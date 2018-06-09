В причудах украинской погоды не нашли российского следа

Украинский синоптик опровергла «заговор российских климатологов»

Резкое изменение погоды в Киевской области, в частности, отсутствие дождя, несмотря на прогнозы, не связано с «заговором российских климатологов», рассказала украинский синоптик Наталья Диденко. Он призналась, что своим заявлением может разочаровать поклонников теории существования у России климатического оружия. Российские эксперты также уверяют, что климатическое оружие до сих пор является достоянием научной фантастики и конспирологических теорий.

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что резкое изменение погоды в Киевской области, в частности, отсутствие дождя, несмотря на прогнозы, не связано с «заговором российских климатологов», передает НСН.

Специалист предупредила, что может разочаровать поклонников теории существования у России климатического оружия. Она напомнила, что «еще в пятницу все прогностические модели обещали дождь в столице Украины гарантированно. В субботу же карты и схемы уже показывают, что фронт, с которым на Украину должны были прийти дожди, почти не коснется Киева.

Диденко уточнила, что „заговор российских преступных климатологов“ не мог быть реализован всего за сутки. Она также подчеркнула, что он не мог быть осуществлен всего за сутки с метеоцентрами Запада, передает ФАН.

В январе нынешнего года в Сети был выложен ролик, на котором видно, как на улицах американского штата Массачусетс припаркованные автомобили оказались вмерзшими в лед. Причиной данного погодного феномена стал „взрывной циклон“ — мощный шторм, вызвавший сильный ливень, а затем — резкое похолодание. В итоге вода замерзла, сковав припаркованные автомобили.

Ролик вызвал активное обсуждение на YouTube. Часть комментаторов предположила, что наступает новый ледниковый период. Другие — обвинили Россию и лично президента страны Владимира Путина в использовании „климатического оружия“.

В сентябре 2017 года в США всерьез начали говорить о том, что даже за природными бедствиями, обрушившимися на Восточное побережье североамериканского континента, стоит Россия.

В американских СМИ появился ряд публикаций, утверждающих, что атлантические ураганы „Харви“ и „Ирма“ были направлены в сторону США с помощью секретного российского климатического оружия.

Военный эксперт Алексей Леонков в ответ на это рассказывал, что климатическое оружие, способное перенаправлять ураганы, до сих пор является достоянием исключительно научной фантастики и конспирологических теорий.

»Климатического оружия не существует. Есть так называемые элементы «погодного оружия» — если его вообще можно так именовать. Собственно, это в том числе и гражданская технология. Оружием она становится, когда ее применяют в военных целях. Американцы, кстати, несколько раз использовали такое погодное оружие», — пояснил специалист.

По его словам, американцы во время Вьетнамской войны 1967–70 годов пытались вызвать сильные осадки.

«Помимо этого, они распыляли в воздухе гербициды, чтобы выманить своих врагов из непроходимых джунглей. Конвенция, запрещающая подобное воздействие на природную среду и биосферу земли, как раз и была подписана в 1977 году, чтобы не дать использовать такое оружие на воде, земле и в воздухе», — заключил аналитик.

В 2015 году сообщалось, что ЦРУ больше не будет следить за тем, как меняется глобальный климат — в разведке рассказывали, что специалистам нужно сосредоточиться на менее глобальных задачах.

До этого администрация предыдущего президента США Барака Обамы активно интересовалась изменениями климата, которые высокопоставленные чиновники называли опаснейшим оружием.

О том, что климатические угрозы представляют серьезную опасность, говорил и тогдашний госсекретарь США Джон Керри , который называл «изменение климата, возможно, самым опасным оружием массового уничтожения».