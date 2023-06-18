Число вакансий в сфере медицины в России за год выросло на 22%

В России с января по май 2023 года количество вакансий для медицинских работников увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Отмечается, что в настоящее время в стране открыто более 80 тысяч вакансий в медицинской отрасли.

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За январь — май 2023 года в России было открыто около 305 тыс. вакансий в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» — это на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Увеличились и предлагаемые заработные платы: если в начале прошлого года медикам предлагали в среднем 34–70 тысяч рублей, то сегодня — 40–75 тысяч рублей, — говорится в исследовании.

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Наибольший спрос в России сегодня наблюдается на врачей различных специальностей — 39% от общего числа вакансий. Также существует необходимость в администраторах клиник (22%) и медсестрах (14%).

При этом для соискателей без опыта работы подходит 46% вакансий в сфере медицины и фармацевтики. Специалисты с опытом работы до трех лет требуются в 40% случаев, от трех до шести лет — в 12%. Опыт работы более шести лет интересует только 2% работодателей.

В настоящее время сфера медицины и фармацевтики находится на втором месте по нехватке кадров. На одну вакансию приходится 1,9 активных резюме, в то время как норма составляет 4,0–7,9. При этом в 17 российских регионах спрос на медицинских работников превышает кадровое предложение. Больше всего врачи необходимы в Чукотском, Ненецком, Еврейском автономных округах и Курганской области. Там на одну вакансию приходится менее 0,5 резюме.

Среди опрошенных медиков идеальной свою работу назвали 12% респондентов, при этом 46% признались, что она занимает самое важное место в их жизни и отнимает большую часть времени.