«Ржавая будка стояла»: что стало с барокамерой Гагарина

Задержаны подозреваемые в похищении барокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин . Саму камеру сдали в пункт приема металла, и от нее мало что осталось.

Задержанием и арестом подозреваемого закончилась история с похищением барокамеры из Мемориального музея космонавтики в Москве

Как сообщалось ранее, аппарат, использовавшийся для подготовки космонавтов к пребыванию на орбите, был похищен из запасника Музея космонавтики.

«Судя по показаниям заявителя, экспонат «Сурдобарокамера СБК-48» был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на Первой Лыковской улице», — сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Эксперты тогда оценивали ущерб в 300 тыс. рублей.

Герман Титов. Впрочем в музее подчеркнули, что говорить о стоимости экспоната можно, лишь зная, кто тренировался в барокамере. В новостях похищенный экспонат сразу же обрел известность, как барокамера, в которой тренировался первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Однако специалисты заявили, что пока не известно, тренировались ли в ней первые советские космонавты Юрий Гагарин, Георгий Гречко

Известно, что в ней много лет назад изучалось, каким образом будет реагировать человек на изменения барометрического давления в условиях отсутствия посторонних звуковых и световых раздражителей (сенсорная депривация).

С заявлением о краже в полицию обратился эксперт Музея космонавтики по пилотируемым полетам.

«Барокамеру действительно украли из реставрационных мастерских в Строгино. Сейчас ведется следствие. Деталей мы сами не знаем, они не разглашаются. Сейчас многие СМИ написали, что в барокамере тренировался Гагарин, Гречко, Титов, но на самом деле мы этого не знаем, атрибуция только велась, и кто в ней тренировался, еще не установлено», — пояснили в музее.

Позднее стало известно, что похищенная барокамера должна была стать частью экспозиции центрального зала Музея космонавтики, модернизацию которого должны закончить в апреле 2019 года.

О задержании двоих подозреваемых стало известно накануне. Ими оказались двое приезжих мужчин возрастом 29 и 38 лет. По данным полиции, они погрузили барокамеру на грузовик при помощи крана-манипулятора и вывезли его с территории парковки.

После этого они сдали экспонат в пункт приема металла на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован.

Хорошевский районный суд Москвы постановил заключить под стражу до 19 июня Владимира Аникина , подозреваемого в похищении камеры.

На появившихся в сети кадрах с задержанным подозреваемым он рассказывает, что работал на парковке охранником.

«Обычная железная ржавая будка стояла. Стояла полгода, к ней никто не приходил. Я просто ее отдал — ее увезли», — рассказал подозреваемый Владимир Аникин, житель Мурманской области. — Я виноват только в том. Что ее отдал».

Известно, что на парковке капсула находилась в ожидании реставрации.

«Сурдокамера была передана в дар музею в очень плохом состоянии. Для экспозиции в Музее космонавтики предмет требует реставрации и воссоздания недостающих элементов», — сообщили в музее.

Барокамера — герметично закрываемый сосуд, позволяющий создавать в нем повышенное или пониженное давление воздуха. Массовое использование барокамер в авиации привело в СССР к созданию типовых барокамер. Стационарная барокамера СБК-48 была одним из самых распространенных типов с Советском союзе.

Камера имеет металлический корпус прямоугольной формы и разделена на две части: собственно камеру, имеющую полезный объем 7 м3, и шлюз объемом 2,8 м3. В корпусе камеры установлены иллюминаторы, позволяющие просматривать весь объем камеры.

Воздух из камеры откачивается при помощи вакуумного насоса. Внутри камеры имеются высотомер, вариометр, часы, откидной столик и 4 кислородных прибора, которые специальным трубопроводом соединены с двумя 40-литровыми баллонами, установленными вне барокамер.