Москва заняла третье место в рейтинге регионов по доходам населения
Москва заняла третье место в рейтинге регионов России по доходам населения по итогам 2022 года. Об этом стало известно в понедельник, 19 июня.
Самыми благополучными в материальном отношении регионами стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Так, в столице доля населения, находящегося за чертой бедности, составила всего пять процентов.
Последние места рейтинга заняли Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия. В последней за чертой бедности находится 30,5 процентов населения, передает РИА Новости.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» третий год подряд возглавляет рейтинг индустриальных парков и ОЭЗ России. По итогам 2022 года «Технополис Москва» занял первое место среди 126 площадок.
Зеленым облигациям Москвы присвоенили наивысший кредитный рейтинг ААА (RU). Такую оценку дали эксперты рейтингового агентства АКРА. Столица гарантирует исполнение обязательств перед инвесторами и готова в любой момент выкупить ценные бумаги с сохранением начисленного дохода.