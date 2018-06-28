«Северный поток — 2» могут проложить в обход Дании

Дания до сих пор не выдала разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Руководство проекта заявляет, что готово проложить трубы в обход территориальных вод королевства, подчёркивая, что это не приведёт к значительному увеличению сроков и стоимости строительства. Эксперты указывают на то, что сомнения Копенгагена обусловлены давлением США Германии , которые занимают противоположные позиции относительно «Северного потока — 2». О юридических и политических аспектах датской «нерешительности» — в материале RT.

Руководство проекта «Северный поток — 2» заявило, что намерено начать прокладку трубопровода до конца лета 2018 года.

«Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели», — заявил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

Между тем до сих пор под вопросом остаётся строительство участка длиной 53 км в исключительной экономической зоне возле острова Борнхольм, а также участка длиной 83 км в территориальных водах Дании.

В кулуарах газовой конференции в Вашингтоне Коркоран также сказал, что газопровод может пройти в обход Дании, если она не даст разрешения на прокладку труб по своей территории, так как это небольшая часть маршрута и ему можно найти замену.

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придётся изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании», — пояснил он.

По словам финансового директора, изменение маршрута трубопровода не сильно повлияет на сроки и стоимость реализации проекта. Подобные риски были просчитаны руководством, поэтому условия строительства довольно гибкие.

«Возможно, задержки не будет вообще. Это 10% маршрута. Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе, когда и где строить, благодаря наличию пяти судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3—3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта», — заключил представитель проекта.

«Газпроме» сообщили, что не ожидают изменений в смете проекта из-за решения Копенгагена.

«Мы не ожидаем, что стоимость проекта «Северный поток — 2» увеличится», — сказал зампред правления компании Андрей Круглов, отвечая на вопрос о варианте строительства, газопровода в обход территориальных вод Дании.

Сомнения Дании

Между тем разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» уже дали Германия, Финляндия Швеция . Это означает, что 80% маршрута согласовано. Однако Дания, несмотря на то что заявка была подана ещё в апреле 2017 года, до сих пор не может принять решение. При этом стандартное время рассмотрения подобных документов составляет четыре месяца.

«Я провёл через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это даст возможность в правовых рамках заблокировать или отложить проект», — пояснил Расмуссен, добавив, что этот вопрос должен выноситься на «общеевропейское обсуждение», чтобы проанализировать все риски и последствия строительства газопровода для Украины.

Юридический аспект

С юридической точки зрения российская сторона может подать на Данию в суд — ведь закон, в соответствии с которым Копенгаген имеет право отказать в строительстве, был принят уже после подачи заявки «Газпромом».

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач пояснил, что «пикантность в том, что раньше они (Дания. — RT) не могли запретить строительство даже в территориальных водах и сами просили компанию Nord Stream AG, которая строила первый „Северный поток“, пройти маршрутом через территориальные воды, поскольку этот маршрут был более удобным для самой Дании».

«Позже под давлением американцев Дания приняла закон, который позволяет отказать в строительстве в территориальных водах. И сейчас они рассматривают, применять это законодательство или не применять и всё-таки остаться законопослушным и ответственным членом Евросоюза, а не сателлитом США в решении политических и экономических задач на европейском рынке», — сказал Гривач.

Что же касается исключительной зоны (то есть зоны, которая не прилегает непосредственно к территории Дании, а граничит с территориальным морем), то здесь строительство должно было проходить севернее острова Борнхольм. Как пояснил эксперт, там насыщенное судоходство, и стройка принесла бы больше неудобств самой Дании. Но Копенгаген не может отказать в выдаче разрешения на строительство в исключительной зоне.

Если сейчас Копенгаген вынесет решение не в пользу «Северного потока—2», то компании Nord Stream AG2 придётся подавать повторную заявку — уже с новым маршрутом. И в этом случае оснований для отказа уже не будет, как это было со Швецией, уверен эксперт.

Напомним, что в начале июня правительство Швеции выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне в Балтийском море. В то же время вооружённые силы страны введут меры усиленного контроля на время проведения работ. При этом шведский министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг не скрывал, что кабмин относится к проекту отрицательно, однако международные конвенции не позволяют отказать компании Nord Stream 2 в разрешении на прокладку газопровода.

Между двух огней

Рассуждая о причинах такого поведения Дании, эксперты отмечают, что она не совсем вольна в своих решениях. Правительство королевства пытается учесть не только собственные интересы, но и заинтересованность как европейских, так и американских партнёров.

«Они ведут себя как не очень самостоятельная страна, которая готова даже в определённом смысле поступиться своей репутацией и приверженностью правовым механизмам, пытаясь юлить и оттягивать. Объясняется это всё политическими причинами. И это лишний раз свидетельствует о том, что аргументы оппонентов этого проекта находятся исключительно в политической плоскости, в то время как сам проект и его сторонники продвигают экономическую модель, выгодную и для участников проекта, и для Европы как потребителя газа и развивающегося конкурентного рынка газа», — пояснил Алексей Гривач.

При этом заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что основное давление исходит не из Вашингтона, а из Берлина. Германии же газовый проект выгоден, и она пытается склонить Данию на свою сторону.

«Есть ли элемент давления? Безусловно, есть какой-то элемент давления, но, на мой взгляд, он не является определяющим. Банально: где Дания, а где те же США? А Германия — вот она, под боком. Это и вопросы энергоснабжения, это и вопросы торговли, и всё-всё. Если вы начинаете вести себя неадекватно в рамках того же Евросоюза, то, скорее всего, к вам будут применять какие-то меры. И вряд ли вы этого не понимаете», — пояснил Фролов.

Он также напомнил, что Дания вела себя точно так же в отношении «Северного потока — 1». В начале 2000-х она тоже была единственной страной, которая выражала сомнения, использовала экологически риторику для того, чтобы как-то оправдать свою позицию, но тем не менее проект был завершён.