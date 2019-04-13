«Последний раз видели несколько дней назад»: что известно о возможном владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Дом на улице Амурская в Тюмени , в котором укрывались террористы, был выставлен на продажу несколько дней назад. Выложивший объявление Тимур Медов указал, что продаёт его срочно. Местные жители говорят, что там действительно жил мужчина по имени Тимур, о котором они «не могут сказать ничего плохого». Как выяснил RT, по адресу Амурская, 118 была зарегистрирована фирма, учредителем которой указан Тимур Иналов. По данным базы судебных приставов, у него были долги почти на полмиллиона рублей.

Дом 118 на улице Амурская в Тюмени, где в ходе контреррористической операции вечером 12 апреля были уничтожены сторонники «Исламского государства»*, несколько дней назад был выставлен на продажу. Пользователь под именем Тимур Медов в описании указал, что дом продаётся срочно.

То, что там действительно жил мужчина по имени Тимур, в разговоре с RT подтвердили соседи. Андрей из дома напротив рассказал, что Тимур переехал в Тюмень из Назрани — десять лет назад вместе со своим отцом.

«Они жили тихо и скромно. Несколько лет назад отец умер, и Тимур остался один, — рассказал Андрей. — Ничего плохого я о нём сказать не могу. Всегда он со всеми здоровался, и ещё он машины любил и мотоциклы. У него их несколько штук было. Ещё к ним родственник Руслан иногда приезжал. А так больше никого я и не видел. Последний раз я с ним несколько дней назад виделся».

Любовь, живущая в доме в конце улицы, также говорит, что ничего плохого за Тимуром не замечала.

Как выяснил RT, по данным базы юрлиц «Контур. Фокус», в доме было зарегистрировано ООО «Адепт». Эта фирма существовала два года — с 2012-го по 2014-й. Директором компании значился Виталий Рейн, а учредителями выступали Рафаэль Мусаев и Тимур Иналов.

Кроме того, на Рафаэля Мусаева зарегистрированы ещё две компании: одна в Тюмени — ООО «ПроБрокер» (закрылась в 2016 году), другая в Москве — «Капитал-Финанс». В 2018 году, по данным ФНС, у последней фирмы были заблокированы все банковские счета. Причина блокировок не называется.

Тимур Иналов, как значится в базе судебных приставов, должен более 500 тыс. рублей по кредитам. Также у него есть задолженности за коммунальные услуги и не уплаченный штраф за нарушение ПДД.

Контртеррористическая операция в Тюмени

Вечером 12 апреля в Тюмени был введён режим КТО. Сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом частный дом, в котором скрывались боевики. В результате спецоперации оба сторонника ИГ были ликвидированы, пострадавших и жертв среди жителей города или правоохранителей нет.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате последовавшей перестрелки преступники были нейтрализованы», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

После проведения контртеррористической операции в Тюмени Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ («приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст.317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится на сайте ведомства.

В доме, где скрывались террористы, нашли автоматы и взрывные устройства.

«Обнаружены и изъяты 2 автомата «Калашникова», 2 самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств», — отметили в Следственном комитете.

По данным НАК, боевики планировали теракт в людном месте.

Спецоперация стала полной неожиданностью для всех, рассказывают очевидцы.

«Тут сначала воду, газ и свет отключили, а потом нас стали из домов собирать в лицей, — рассказывает Любовь, которая живёт на Амурской улице. — А потом уже услышала вначале один хлопок, потом второй, потом очереди пошли».

Жителей ближайших домов — как частных, так и многоквартирных — перед началом операции эвакуировали в школы, лицей и колледжи.

«Были громкие взрывы, большая стрельба. Мой друг живёт в том районе, говорит, что было три или четыре взрыва. По всему городу было слышно! Моего друга с семьёй эвакуировали в лицей, очень волновался за него. Главное, что всех обезвредили и всё будет хорошо», — рассказал RT житель Тюмени Андрей Новак.

Утром в субботу 13 апреля был снят режим КТО. Однако корреспонденты RT отмечают, что район по-прежнему оцеплен полицией.

«Сработали как один механизм»

НАК подчеркнули, что в ходе операции никто не пострадал — ни мирные жители, ни сотрудники правоохранительных органов.

«Сработали очень грамотно и чётко, — считает президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник ФСБ в отставке Сергей Гончаров. — Отказавшиеся сдаться террористы уничтожены, потерь среди бойцов спецподразделений нет, мирное население не пострадало. Это высокий класс исполнения задания».

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов рассказал RT, что технологии ликвидации террористов были детально отработаны российскими спецслужбами еще в середине 1990-х.

«Эти методы активно применяются и сегодня на Северном Кавказе, — говорит он. — Там и в центральном регионе спецслужбы хорошо почистили террористическое подполье».

По словам Александра Михайлова, спецслужбы следят за перемещениями радикалов, а наблюдение за потенциальными террористами ведётся постоянно.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.