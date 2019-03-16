«Группу Дятлова убил НЛО»: что нашел прокурор, ведущий дело

После распада СССР в прессу просочились самые безумные гипотезы о гибели группы Дятлова, от нападения НЛО до вмешательства злых духов. «Газета.Ru» вспоминает, каким было возрождение интереса к трагедии.

Уголовное дело о гибели группы Игоря Дятлова было прекращено 28 мая 1959 года.

«Учитывая отсутствие на всех трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии», — значилось в постановлении.

Также в нем отмечалось, что других людей, кроме группы Дятлова, во время гибели группы поблизости не было, а наказание за случившееся понесут организаторы похода, из-за халатности которых студенты оказались в опасной ситуации.

Спустя 25 лет после прекращения дела о гибели группы Дятлова его могли уничтожить в обычном порядке по срокам хранения документов. Но прокурор Свердловской области Владислав Туйков дал указание сохранить его как «общественно значимое».

Новая волна интереса к гибели группы Дятлова поднялась в 1990-е годы после публикации в газете «Уральский рабочий» короткой заметки «Все становится на свои места». Ее автор, некий пенсионер А. Губин, предположил, что в спешке выбираться из палатки группу заставило падение ступени ракеты-носителя. Попаданием ее остывших осколков он объяснил обилие пробоин в ткани палатки. В доказательство он привел текст телефонограммы другой группы туристов, якобы поступившей 31 марта 1959 года секретарю горкома партии — они сообщали об «огненном кольце» и просили объяснить это явление. Губин полагал, что группа Дятлова могла столкнуться с похожим явлением.

Заметка была ответом на статью Станислава Богомолова «НЛО: анатомия одной загадки». Уже через несколько месяцев в той же газете появилась новая статья Богомолова с не менее интригующим названием — «Тайна огненных шаров». В ней он рассказал о версиях, которые появились в народе после гибели группы — об убийстве манси, о смерти от радиации при испытаниях нового ядерного оружия.

Масла в огонь подливали цитаты из заключения эксперта, впервые вынесенные на обозрение публики.

«Одежда загрязнена или радиоактивной пылью, выпавшей из атмосферы, или эта одежда была подвержена загрязнению при работе с радиоактивными веществами, или при контакте. Это загрязнение превышает, как я уже указывал, норму для лиц, работающих с радиоактивными веществами. Можно полагать, что загрязненность отдельных участков одежды была во много раз большей», — такие показания в 1959 году дал главный радиолог города.

Однако Богомолов не считал, что студентов убило ядерное оружие. Он приводил также сообщения метеорологов и местных жителей о загадочных «огненных шарах», которые те видели как в ночь гибели ребят, так и несколько раз после этого.

Изюминкой текста стало интервью с прокурором Львом Ивановым , который вел дело — тот уверял, что группу Дятлова сгубило НЛО.

«У меня свое объяснение случившемуся. Можете вынести в заголовок «Прокурор-криминалист считает, что туристов убил НЛО!».

Тогда я предполагал это, а сейчас уверен. Не берусь утверждать, что это за шары — оружие ли какое, инопланетяне или еще что, но то, что к гибели ребят это имеет прямое отношение — уверен», — заявил он.

Сам же автор, впрочем, склонялся к версии, что группа просто столкнулась с неизвестным пока науке явлением. По его мнению, что-то ослепило ребят, из-за чего те не смогли ни вернуться к палатке, ни развести костер.

«Как бы то ни было с причиной гибели ребят, несомненно одно — редкий бой с неведомой силой приняли они и проявили безмерное мужество. Они стали легендой», — подытожил он.

Иванова, видимо, не удовлетворил текст Богомолова. Осенью в кустанайской газете «Ленинский путь» была опубликована статья самого прокурора.

Описав ход расследования, он сделал акцент на том, что у найденных в мае Дубининой, Золотарева, Тибо-Бриньоля и Колеватова не было значительных внешних повреждений, но травмы внутренних органов были не совместимы с жизнью.

«Такие повреждения, как я описал, обычно бывают, когда на человека действует направленная большая сила, например, автомобиль на большой скорости. Но таких повреждений нельзя получить от падения с высоты собственного роста. В окрестностях горы Отортен и прилегающей местности были занесенные снегом валуны и камни разной конфигурации, но они не находились на пути туристов (вспомните дорожки следов), и камни эти естественно, никто не бросал в туристов. Наружных кровоподтеков не было. Следовательно, была направленная сила, которая избирательно действовала на отдельных людей, исключая других», — подчеркнул он.

Также Иванов обратил внимание на обожженные елки на краю леса.

«Эти следы не носили концентрической формы или иной системы. Не было и эпицентра. Это еще раз подтверждало направленность как бы теплового луча или сильной, но совершенно неизвестной, во всяком случае, нам энергии, действующей избирательно — снег не 6ыл оплавлен, деревья не были повреждены. Создавалось впечатление, что когда туристы на своих ногах прошли более пятисот метров вниз с горы, то с некоторыми из них кто-то направленным образом расправился», — писал он.

После того, как Иванов доложил о находках руководству, ему якобы велели все засекретить всю информацию, а родственникам сказать, что ребята погибли от переохлаждения.

«На основании собранных доказательств роль НЛО в этой трагедии была совершенно очевидной… — настаивал Иванов. — И еще раз об огненных шарах. Они были и есть. Надо только не замалчивать их появление, а глубоко разбираться в их природе. Я знаю все детали этого происшествия и могу сказать, что больше меня об этих обстоятельствах знают только те, кто был в этих шарах», — завершил он.

Тем же летом в газете «На смену!» снова всплыла версия о гибели группы при неудачном запуске ракеты. В последующие годы интерес журналистов к делу несколько поутих. В 1992 году в газету «Нефтеюганский рабочий» обратился племянник поисковика Ивана Пашина с рассказом своего дяди о красно-оранжевой коже трупов. Зато в 1999 году вышло сразу четыре статьи и книга. Популярность гибели группы Дятлова снова начала набирать обороты.

Наиболее «урожайным» стал 2004 год — вышли сразу семь статей о перевале Дятлова.

К трем из них был причастен уфолог Вадим Чернобров , основатель объединения «Космопоиск», знаменитого исследованиями кругов на полях, поисками Ноева Ковчега на горе Арарат и поисками снежных людей на юге Кузбасса.

В объемной статье «Уральские сталкеры: бегство с горы мертвецов», опубликованной в « Комсомольской правде », Чернобров с первых строк поспешил нагнать мистики, рассказав легенду о девяти манси, якобы погибших когда-то на горе, куда шла группа, и приведя слова жены одного из поисковиков, который, будучи знаком с ребятами, пытался отговорить их идти на эту гору.

Вспомнил он про «ракетную», «радиоактивную» версии и НЛО. Пугал гибелью фотографа, снимавшего тела, чекиста, изучавшего дело и одного из поисковиков, а также еще нескольких групп туристов в районе перевала.

Никаких выводов, впрочем, Чернобров не сделал, предоставив читателям самостоятельно пофантазировать о причинах гибели ребят. Наиболее ценной частью статьи стала схема расположения гор, палатки и тел, нарисованная Чернобровом и до сих пор нередко появляющаяся в статьях о перевале Дятлова.

В настоящее время само дело хранится в архиве Свердловской области, ознакомление с ним возможно в режиме «ограниченного доступа» только с разрешения местной прокуратуры. Материалы дела были опубликованы в 2017 году общественным фондом «Памяти группы Дятлова», с их копиями сейчас можно ознакомиться на множестве сайтов.

Очередной всплеск публикаций о трагедии произошел в 2019 году, когда Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова. Представители прокуратуры Свердловской области собрались весной отправиться на перевал, чтобы выяснить причины смерти ребят. Толчком к возобновлению расследования стали обращения родственников погибших, интерес СМИ и общества. К расследованию привлекут специалистов в области геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС

На данный момент прокуратура придерживается версии, что причина трагедии — в ошибке самих туристов, которые решили поставить палатку на склоне горы, а не в границе леса. Расчищая место под палатку, они подрезали склон, что вызвало сход снежной доски (мини-лавины). Версия подтверждается характером травм (сдавленные переломы ребер) при отсутствии внешних повреждений, а также историей туристского движения: в ней не раз были подобные ЧП с другими группами туристов, которые гибли или получали травмы при сходе снежной доски.