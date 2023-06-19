Москва заняла третье место в рейтинге регионов по доходам населения

Москва заняла третье место в рейтинге регионов России по доходам населения по итогам 2022 года. Об этом стало известно в понедельник, 19 июня.

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Самыми благополучными в материальном отношении регионами стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Так, в столице доля населения, находящегося за чертой бедности, составила всего пять процентов.

Последние места рейтинга заняли Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия. В последней за чертой бедности находится 30,5 процентов населения, передает РИА Новости.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» третий год подряд возглавляет рейтинг индустриальных парков и ОЭЗ России. По итогам 2022 года «Технополис Москва» занял первое место среди 126 площадок.