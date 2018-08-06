Россия задумалась о замене «Мистралей»

Решение по новым «Мистралям» может стать стратегическим

Проект российского вертолетоносца пока не утвержден, а весь вопрос упирается в финансовое обоснование программы ВМФ — считает заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин

Россия до сих пор рассуждает о замене «Мистралей»

Дело в том, что Невское проектно-конструкторское бюро предложило ВМФ РФ проект универсального десантного корабля водоизмещением в 30 тысяч тонн, который кроме грузов будет нести с собой и группировку ударных вертолетов.

Примечательно, что Минобороны РФ не поручало этому предприятию разработку корабля подобного класса, поэтому это ПКБ сделало данный проект самостоятельно в расчете на то, что в отечественной судостроительной программе существует запрос на это судно.

Отметим, что данный проект фактически является аналогом французским кораблям-докам типа «Мистраль», которые должны были быть поставлены в состав отечественного ВМФ из Франции , но возвращение Крыма вместе с напряженной ситуацией на Украине привели к тому, что Париж отказался выполнять данный контракт, после чего это соглашение было денонсировано по обоюдному согласию.

После этого было заявлено, что наша страна построит суда собственной постройки на замену «Мистралям», которые Франция с согласия России продала позже Египту , но все-таки определенного решения на этот счет пока не принято.

По этому проекту существует масса нюансов

С одной стороны — это вопросы по целесообразности данного проекта. Ведь контракт на «Мистраль» был подписан при министре обороне Анатолии Сердюкове , когда в России был тренд на заимствование иностранных военных технологий, причем нам предлагались не только такие военные корабли, но и многие другие типы современных вооружений, включая и бронетехнику.

Таким образом, этот проект был призван не только укомплектовать отечественный ВМФ новыми военными кораблями, но и получить иностранные технологии. Данный контракт был бы первым таким прецедентом, начиная со Второй мировой войны.

С другой стороны — у нас есть известные ограничения на строительство больших судов. Здесь достаточно вспомнить, что в России не строились крупные военные корабли, если не брать в расчет подводные лодки, с тех пор, как в состав отечественного флота был передан ракетный крейсер «Петр Великий». В такой ситуации подобный проект потребует привлечения максимальных усилий.

Все это подтверждает тот факт, что по перспективам вертолетоносцев пока ничего не решено, а сама проблема упирается в определение облика будущего отечественного ВМФ, от чего и зависят все подобные заказы.

Отечественный ОПК набирает обороты

«Откровенно говоря, здесь нужно учитывать те экономические отношения, которые у нас сегодня складываются в России. Мы сегодня получаем опыт конкуренции, причем он затрагивает и предприятия отечественного ОПК», — констатирует Кошкин.

Если бы такой конкуренции не было, то не существовало бы и этого проектного предложения, поскольку оно является прямым результатом того, что Невское ПКБ заинтересовано в получении данного контракта. И это хорошо, поскольку у Министерства обороны теперь будет почва для принятия оптимального решения по строительству кораблей данного класса.

«Кроме того, это начинание входит в противоречие с тезисом, что отечественная экономика, включая и ОПК, находится в кризисе, что сегодня нам постоянно навязывается со страниц и экранов западной прессы», — резюмирует Кошкин.

Этот проект свидетельствует о том, что российский ОПК может реализовать любую военную задачу, а весь вопрос заключается только в ее целесообразности, сроках, а также общем объеме ресурсов, которые нужно будет привлечь.

В России пока нет решения по кораблям подобного класса

«Также это показывает то обстоятельство, что предприятия нашего ОПК борются сегодня не за выживание, а за перспективы развития. Они уже готовы предлагать новые решения, технологические пакеты и прочие образцы перспективной военной техники для того, чтобы заявить о себе и получить в собственную разработку целое производственное направление», — заключает Кошкин.

Как замечает эксперт, независимо от того, будет ли этот проект реализован, это предложение является прорывным по той причине, что в нашем ОПК снова началась внутренняя конкуренция, которая дает новые перспективные решения.

«Это и неудивительно, поскольку такие предложения позволят этим предприятиям получать государственные заказы, а это во всем мире является самым надежным драйвером развития, который позволяет не только сводить концы с концами, но и увеличивать собственный научный, производственный и технологический потенциал», — констатирует Кошкин.

Что касается вертолетоносцев, это очень сложное направление, которое нельзя решить одним таким проектом.

Просто мало построить подобные военные корабли, нужно еще точно знать, как их использовать. И если бы Министерство обороны было уверено в том, что получение данных кораблей является первичной задачей, то мы бы давно приступили к реализации этого проекта.

«Еще одна особенность, которую нельзя здесь игнорировать, что современные проекты такого класса постоянно возрастают в своей цене, что отлично видно по современной кораблестроительной программе США», — резюмирует Кошкин.

В результате, перед нами просто одно из предложений, из которых и будет выбирать наше Министерство обороны.