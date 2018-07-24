Ставки сделаны: Госдума приняла закон о повышении НДС

24 июля Госдарственная дума приняла в окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Полученные дополнительные доходы в бюджет в размере 620 млрд рублей в год будут направлены на выполнение майского указа президента и пойдут на развитие социального сектора страны. В то же время эксперты предупреждают о возможном ускорении инфляции, а также снижении темпов роста ВВП в 2019 году в результате фискальной меры. Вместе с тем, по мнению аналитиков, впоследствии макроэкономические индикаторы страны стабилизируются. Что означает повышение ставки НДС на 2% для российской экономики — в материале RT.

Во вторник, 24 июля, Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Напомним, законопроект был предложен правительством ещё в середине июня, а позже поддержан комитетом Госдумы по бюджету и принят депутатами нижней палаты парламента в первых двух чтениях. Теперь документ должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом России. Окончательно изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Как ранее заявлял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов , повышение НДС будет приносить бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год. Предполагается, что полученные средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, соцобеспечение и культуру.

По словам главы Минфина, в соответствии с целями майского указа президента деньги пойдут на формирование человеческого капитала и, в конечном счёте, вернутся более высоким качеством оказываемых государством услуг.

«Для выполнения поручений президента из майского указа и из обращения к Федеральному собранию, по оценочным мнениям, требуется 8 трлн рублей. Глава государства поручил решить поставленные задачи где-то к середине 2020-х годов, а повышение НДС будет приносить в среднем порядка 620—650 млрд рублей в год. Это главная цель увеличения ставки налога. С учётом затрат на социальную сферу, вложения в человеческий капитал и инфраструктурные проекты такой манёвр имеет смысл», — прокомментировал RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Вместе с тем, по словам Георгия Остапковича, фискальная мера может спровоцировать и появление определённых негативных эффектов. Так, увеличение ставки НДС на 2% скажется на предпринимателях и приведёт к увеличению их издержек. С целью оптимизации затрат в теории бизнесмены могли бы наращивать производительность труда и внедрять инновационные схемы работы. В то же время на практике существует высокая вероятность того, что компании начнут переносить издержки на конечного потребителя. В первую очередь это спровоцирует рост цен в секторах со слабой конкуренцией, добавил Остапкович.

Как отметила в беседе с RT заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Корниенко , повышение цен в любом случае станет неизбежным следствием увеличения НДС.

«Безусловно, повышение ставки ключевого, основного налога, повлечёт за собой рост цен на товары и услуги. Как правило, рынок достаточно предсказуемо реагирует на такие нововведения. Тем не менее, заранее рассчитать темпы инфляции не представляется возможным — слишком много факторов влияют на её динамику. Могу сказать, что рост цен не будет пропорциональным повышению НДС и, скорее всего, превысит 2%», — отметила Корниенко.

В то же время рост потребительских цен обойдёт стороной продовольственные, медицинские и детские товары, заверили ранее в правительстве России . По прогнозу Центробанка , инфляция по итогам 2018 года может ускориться до 3,5—4,5% (с ожидаемых 2,4—2,6% в июле). При этом, как отмечают в Минфине , в 2019 году на фоне повышения НДС показатель увеличится до 4—4,5%.

Примечательно, что прибегнуть к повышению цен смогут далеко не все российские производители. Ранее в разговоре с RT экономист Владислав Гинько отмечал, что компаниям будет сложно повысить стоимость своих товаров и услуг из-за высокого уровня конкуренции.

«Каждый производитель находится в жёсткой конкурентной борьбе. У нас зарплаты восстанавливаются после спада в 2015—2016 годах, население привыкло быть экономным, оно стремится сохранять и повышать свой уровень жизни, в то же время не разбрасываться деньгами. В такой ситуации потребителю сложно предложить на тот же товар более высокую цену», — пояснил аналитик.

Время на адаптацию

Наталия Орлова. Влияние фискальной меры на экономический рост страны будет иметь разовый негативный характер, но в перспективе ситуация улучшится. Об этом в беседе с RT рассказала главный экономист «Альфа-банка»

«Повышение НДС — это разовый шок. И после него бизнес подстроится под новые налоговые условия, а потребители подстроятся под новые финансовые условия. Поэтому мы ожидаем, что ухудшение темпов экономического развития коснётся первого полугодия 2019 года. Это, в свою очередь, ускорит годовую инфляцию до уровня 4,5—5% к середине следующего года. Далее цифры войдут в свою нормальную траекторию», — прокомментировала RT Наталья Орлова.

По прогнозу Минэкономразвития , темпы экономического роста России действительно могут замедлиться в 2019 году — до 1,4%. Вместе с тем в 2020 году показатель вырастет до 2%, а к 2024 году достигнет отметки 3,3%.

Перед правительством стоял выбор, повышать НДФЛ с нынешних 13% или повышать НДС, отмечал Владислав Гинько. По словам эксперта, в результате было принято решение, которое выгоднее для большей части населения.

«Эта мера продуманная и поднимается осознанно. Мы проводим наладку и настройку нашей налоговой системы, чтобы сделать экономический рывок. Это важно сделать быстрее остальных стран. Был выбран вариант, когда повышается НДС, то есть на самом деле получается, что это более выгодный вариант для большинства россиян, потому что НДФЛ остаётся на рекордно низком для многих стран уровне — 13%. Это большое достижение», — отметил Гинько.

Нефтяная страховка

Наряду с повышением ставки НДС Госдума 24 июля также приняла в третьем чтении и законы о налоговом манёвре в нефтегазовой отрасли. В частности, нововведения подразумевают постепенное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля в течение шести лет. Как пояснила Наталья Корниенко, фактически, речь идёт о завершении налогового манёвра. В данном случае в совокупности с увеличением НДС такой шаг может дать позитивные изменения.