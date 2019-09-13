Ревновал к соседу: саратовец забил возлюбленную до смерти

40-летнему жителю Саратова предъявлено обвинение в убийстве сожительницы. По версии следователей, мужчина приревновал свою возлюбленную — когда он шел домой, то увидел, как та флиртует с соседом. В итоге саратовец заставил женщину пойти домой — всю дорогу он кричал на нее, а уже в квартире до смерти избил и отправился спать.

В Саратове 40-летнего мужчину обвиняют в убийстве возлюбленной на почве ревности. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, возвращаясь домой 10 сентября 2019 года, предполагаемый злоумышленник увидел, как его сожительница флиртует с соседом и громко смеется. Этот факт вызвал у саратовца приступ гнева — в грубой форме он потребовал, чтобы та шла домой.

По дороге в квартиру 40-летний местный житель стал предъявлять претензии саратовчанке. В частности он возмутился, что вчера она ходила в гости к этому же мужчине. Однако женщина якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения и не слушала своего возлюбленного.

По данным сайта kp.ru, дома между парой произошел конфликт, в результате которого мужчина из ревности сильно избил свою девушку. Когда она потеряла сознание, он спокойно лег спать. Утром следующего дня предполагаемый злоумышленник обнаружил тело россиянки — испугавшись, он пошел к соседу за помощью. Тот вызвал бригаду скорой помощи — прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть саратовчанки. После проведения судмедэкспертизы выяснилось, что она умерла в результате тупой травмы живота с разрывом печени и массивной кровопотерей.

40-летнего сожителя погибшей арестовали. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование дела продолжается.

Ранее еще одно преступление на почве ревности было совершено в Москве. Как сообщили в столичном управлении СКР, 53-летний москвич обвиняется в убийстве своей супруги, которое произошло утром 12 сентября в квартире на улице Маршала Тухачевского. Тогда мужчина приревновал свою жену — в результате ссоры он дважды выстрелил в нее. От полученных ранений 39-летняя женщина скончалась на месте.

После совершенного преступления москвич вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов . Вскоре он признался полицейским в содеянном, отметив, что сильно любил свою жену.

Следователи уточнили, что от мужчины сильно пахло алкоголем, хотя тот рассказал, что в момент трагедии был трезв и лишь выпил немного перед встречей с правоохранителями. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Трагедия ранее произошла и в Давыдовском микрорайоне Костромы. Там, по данным регионального Следственного комитета, 27 июня 2019 года 25-летний местный житель зарезал свою 21-летнюю бывшую супругу из ревности.

По версии следствия, около 04.00 он с ножом пришел в квартиру экс-возлюбленной, где она проживала вместе с их совместной полуторагодовалой дочерью.

После того, как молодая мать вышла к нему, мужчина нанес ей множество ножевых ранений — девушка скончалась на месте. После этого предполагаемый злоумышленник прошел в комнату, где спала его дочь. Отец взял ребенка на руки и увез к своей матери. Однако та испугалась и позвонила в правоохранительные органы. Узнав об этом, 25-летний житель Костромы скрылся — полуторагодовалая девочка осталась с бабушкой.

Прибывшие на место преступления правоохранители зафиксировали на теле погибшей около 20 ножевых ранений. Через два часа после убийства бывший супруг убитой сам явился в отделение полиции, написал явку с повинной и разрыдался. Как уточнили в региональном СК, предполагаемым мотивом для преступления стали подозрения мужчины в том, что у его бывшей жены появился новый возлюбленный.