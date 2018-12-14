Житель Курганской области получил 19 лет за убийство жены и сына

42-летний житель Кургана, который из-за бытовой ссоры убил супругу и пятилетнего сына, приговорен к 19 годам лишения свободы. По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения он руками, ногами и деревянной битой избил жену и ребенка — впоследствии они скончались от полученных ранений. Их тела обнаружил старший сын мужчины.

Суд приговорил 42-летнего жителя Кургана к 19 годам колонии строгого режима за убийство жены и малолетнего сына. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Курганской области. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, 17 февраля 2018 года местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой из-за бытового вопроса. В результате обвиняемый руками, ногами и деревянной битой начал бить женщину по голове и телу. В это время в доме находился его 5-летний сын, который стал очевидцем произошедшего. Впоследствии он также был избит 42-летнем жителем Кургана . Отмечается, что после расправы мужчина продолжил распивать спиртные напитки.

Спустя некоторое время из школы вернулся старший сын обидчика — он обнаружил мертвыми мать с братом и начал звать на помощь. Прибывшие на место трагедии оперативники в кратчайшие сроки установили личность и месторасположение отца семейства, а затем арестовали его.

Местные СМИ отмечают, что региональный прокурор Иван Ткачев требовал для обвиняемого пожизненного лишения свободы.

Это не первая супружеская ссора в Кургане, которая закончилась убийством. В 2015 году правоохранители расследовали уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, которая в ночь на 31 августа в ходе конфликта нанесла несколько ножевых ранений своему 37-летнему сожителю. Мужчина скончался в больнице в результате массивной кровопотери. В СК отмечали, что женщина ранее уже дважды была судима за убийство.

Не так давно, в ноябре 2018 года, похожий инцидент произошел в городе Луховицы Московской области. Там 30-летний ранее судимый местный житель распивал спиртное вместе с супружеской парой и их сыном. В результате ссоры мужчина нанес отцу семейства несколько ножевых ранений, а затем напал на его супругу и ребенка. Все трое скончались от полученных ранений. Впоследствии правоохранители задержали местного жителя и поместили его под арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Месяцем ранее суд в Иркутской области вынес приговор в отношении 28-летнего жителя села Хадахан, который до смерти избил четырехлетнего сына за непослушание. По данным следователей, глава многодетной семьи ремнем, руками и дверным наличником нанес многочисленные удары по груди и голове ребенка. В этот момент в доме были его жена и пятеро детей.

Супруга пыталась защитить мальчика, однако муж попросил не мешать воспитательному процессу.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. «Иркутским областным судом 28-летний житель села Хадахан признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорилось в постановлении суда.

Еще один приговор по делу об убийстве родственников был вынесен в Тульской области 5 сентября текущего года. Суд признал жителя города Узловая в виновным в убийстве 35-летней жены и ее 15-летней дочери на почве ревности. Инцидент произошел в сентябре 2017 года в квартире, расположенной на улице 50 лет Октября. Мужчина несколько раз ударил жену молотком по голове, а затем задушил электрическим проводом. Позже с помощью провода он затушил и свою падчерицу, которая стала свидетельницей убийства матери. Преступник попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был задержан силовиками.

Позже следователи установили личность мужчины, с которым погибшая изменяла своему супругу. Их любовную связь подтвердили приятели семьи. В итоге житель Узловая был приговорен к 19 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также штрафу размером 2 млн рублей.

В том же 2017 году в Уфе произошла еще одна трагическая история, однако на этот раз досталось любовнице преступника. Как сообщили в СК, незадолго до смерти местная жительница рассказала своему 30-летнему партнеру, что беременна от него. Мужчина оказался недоволен этой новостью — более того, в то время также была беременна его законная супруга. Он предложил девушке сделать аборт. После того, как та отказалась, мужчина увез любовницу в лес и убил ее. На следующий день он вернулся на место преступления, чтобы закопать труп бывшей подруги.

Во время расследования уголовного дела обвиняемый утверждал, что его любовница умерла в результате употребления наркотиков. По его словам, ей стало плохо, из-за чего ему пришлось сделать надрезы ножом на шее, чтобы облегчить дыхание. Подозреваемый якобы не рассчитал силы, и от порезов девушка скончалась. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы.