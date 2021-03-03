160 лет отмене крепостного права в России

Ровно 160 лет назад 3 марта 1861 года император Александр II подписал манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей», обозначивший неотвратимый конец крепостного права в Российской империи. Рамблер рассказывает, почему Россия была вынуждена закрепостить крестьян, как происходила отмена крепостного права и в чём различия русского крепостничества и американского рабства.

Откуда есть пошло крепостное право русское

Крепостное право было явлением своего времени, отнюдь не уникальным для России. Законодательное закрепление крестьян за феодалом, на чьей земле они живут и работают, началось еще в IX веке во Франции , Германии и Англии , а позже распространилось на Данию Австрию и даже страны Скандинавии. Во времена феодализма в Европе практически все земли в государствах имели своих хозяев. Правители раздавали крупные наделы в качестве платы за услуги, денег на которые просто не было. Так появлялись землевладельцы-военные и землевладельцы-дворяне. Соответственно, всё больше территорий оказывались в частном владении, а вместе с землей в границах поместья оказывались целые деревни вместе с живущими там людьми.

Выгонять крестьян со ставшей чьей-то собственностью земли, конечно, никто не собирался. Это было бы как минимум расточительно, потому что земля в те времена не имела особой ценности без людей, обрабатывающих ее. Поэтому между феодалом и крестьянином устанавливались отношения, напоминающие аренду: крестьянин продолжал жить и трудиться, как прежде, но теперь должен был платить хозяину полей и лесов арендную плату деньгами или частью урожая. Человек как бы закреплялся за кем-то, от чего и пошло слово «крепостничество». На Руси и прежде существовала такая система арендных отношений, однако крестьяне были вольны покинуть свои земли и уйти на территорию другого землевладельца.

Во времена конца династии Рюриковичей и последовавшей Смуты русская казна пребывала в плачевном состоянии. Пополнить ее могли сборы с помещиков, а значит богатство землевладельцев было в интересах государства. Чтобы предотвратить падение и без того посредственных урожаев из-за миграции крестьян, в начале XVII века начали вводиться законы, ограничивающие перемещение людей между помещиками. Сначала для этого оставили только один день в году, — Юрьев день, — а затем Соборное уложение (свод законов) 1649 года полностью закрепило крестьян за той землей и тем помещиком, где они находились на момент переписи 1620-х годов.

Крепостное право вводилось как временная кризисная мера, необходимая для усиления государства. Направлено оно было не на улучшение жизни бояр и дворян за счет принудительного крестьянского труда, а на повышение объемов собираемых с помещиков налогов.

Но нет ничего более постоянного, чем временное. Очень скоро крестьяне, возделывающие землю помещика или платящие ему оброк, стали предметом экономических отношений — людей можно было продать другому землевладельцу, причем как вместе с землей, так и без. Император Петр I был недоволен таким обхождением с подданными, и приказал прекратить продажу крепостных, разрешив делать это лишь в случае особой необходимости и только целыми семьями, но на практике указание не соблюдалось.

Строгость ограничений прав крестьян во времена крепостного права постоянно менялась. Именно благодаря Петру I у крестьян появились возможности стать свободными, уйдя, например, в солдаты (даже без разрешения господина) или плотники для строительства русского флота. И одновременно с этим послаблением появилась новая категория крепостных, которая «закрепостила» всех ранее свободных людей. Государственные, то есть принадлежащие напрямую государству, крепостные работали на казенной земле, платили стране оброк и могли быть переданы в частные руки.

Долгий путь к свободе

Как было сказано, крепостное право — явление своей эпохи, которое не могло продолжаться вечно. Уже в конце XVIII стало очевидно, что крепостничество тормозит рост экономики. Трудившиеся почти всю неделю на помещиков крестьяне закономерно работали без энтузиазма. Из-за наличия бесплатной рабочей силы, помещики не торопились тратить деньги на промышленные станки, чтобы тем самым наращивать мощности своих производств.

В 1797 году император Павел I в день своей коронации подписал Манифест о трехдневной барщине, запрещавший эксплуатировать крепостных более трех дней в неделю — остальные три дня крестьяне посвящали работе на самих себя, а воскресенье значилось церковным днем.

Вскоре в 1803 году император Александр I принял Указ о вольных хлебопашцах, регламентирующий процедуру освобождения крестьян за выплату, выполнение работы или по доброй воле помещика. Причем после заключения соглашения крестьянин сразу обретал свободу, но, подобно выплате кредита, должен был добросовестно исполнять условия договора, иначе он обратно переходил в собственность помещика.

Веяло ли от новых указов воздухом свободы для крестьян? К сожалению, нет. Несмотря на предпринятые меры, в начале XIX века крепостными были 58% мужского населения Российской империи.

За время правления Николая I, делавшего безуспешные попытки подготовить крупную реформу, настроения в высшем свете постепенно начали меняться с одобрения крепостничества на его безоговорочное осуждение как непригодного пережитка былых времен.

Александр II уже всецело считал, что с крепостным правом в России пора покончить. Понимая, что к освобождению крестьян должно быть готово в первую очередь высшее сословие, чья жизнь после это должна была бы сильно перемениться, император обратился к дворянству с внушением мысли о необходимости положить конец насильной эксплуатации крестьян.

Спустя несколько лет проект реформы был готов. 19 февраля (3 марта) 1861 года Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права, который освободил крестьян от зависимости от помещиков. Кстати, годовщину отмены крепостного права правильней отмечать именно 3 марта, так как все события, произошедшие в России после 15 октября 1582 года ныне принято отмечать по григорианскому, а не юлианскому календарю, которым был отменен только в 1918 году. Поэтому, например, годовщина Октябрьской революции, случившейся 25 октября 1917 года, отмечалась 7 ноября.

Манифест Александра II стал очень важной вехой в истории России, но как таковой не решил всех проблем уже бывших крепостных крестьян. Люди получили свободу и права, но не землю — она оставалась собственностью помещика, а без земли крестьянин мог разве что податься на заработки в город. Крестьянину давалась возможность выкупить землю у владельца под государственную ссуду на 49 лет под 6%. Для крестьян, не желавших покидать свои дворы, практически ничего не изменилось. Впереди были десятилетия работы, необходимые для возврата своей земли.

Бесплатно частную собственность крестьяне получили только в 1910 году благодаря Столыпинской аграрной реформе, которая закрепляла за крестьянином двор, на котором тот проживал.

Крепостное право и рабство — сходства и различия

Между рабством, процветавшим в то же самое время в Северной Америке, и крепостным правом гораздо больше различий, чем сходств. Общим в обоих случаях было подневольное положение людей, вынужденных трудиться в имении или на производстве их владельца. В определенный период крепостные в Российской империи даже были приближены к рабам — еще не лишенные прав до конца, но и практически не защищенные законом от произвола и «людоедского» отношения. В самые тяжелые для русских крестьян времена барину допускалось использовать их труд без ограничений по времени и количеству дней в неделю, свободно распоряжаться крестьянским имуществом и прибылью, а также беспрепятственно продавать людей поодиночке, разлучая их с семьями. Не гнушались помещики и телесных наказаний, которые, однако, были строго регламентированы законом.

Но всё же в условиях крепостничества крестьянин оставался человеком, наделенным определенным набором прав, хотя и сильно ограниченным в своих свободах. Крестьянин имел свой собственный дом, некоторое имущество (чаще всего орудия труда) и землю для возделывания в личных целях. Также крестьяне могли жениться, хотя и с одобрения помещика, и передавать детям по наследству свое имущество и надел. Более того, так как крестьянин оставался субъектом права, то он сам представлял себя в суде и даже мог подать жалобу на жестокость или несправедливость помещика — сначала напрямую государю, а затем в местные власти, которые передавали жалобу выше. Несмотря на то, что крестьянин находился на самообеспечении, в случае пожаров, катаклизмов или неурожая помещику предписывалось поддерживать своих крепостных.

Тем не менее, жестокость крепостного права менялась, тогда как рабство на протяжении всего своего существование в Америке оставалось рабством. Если крепостное право задумывалось как способ наполнения государственной казны и метод борьбы с миграцией рабочего люда, то рабство являлось совершенно прагматичным способом заработка денег частным бизнесом.

Когда английские колонии размножились на восточном берегу Северной Америки, стало ясно, что рабочих рук на новых землях категорически не хватает. На жарких южных территориях, где сельскохозяйственные культуры плодоносили круглый год, нужны были сотни тысяч людей, способных без устали собирать урожай и приносить прибыль плантаторам, а значит и Англии. Поэтому в 1619 году в британскую Виргинию (штат Виргиния) прибыл первый корабль с невольниками из Африки. Дела у колоний пошли настолько хорошо, что в 1689 году работорговля была узаконена. Миллионы рабов были проданы в Южную Америку, тогда как в Северную были привезены только 400 тыс. человек. Но так как дети рабов с рождения становились невольниками, уже к середине XIX века из 12-миллионного населения 15 американских штатов 4 миллиона (каждый третий) были рабами.

Законом раб приравнивался к предмету, вроде телеги или коровы. С точки зрения права раб не являлся человеком, а значит, не обладал никакими человеческими свободами. Являясь собственностью, раб находился на попечении владельца — он не имел ни своего дома, ни имущества, ни денег, ни земли, а потому жил в доме хозяина и питался тем, что ему выделялось. Раб мог быть не только продан или проигран в карты, но даже убит за провинность. Никаких санкций со стороны закона в таком случае не следовало, ведь раб считался просто орудием труда. В отличие от крепостного крестьянина, раб не мог обрести свободу, выкупив себя. Да и возможности как-то заработать у рабов тоже не было, потому что всё свое время они отдавали рабовладельцу.

И рабы, и крепостные крестьяне не отличались трудолюбием, когда речь шла о работе на хозяина. Однако помещики поощряли любое предпринимательство крепостных, так как те могли платить повышенный оброк со своего заработка. Некоторые крестьяне скапливали такие состояния, что становились членами купеческой гильдии и выкупали себя вместе с семьей и землей у помещика.