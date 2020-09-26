Сможет ли Лукашенко напакостить Украине

Из-за ухудшения отношений между Украиной Белоруссией может пострадать экономическое сотрудничество двух стран. Важной составляющей этого сотрудничества является торговля нефтепродуктами, подчеркивает эксперт. Доля белорусских нефтепродуктов на украинском рынке превышает треть.

Из-за ухудшения отношений между Украиной и Белоруссией может пострадать экономическое сотрудничество двух стран. Важной составляющей этого сотрудничества является торговля нефтепродуктами, которые производятся на двух белорусских нефтеперерабатывающих заводах и поставляются на Украину. "Апостроф" выяснял, может ли Александр Лукашенко остановить поставки бензина в нашу страну, и, если, да, то как это отразится на ценах на отечественных автозаправках.

Отношения между Украиной и Белоруссией сейчас проходят испытание на прочность. До сих пор они были достаточно добрососедскими. Напомним, несмотря на тесные связи с Кремлем, режим Александра Лукашенко не спешит признавать Крым российским, в Минске , как известно, были подписаны одноименные соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, и там же проходят встречи Трехсторонней контактной группы, а экономическое сотрудничество двух стран, в принципе, не было омрачено какими-либо проблемами.

И вот теперь ситуация меняется. Причиной тому — массовые протесты в Белоруссии, а, точнее, реакция на них Украины. Как известно, наша страна не признала выборы президента Беларуси, состоявшиеся 9 августа, по сути, выступив против Александра Лукашенко. Сменил свою риторику в адрес Киева и сам "бацька", который, несмотря на протесты в своей стране, 23 сентября тайно вступил в должность.

Дальнейшая конфронтация может иметь самые различные последствия. К примеру, учитывая ручной характер управления всеми процессами в Белоруссии со стороны Александра Лукашенко, от него можно ожидать практически чего угодно. В том числе, перекрытия канала поступления в нашу страну нефтепродуктов. А эти поставки, заметим, весьма значительны — нефтепродукты из Беларуси составляют примерно треть украинского рынка: бензин до 40%, сжиженный автомобильный газ — порядка 15%.

Назло кондуктору

Впрочем, опрошенные "Апострофом" эксперты с большим скепсисом оценивают такую возможность, потому что для Минска это сотрудничество важно не меньше, а, возможно, даже больше, чем для Киева.

"Александр Григорьевич (Лукашенко) не остановит (поставки) — это ему не выгодно. Это исключено", — категорично заявил изданию руководитель специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По словам аналитика "НефтеРынка" Александра Сиренко, вследствие прекращения поставок нефтепродуктов и автогаза пострадает, в первую очередь, белорусская сторона. "Потому, что для них украинский рынок — премиальный, то есть, продавая Украине, они получают дополнительную маржу. У двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов (Мозырский и "Нафтан") два основных направления — Украина и европейский рынок через страны Балтии. Порядка 70% отгрузок Мозырского НПЗ приходятся на Украину. Потерять такой рынок было бы неразумно", — рассказал он в комментарии "Апострофу".

С коллегами согласен аналитик консалтинговой компании "А-95" Артем Куюн. "Прекращение поставок в одностороннем порядке — это, как выстрел себе в ногу. Белоруссии невыгодно прекращать партнерство с Украиной, так как мы входим в ТОП-3 трейдеров белорусских нефтепродуктов. А следующий за Украиной покупатель платит на 30-50 долларов (за одну метрическую тонну) меньше", — сказал эксперт изданию.

Вид и море

Но что если "бацька" все-таки "прикрутит краник", сможет ли наша страна переориентироваться на альтернативные поставки? И, если сможет, то как быстро? "Теоретически, через месяц", — считает Геннадий Рябцев. А вот сколько времени уйдет на это в реальности, сказать сложно: "Никто из трейдеров в этом не заинтересован — чем дольше они будут эти "объективные причины" преодолевать, тем больше они получат профита".

То есть, чем дольше будут идти поиски альтернативных источников поставок, тем выше риск образования дефицита ресурса. Впрочем, пока на рынке наблюдается переизбыток нефтепродуктов. "Бензина на Украине — огромные запасы, и на месяц точно хватит", — заявил Артем Куюн. "Мы залиты. У нас большой профицит на месяц-полтора вперед", — соглашается Александр Сиренко

В то же время, сегодня практически все украинские компании, занимающиеся нефтепродуктами, работают на белорусском направлении, а поэтому, если Минск перекроет кран, придется искать альтернативные маршруты.

Главный из них — это море. По словам Александра Сиренко, за последние два года уже сформировался рынок морских поставок со своей спецификой отношений. На сегодня из Италии, Греции, Израиля на Украину поставляются бензин, дизель и керосин, а из Египта, Алжира, периодически из Казахстана, иногда из Румынии и Болгарии и даже из США — сжиженный газ.

От нуля до бесконечности

Но как переориентация поставок скажется на цене? Как уже было замечено, сейчас на украинском рынке нефтепродуктов образовался профицит, поэтому, даже если поставки из Белоруссии внезапно бы прекратились, резкого скачка цен не произошло бы. Но, даже если на каком-то этапе поставщики решат на Украине подзаработать, то, скорее всего, это отразится на опте, а не на рознице, прогнозируют эксперты.

По словам Александра Сиренко, розничные цены реагируют на разные факторы, не обязательно связанные с ценами опта: "Им (трейдерам) любой повод увеличить цену — благодать. Если будет десять сообщений о девальвации гривны, то у них появится повод повысить цены (в последнее время курс доллара к гривне растет)". Хотя даже в этом случае цены на АЗС поднимать, скорее всего, не будут. Почему? Потому что операторы рынка ведут борьбу за клиента, который за время карантина стал в среднем беднее.

Но если дефицит топлива, все-таки возникнет, то словам Геннадия Рябцева, все будет зависеть от его величины: "Цены могут вообще не измениться. Но и верхней планки нет".