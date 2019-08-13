17 ножевых: как мужчина расправился с беременной женой

Житель Баку нанес беременной супруге 17 ножевых ранений из-за бытовой ссоры. После случившегося женщина была доставлена в больницу и прооперирована — ребенка спасти не удалось, состояние самой пострадавшей оценивается как тяжелое. По данным СМИ, конфликт между супругами произошел на фоне бытовых разногласий. Расследование продолжается.

В Баку мужчина напал на свою беременную жену и нанес ей 17 колото-резанных ран. Об этом сообщает портал Report. По данным СМИ, конфликт между супругами произошел на фоне бытовых разногласий. Повздорив с женой, находившейся на девятом месяце беременности, мужчина стал избивать ее и наносить ножевые ранени.

Позже 31-летняя пострадавшая была доставлена в Клинический медицинский центр №1, где врачи сделали ей срочную операцию. Ребенка спасти не удалось.

«Плод из-за ножевых ранений умер еще в утробе. Состояние женщины тяжелое. Она находится в реанимационном отделении под контролем врача», — сообщили в министерстве здравоохранения порталу Oxu.Az.

Неродившийся младенец должен был стать четвертым ребенком в этой семье. По факту преступления сейчас ведется расследование.

Ранее, 25 июля, не менее жестокое убийство произошло в подмосковном Раменском — в тот день на детской площадке многоэтажного жилого комплекса была зарезана 25-летняя девушка. Преступление было совершено на глазах ее пятилетней дочери. Сразу после происшествия ребенка госпитализировали в местную детскую больницу в состоянии сильного шока.

Для розыска злоумышленника был объявлен план «Перехват». Сотрудникам правоохранительных органов быстро удалось найти автомобиль, на котором скрылся предполагаемый убийца, поэтому уже через несколько часов его задержали. Им оказался сожитель погибшей.

Позже на допросе мужчина признался в содеянном. «Он сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном», — сообщила РИА «Новости» представитель ГСУ СК России по Московской области.

По словам задержанного, встречу на детской площадке он назначил экс-возлюбленной заранее, однако убивать ее не планировал.

«Она меня оскорбила. Я в пылу ревности достал нож и начал бить. Не мог остановиться. Из ревности убил человека, свою девушку. Изменяла. Убил ножом», — заявил он следователям.

Мужчина также уточнил, что никогда не расстается с холодным оружием. Позже правоохранители установили, что ранее он уже был судим по статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Кроме того, по мнению следователей, убийство сожительницы может быть не первым его тяжким преступлением.

«Следствием проверяется информация о причастности задержанного к совершенному в 2014 году убийству девушки на территории полуострова Крым», — сообщили в региональном СК.

Летом 2019 года расправиться с супругой решил и житель поселка Кумысное Челябинской области. На свою 36-летнюю жену, работавшую воспитателем в детском саду, он напал 8 июля 2019 года. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

В день убийства, по словам очевидцев, мужчина долго ожидал экс-супругу возле ее дома, куда она должна была вернуться после работы. Заметив ее, он поравнялся с жертвой и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Погибшая воспитывала троих детей: 17-летнюю девушку-инвалида, 10-летнего сына и 5-летнюю дочь. На данный момент все они находятся с бабушкой.

«Преступление произошло в подъезде дома, где проживала пострадавшая. Детей в этот момент с ней не было. Подозреваемый задержан, ему будет избрана мера пресечения. Мужчина злоупотреблял алкоголем», — уточнили в СК.

Как удалось установить сотрудникам областного главка МВД России, мужчина ранее неоднократно применял насилие в отношении бывшей жены. Он также находился под следствием за угрозы убить ее. Одно из последних обращений женщины в полицию было зафиксировано в апреле.

«В отношении супруга было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в полиции, уточнив, что мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

По мнению знакомых погибшей, бывший муж мог расправился с женой из-за нежелания разводиться с ней после 10 лет совместной жизни. Толчком для его действий послужило заявление о разводе, которое она подала в апреле 2019 года, передавало издание Znak.com.