Солдатская смекалка на полях Великой Отечественной

«Воевать не числом, а умением», — говорил величайший русский полководец Александр Васильевич Суворов. Сколь бы ни был велик и силен противник, победить его всегда поможет смекалка. В Великую Отечественную войну советские солдаты демонстрировали чудеса изобретательства и выдумки, выходя победителями даже из совершенно безвыходных ситуаций. Например, придумывали эффективное оружие из мусора, «ремонтом» дорог останавливали танки и даже испугом брали в плен превосходящие силы немцев. Сегодня мы расскажем о нескольких случаях солдатской находчивости.

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Машины на водороде

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От массированных налетов немецких бомбардировщиков Ленинград спасался всем, чем мог — и зенитными орудиями, и аэростатами заграждения. Поднятые в небо на тросах аэростаты усложняли прицеливание, а иногда низколетящие самолеты противника задевали крыльями тросы и разваливались в воздухе.

Чтобы поднять тяжелый резиновый аэростат в воздух, внутрь него закачивали водород. Газ медленно выходил сквозь пористую резину, а его место заполнял воздух. Так аэростат не только терял подъемную силу, но и наполнялся гремучим газом — смесью кислорода и водорода, взрывающейся от малейшей искры. Раз в месяц аэростаты спускали для перезаправки на лебедке, работавшей от двигателя грузовичка ГАЗ-АА. Загрязненный кислородом водород просто выпускали, а в оболочку закачивали чистый водород.

Уже в сентябре в Ленинграде кончился бензин. Грузовики затихли, вместе с ними остановились лебедки аэростатов. С электрическими лебедками тоже вскоре распрощались, как только Ленинград лишился и электричества. Спускать аэростаты ручной лебедкой было очень тяжело и медленно, людей и так не хватало.

Борис Исаакович Шелищ, автотехник одного из полка ПВО, предложил невероятную идею: использовать гремучий газ из аэростатов в качестве топлива для грузовиков. На эту мысль Шелища натолкнул фантастический роман «Таинственный остров» Жюля Верна, в котором в качестве топлива используют воду, расщепленную на водород и кислород.

Идея оказалась рабочей, хотя во время испытаний гремучий газ в аэростате взорвался, контузив автотехника-изобретателя. После добавления гидрозатвора, собранного из обрезков огнетушителя и труб, система питания автомобильного двигателя водородом показала свою жизнеспособность. Комиссия одобрила конструкцию Шелища и поручила перевести на «водородную тягу» все грузовики. Водородный двигатель легче заводился в морозы и меньше изнашивался, хотя и терял половину своей мощности. Зато с водородом в Ленинграде проблем не было — он шел по газопроводу, проложенному по дну Ладожского озера. Успешный опыт Ленинграда переняли в Москве, переоборудовав под питание водородом 300 автомобилей. Но после войны о водородных двигателях в СССР забыли.

Граната из трубы и гранатомет из гильзы

Тенгиз Евгеньевич Шавгулидзе до войны успел закончить Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и получить опыт слесаря. Молодой человек увлекался рационализаторством, совершенствуя различные механизмы.

Начало Великой Отечественный Шавгулидзе встретил на территории УССР. Осенью 1941 года боец получил ранение и попал в немецкий плен. При поддержке местных подпольщиков Тенгиз сбежал из лагеря для военнопленных и примкнул к партизанам — сначала украинским, а потом к белорусским. Узнав, что в отряде есть свой кузнец и производство оружия, Шавгулидзе сразу же начал придумывать, чем усилить партизан — в отличие от регулярной армии, партизаны оружие и снаряды централизованно не получали, а полагались только на себя.

Отслужив еще до войны в железнодорожных войсках, Шавгулидзе знал, как эффективнее пускать под откос вражеские поезда. Прежде партизаны полагались на взрывчатку, которая всегда была в жутком дефиците. Тенгиз придумал простой, но очень эффективный клин, при наезде на который состав мгновенно слетал с рельс. Закрепить клин на рельсе можно было буквально за пару минут. Работал клин безотказно и был очень прост в производстве даже в условиях лесной кузни.

Следующим изобретением Шавгулидзе стала ручная граната, сделанная из обрезка трубы с фитилем. А позже он создал целый ручной гранатомет из обрезанной «Мосинки» с надетой на ствол гильзой от 45-мм снаряда. Самодельная граната вставлялась в гильзу, а холостой патрон для ружья отправлял заряд на 300 метров. И всё это не требовало заводского производства — любой партизанский отряд мог соорудить такое же оружие из подручных средств. Гранатомет Шавгулидзе взяли на вооружение многие партизанские ячейки.

Ремонт дороги для немецких гостей

Летом 1941 года немцы стремительно наступали по территории СССР по всем фронтам. На Криворожском направлении по данным разведки уверенным темпом по дорогам двигалась колонна войск противника, усиленная танками. Чтобы ненадолго замедлить немцев, навстречу колонне выдвинули стрелковую роту. Из противотанкового оружия в ее арсенале были только ручные гранаты РПГ-40, которые можно было метнуть всего на 20–25 метров. Заметь враг наших солдат, танки расстреляли бы бойцов с безопасной дистанции.

Осознавая безвыходное положение роты, командир оценил обстановку вокруг и неожиданно для солдат скомандовал бросить всё лишнее и налегке отправиться к ближайшей горе шлака с эвакуированного металлургического комбината. Затем бойцам было приказано набивать свои вещмешки шламом и нести его к дороге, чтобы засыпать ямы и укрепить подъемы — мол, негоже гостей из Германии встречать такими разбитыми дорогами.

Бойцы решили, что командир от страха тронулся умом, но приказ выполнили. До темноты рота успела присыпать два километра грунтовки. После «ремонтных работ» бойцы окопались и стали ждать немцев. К утру враг показался на дороге. Рота затаилась, дожидаясь, пока техника подойдет на расстояние броска гранаты. Но как только танки заехали на присыпанную шлаком дорогу, начались чудеса — сначала у одной машины лопнула гусеница, затем у второй, третьей. Друг за другом восемь танков встали на дороге. Подъехавший для эвакуации тягач точно так же лишился гусеницы. Дождавшись ночи, наши солдаты тихо отступили, а немцы так и остались вытаскивать свои обездвиженные танки.

Разгадка представления оказалась проста: командир, по образованию техник по обработке металлов, знал, что шлак является сильнейшим абразивом. От него пальцы гусениц мгновенно пришли в негодности и полопались.

Деревья-обманки и 200 солдат из ничего

Под Старой Руссой, что в 100 км от Великого Новгорода, наши бойцы заняли оборону в низине, густо поросшей высокими кустами. Противник не видел советских солдат, а наши не видели немцев — мешал кустарник. Враг не торопился наступать, не понимая, где точно находятся наши позиции, но и мы не могли дать отпор по той же причине.

Чтобы разглядеть чужие позиции, советские бойцы попытались разведать местность с деревьев. Но и немцы были наготове. Как только кроны деревьев начали раскачиваться от лезших на них людей, противник сразу открыл по лесу плотный пулеметный огонь. Но других способов разведки, кроме как с деревьев, не осталось. Пришлось приучать немцев к «пляшущему» лесу.

Ночью наши привязали к верхушкам деревьев веревки, а с наступлением дня начали за них раскачивать деревья, будто по ним лезут солдаты. Противник, заметив шевеление, вновь открыл огонь. Затем наши повторили этот трюк, а немцы опять впустую расстреляли листву. Еще через несколько раз немцы перестали реагировать — то ли экономили боезапас, то ли раскусили обман. И вот тогда на деревья полезли наши бойцы, уверенные, что теперь-то немец их проигнорирует. Так и вышло.

Другой пример сообразительности показал небольшой отряд из 21 человека, засевший в маленькой деревеньке, которую враг держал под прицелом. Позади деревни был лес, в который можно было бы отступить, тем более противника было в три с лишним раза больше. Но вместо отступления наши пошли на хитрость, создав иллюзию подкрепления. Как позже на допросах рассказывали пленные немцы, видели они следующее: сперва из леса в деревню вышла группа советских солдат из 15 человек. Через полчаса к ним присоединились еще одна группа с пулеметами. Затем из леса начали выходить по одиночке. И снова, и снова, и снова до тех пор, пока в деревне не оказалось около 200 бойцов, усиленных десятком пулеметов. А ночью из деревни началась атака на немецкие позиции.