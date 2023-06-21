Что известно о пропавшем в Атлантическом океане глубоководном аппарате "Титан"

21 июня 2023 года канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане 19 июня у места кораблекрушения "Титаника". ТАСС подготовил материал об аппарате.

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Основные сведения

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"Титан" (Titan) - глубоководный обитаемый аппарат (ГОА), способный погружаться на глубину до 4 000 м. Разработан в первой половине 2010-х годов американской компанией OceanGate, принадлежащей предпринимателю Стоктону Рашу.

Является дальнейшим развитием первого ГОА компании, Cyclops (глубина погружения 500 м). В проектировании аппарата принимали участие сотрудники Лаборатории прикладной физики Вашингтонского университета. Построен он был в единственном экземпляре в 2016-2017 годах. Первоначально проект носил название Cyclops 2. В 2017 году, когда в OceanGate объявили, что с помощью ГОА будут проводить погружения к месту кораблекрушения "Титаника", затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, аппарат получил название "Титан". Стоимость ГОА составила порядка $5 млн.

Конструкция, особенности, характеристики

Конструкционно "Титан" представляет собой цилиндр из углеродного волокна с толщиной стенки 127 мм и титановыми торцевыми полусферами, в одной из которых находится иллюминатор из органического стекла диаметром 380 мм.

Аппарат оснащен четырьмя электрическими подруливающими устройствами - двумя для движения в горизонтальной плоскости и двумя для вертикальной. Для руления батискафом используется обычный беспроводной контроллер Logitech G F710, первоначально созданный для видеоигр и незначительно доработанный. По оценке разработчиков, технические характеристики аппарата дают возможность проводить исследования почти 50% Мирового океана - от дна до поверхности (для сравнения, российские ГОА "Мир" способны исследовать до 98%).

Для спуска и подъема ГОА класса Cyclops, включая "Титан", используются модульные платформы, буксируемые судами. Платформа действует по принципу сухого дока и оборудована балластными цистернами. Она погружается в воду на глубину 5-10 м, что позволяет проводить операции по отправке и приему батискафа даже при сильном волнении на поверхности.

Максимальная глубина погружения "Титана" - 4000 м;

длина аппарата - 670 см;ширина - 280 см;высота - 250 см;масса - 11 340 кг;максимальный вес полезной нагрузки - 685 кг;максимальная скорость движения - 3 узла (около 5,6 км/ ч);максимальное время нахождения в погруженном состоянии (по запасам кислорода на 5 человек) - 96 часов;экипаж - 5 человек, включая оператора батискафа.

ГОА оборудован навигационной системой, подводным лазерным сканером, шестью осветительными приборами общим световым потоком 60 тыс. люменов, четырьмя внешними фотовидеокамерами.

Эксплуатация

27 июня 2018 года в OceanGate сообщили о проведении безэкипажного испытательного погружения "Титан" на глубину 4 000 м. 25 апреля 2019 года компания объявила об успешном погружении аппарата с экипажем из 4 человек на глубину 3 760 м.

По информации агентства Associated Press, в 2018 году сотрудник OceanGate Дэвид Лохридж, занимавший пост руководителя морских операций, предупреждал руководство компании об опасности использования батискафа и призывал убедиться, что подводный аппарат способен безопасно опуститься на максимальную глубину. В частности, специалист высказывал сомнения в надежности иллюминатора. Вскоре после этого Лохридж был уволен.

В 2020 году на корпусе "Титан" были обнаружены признаки усталости материала, в связи с чем предельную глубину погружения снизили до 3 000 м. Затем корпус был отремонтирован (по другим сведениям - полностью заменен). Это позволило вновь достичь первоначально заявленных характеристик и начать экспедиции к месту крушения лайнера "Титаник" на глубине 3 840 м в северной части Атлантического океана, в 600 км к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Первое такое погружение было успешно проведено в июле 2021 года.

Всего с 2021 года по июнь 2023 года OceanGate провела около 10 экспедиций к "Титанику", из них в 2023 году - четыре. Стоимость одного места на борту ГОА первоначально составляла $100 тыс., но затем выросла до $250 тыс. Планировалось, что миссия 16-24 июня 2023 года станет завершающей в сезоне.