«Отберем у РФ — перекроем долги». В Киеве нашли новое применение российским деньгам

В Киеве снова предложили план использования российских активов, замороженных странами Запада. На этот раз советник Зеленского по экономике Олег Устенко предложил закрыть госдолг страны этими средствами. По его мнению, после завершения военного конфликта Украина много «отберет у РФ». Устенко считает, что так можно будет восстановить украинскую экономику и привлечь инвесторов. В ЕС тем временем предостерегают использовать российские резервы, поскольку это может обвалить евро. И признают — со временем активы придется вернуть Москве.

Украина сможет погасить часть своего госдолга с помощью российских активов, замороженных на Западе после санкций. Такое мнение выразил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко во время телемарафона.

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"Мы сейчас не платим по нашим займам. Не забывайте, что [у России] арестовано 350 млрд долларов их золотовалютных резервов и 150 млрд долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать", - сказал Устенко.

По его словам, экономика Украины после завершения конфликта будет расти, в страну придут инвесторы, если Киев будет перекрывать свои долги тем, что "отберет у РФ". Ситуация с украинским госдолгом, как сказал советник Зеленского, будет решаться после окончания конфликта на специальной "кредиторской конференции".

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что госдолг Украины превысил $124 млрд, только за апрель он вырос на $4,4 млрд. По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, к концу 2023 года показатель может увеличиться до рекордных $173 млрд.

В то же время The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европейский Центробанк предупредил Еврокомиссию о рисках использования арестованных в Европе российских активов. По словам собеседников газеты, знакомых с ходом переговоров, если ЕК будет использовать прибыль от замороженных золотовалютных резервов РФ, это негативно скажется и на евро, и на других мировых валютах.

По этой информации, если Евросоюз начнет использовать прибыль от российских активов, от евро могут отвернуться другие мировые Центробанки, у которых есть большие резервы. Особенно рискованным выглядит сценарий, при котором ЕС решится на подобные действия в отрыве от остальных членов G7.

Брюссель ранее неоднократно сообщал, что рассматривает возможность передачи арестованных российских активов Украине на восстановление страны. При этом европейские чиновники признавались, что пока не могут найти законный механизм использования замороженных резервов. Один из собеседников FT рассказал, что предложения по решению этой проблемы ожидаются в ЕС до конца июня.

"Вы не можете обойти верховенство закона. И если вы найдете что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?", - добавил он.

На этой неделе американский Сенат представил законопроект, согласно которому президенту Джо Байдену даются полномочия конфисковать замороженные российские средства и передать их Киеву. Речь идет как о резервах Центробанка РФ, так и об активах организаций и частных лиц - российских чиновников и бизнесменов. Кроме того, документ запрещает снимать арест с активов России до завершения вооруженного конфликта на Украине.

Российский Минфин оценивал объем замороженных на западе активов в $300 млрд. Еврокомиссия в мае 2023 года сообщила, что размер активов РФ, арестованных в ЕС после начала военной операции Москвы, составляет около €200 млрд ($215 млрд). Несмотря на то, что пока нет ни механизма использования этих средств, ни окончательного решения по этому поводу, некоторые европейские страны заявили, что готовы отдать Украине российские деньги.