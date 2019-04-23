Эксперты критикуют применение патентного права на фармацевтическом рынке

Действующая в России патентная система зачастую приводит к многомиллионным искам, однако страдают при этом не только производители, но и потребители, которые из-за патентных споров могут не получить нужные лекарства, пишет BFM.ru.

Так, в прошлом году аргентинская фармкомпания подала в суд на петербургского производителя. Аргентинцы производят препарат против опухоли, при этом изобрели его не они, а швейцарцы. Патент, кстати, уже закончился, и производить препарат могут все. Аргентинцы исхитрились и зарегистрировали способ его производства. В Петербурге тоже освоили производство лекарства, что дало повод аргентинцам обратиться в арбитраж с иском почти на 900 млн руб.

"Некоторые лица могут получить правовую охрану, то есть, патент на какое-то общеизвестное, находящееся в общественном достоянии лекарство, — отмечает омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. — Люди приходят, регистрируют патент и дальше этим патентом начинают мешать другим производителям производить вот это самое лекарство".

Эксперты отмечают, что в России в принципе относительно легко получить патент на лекарство. Достаточно просто что-то изменить, после чего можно смело прийти в Роспатент и заявить о своей "уникальной разработке".

Роспатент удовлетворяет 75% заявок, и это касается не только фармы. В России — так уж исторически сложилось — в принципе большие проблемы с правами на интеллектуальную собственность. Просто на рынке лекарств, эти проблемы стоят особо остро, отмечает адвокат МКА "Клишин и Партнеры" Владимир Энтин

По статистике, Роспатент ошибается в трети своих решений, говорят эксперты. Причем, у ведомства широкие полномочия и оно может выдавать лицензии, например, не советуясь с Палатой по патентным спорам. Поэтому тут есть о чем подумать всем заинтересованным сторонам. Тем более что страдают потребители, которые из-за патентных споров могут не получить нужные лекарств.