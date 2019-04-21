Довела Украина? Норкин об уходе из эфира НТВ

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин рассказал о своем «исчезновении» из эфира НТВ. По его словам, в нем накопилась «физическая гадость» вкупе с эмоциональной усталостью, но вскоре он вернется к работе на телевидении. В апреле этого года Норкин покинул студию ток-шоу после скандала с украинским экспертом Сергеем Лойко

Телеведущий Андрей Норкин объяснил, почему в апреле этого года покинул студию программы «Место встречи» на телеканале НТВ. По его словам, в нем накопилась «физическая гадость» вкупе с эмоциональной усталостью.

«В принципе правильно было написано, что сломали Норкина. Норкин немного поломался. Это как в анекдоте: «Как вы себя чувствуете? Вам действительно интересно? Да. Тогда я начну с анализа». Накопилась гадость всякая физическая, на нее легла эмоциональная усталость», — приводит слова телеведущего телеканал.

В студии «Центрального телевидения» Норкин также пояснил, что вскоре вернется на экраны, так как врачи позволили ему работать.

«Да, разрешили. Но невыполнимая рекомендация — не волноваться. Что-то идет на лад, что-то пока не идет», — заключил он.

В начале апреля во время ток-шоу «Место встречи» Норкин покинул студию после дискуссии с журналистом Сергеем Лойко о ситуации на Украине , который отметил, что «власть в стране принадлежит народу». Возмутившись высказыванием гостя, телеведущий заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях».

После рекламной паузы его место занял журналист Александр Гурнов . Позднее стало известно, что Норкин был госпитализирован в 14-е кардиологическое отделение Первой Градской больницы в Москве.

Тогда школьный друг телеведущего, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал ФАН, что судьба программы «Место встречи» будет решаться после выписки Норкина из больницы.

«Норкин сейчас чувствует себя, конечно, получше, но еще на больничном, — сказал мужчина. — Из клиники он уже вышел. У него будет разговор с руководством: как дальше быть, будет ли вообще эта программа в эфире. Если будет — то кто окажется ее ведущим? У человека был гипертонический криз, что же вы хотите!»

По мнению Спицына, программа без Норкина стала лишь «жалким подобием» оригинала.

«Это была его авторская программа, — заявил он. — Норкин — первоклассный ведущий. Я считаю, что он входит в тройку лучших ведущих на нашем ТВ. Он очень умный, образованный, с отменным чувством юмора, моментально реагирующий на неординарные ситуации. У него богатый опыт ведения программ. Я Андрея близко знаю и могу сказать, что именно его интеллектуальные возможности позволяют ему быть таким ведущим. Это — находка для любого канала!»

Вместе с тем Спицын отметил, что работа у Норкина очень тяжелая.

«Каждый день вести прямые эфиры — это надо иметь железные нервы, — заключил писатель. — Человек работал на износ. Ему надо было, условно говоря, восстановить силы. То, что с ним случилось, могло произойти в такой ситуации с каждым».

Сам Норкин в комментарии «Ura.Ru» опроверг информацию о «жестком разговоре» с руководством НТВ.

«Никакого «жесткого разговора» и быть не могло по определению», — заверил он.

После «исчезновения» Норкина из студии СМИ отметили, что подобное поведение ранее не было свойственно телеведущему — как правило, именно противоречивые гости и эксперты первыми вылетали из студии.

Так, в середине апреля Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко, который перебивал своих собеседников. Чтобы усмирить эксперта, телеведущий посоветовал украинцу «пойти отдыхать». Сперва гость поправил телеведущего, что «отдыхает и здесь», однако когда тот пригрозил ему охранниками, все-таки покинул студию.

«Я ухожу, но я вернусь. Больше меня не приглашайте. Вы боитесь правды», — парировал Жовниренко, покидая передачу. На пути к выходу он также успел прокричать реплику о том, что «Россия будет свободна» и «воспрянет ото сна». Норкин на это демонстративно перекрестился.