались после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер 17-летний водитель алжирского происхождения был застрелен полицейским после отказа выполнить требования дорожного патруля. Выстреливший в подростка правоохранитель задержан.

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Массовые протесты охватили уже практически всю Францию. Для обеспечения порядка мобилизовано 45 тыс. полицейских и жандармов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден перенести намеченный на 2-4 июля государственный визит в ФРГ. В воскресенье вечером он проводит в Елисейском дворце совещание по борьбе с беспорядками.

ТАСС собрал последнюю информацию о протестах.

Тысячи задержанных

Как посчитал телеканал BFM, в ночь на среду во Франции был задержан 31 человек, на четверг - уже 182 человека, на пятницу - 875, на субботу - 1 311. Радиостанция France Info сообщила о 719 задержанных в ночь на воскресенье. Таким образом, их общее число уже превысило 3,1 тыс.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее указывал, что большой процент задержанных составляют не достигшие 18 лет подростки.

Наиболее крупные беспорядки в последние дни происходили в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в парижских пригородах, в частности в Сен-Дени. Одним из наиболее серьезных инцидентов стало применение в ночь на субботу в Лионе огнестрельного оружия против полицейских. По меньшей мере четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Беспилотники и бронетранспортеры

Власти перебрасывают два бронетранспортера национальной жандармерии в Марсель для подавления беспорядков. Кроме того, бойцы Восьмой роты республиканской безопасности (CRS 8), которая специализируется на подавлении уличной преступности, направляются в Лион.

Власти десяти коммун на севере Франции ввели комендантский час. Среди них Лилль, Денан, Круа и Рубе.

При этом власти Парижа, как сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес, пока обладают достаточными ресурсами для подавления беспорядков без введения чрезвычайного положения и комендантского часа в столице Франции. Однако полиции разрешили использовать беспилотники для наблюдения за порядком в столице и соседних с ней департаментах предстоящей ночью.

Нападения на мэров

Наиболее серьезной атаке за последние дни подвергся мэр парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз. В ночь на воскресенье неизвестные сперва попытались протаранить дом, где находилась его семья, а после поджечь его при помощи фейерверков. Жена и один из двух детей мэра получили травмы. Супруга была госпитализирована.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Полицейские ведут поиск злоумышленников, однако об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось.

Еще один инцидент произошел в коммуне Ля-Риш (регион Центр - Долина Луары). Несколько погромщиков пробрались на приусадебный участок главы муниципалитета и попытались поджечь его служебный автомобиль.

В ответ на это Ассоциация мэров Франции призвала провести в понедельник по всей стране митинги против уличных беспорядков и в поддержку муниципальных властей. Премьер-министр Франции Элизабет Борн потребовала максимально жесткого наказания для участников нападения на представителей муниципальных властей.

Первые приговоры

Суд в Гренобле на юго-востоке Франции вынес первые приговоры за участие в массовых беспорядках. В частности, трое человек были осуждены на срок от трех до четырех месяцев лишения свободы за попытки грабежей в ходе уличных беспорядков.

Позднее в Гренобле перед судом предстанут около 30 человек, подавляющее большинство из которых были задержаны за грабежи в ночь на субботу.

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти предупредил французские семьи, что родители будут нести уголовную ответственность, если их несовершеннолетние дети участвовали в беспорядках.

Более 200 разбитых магазинов

Участники беспорядков разбили и разграбили более 200 супермаркетов и 10 торговых центров, сообщил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

Также погромщики разбили и разграбили 250 табачных лавок и множество офисов банков и страховых компаний, магазинов одежды и спортивных товаров и заведений быстрого питания.

Владельцы компаний, которые пострадали от беспорядков, получат отсрочку по налоговым и социальным платежам, сообщил Ле Мэр.

Отмены показов и призывы сборной Франции

Футболисты национальной сборной Франции опубликовали коллективное обращение, в котором призвали прекратить беспорядки и насилие на улицах городов республики.

Они напомнили, что многие из спортсменов сами происходят из так называемых народных кварталов, где проживает рабочий класс, поэтому разделяют боль и печаль их жителей. Вместе с тем они указали, что люди разрушают общественное имущество в своих же городах, и призвали к "умиротворению и чувству ответственности".

Модный дом Celine, который входит в холдинг LVMH, отменил показ мужской коллекции весна-лето 2024, который должен был пройти 2 июля в Париже.

Похороны подростка

Похороны 17-летнего подростка прошли 1 июня в Нантере. На прощание, как сообщили СМИ, пришло большое число людей.

Позднее бабушка убитого призвала погромщиков прекратить насилие. Она также заявила, что выступает против нападений на полицейских, и добавила, что последнее слово будет за французским правосудием.

Реакция других стран

Как сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, власти Германии с тревогой следят за событиями во Франции, однако он отметил, что нет признаков того, что в ФРГ возможны такие же беспорядки. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также назвал тревожной ситуацию в соседней стране и выразил надежду, что это скоро закончится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал обеспокоенность ростом антисемитских настроений во Франции, который проявляется в ходе беспорядков.

При этом префект парижской полиции Лоран Нуньес, комментируя призыв ООН заняться решением проблем расизма в правоохранительных органах Франции, заявил, что во французской полиции их нет.

В свою очередь глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил мнение, что погромы во Франции продемонстрировали последствия неконтролируемой миграционной политики Евросоюза.

Беспорядки в Швейцарии

Более сотни молодых людей в ночь на воскресенье устроили беспорядки в Лозанне, разбив витрины нескольких магазинов. Семь человек, в том числе шесть несовершеннолетних, арестованы, сообщила муниципальная полиция.