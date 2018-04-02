Грузия даже не смотрит в сторону России

Грузия и Россия вновь перешли между собой на враждебную риторику. Как и прежде, возникли взаимные упреки и обвинения. МИД России во всяком случае по итогам консультаций в Женеве потребовал от Грузии отмены закона «Об оккупированных территориях».

«Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию. Построив свое выступление на избитом тезисе о «российской оккупации», грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом», — говорится в сообщении дипломатического ведомства РФ.

В России считают, что Грузии следовало бы всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями. Видимо, грузинские власти так не думают, поскольку по призыву Великобритании выдворили из страны российского дипломата и подтвердили свое стремление интегрироваться в НАТО

Как сообщил недавно глава оборонного ведомства Грузии Леван Изория , в течение трех лет США подготовят девять грузинских батальонов. Изория с гордостью заявил о новой совместной с США программе подготовки грузинских военнослужащих. По его словам, она поможет Грузии еще больше приблизиться к сотрудничеству с НАТО.

«При помощи нашего партнера — США — с нашей финансовой контрибуцией мы оснастим все девять батальонов оборудованием, соответствующим стандартам НАТО, что сблизит нас с альянсом уже не только на уровне учений, но и на уровне вооружения», — сказал министр.

Отметим, что совместный с США центр боевой подготовки, где с участием американских военных инструкторов будут проходить обучение грузинские военнослужащие в рамках «Программы готовности обороны Грузии», откроется в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) уже в мае этого года.

После августовской войны 2008 года Вашингтон выделил миллиард долларов на модернизацию грузинской армии. Что касается грузинских вооруженных сил, то их численность достигает 37 тысяч человек. В основном это контрактники, хотя призыв в армию не отменен. Причем по степени обученности и оснащения грузинская армия значительно превосходит войска таких стран — членов НАТО, как прибалтийские республики. А теперь грузинские военные пополнили свой арсенал еще и американскими «джавелинами» и закупленными во Франции системами ПВО.

Если при администрации Обамы контакты с Пентагоном у Грузии были не столь активными, то с приходом в Белый дом Трампа они приняли интенсивный характер. Можно предположить, что Пентагон видит в Грузии своего рода «запасной аэродром», ведь страна расположена в стратегически важной зоне — на Южном Кавказе. Особенно актуально это стало после того, как у американцев возникли проблемы с их партнером по НАТО — Турцией , на территории которой находится несколько американских баз. Пока речь не идет о перебазировании американских войск с баз в Турции в Грузию, однако это не исключается.

«Сближение Грузии с США очень раздражает Москву, отсюда и такая нервозная реакция по итогам женевских переговоров», — заявил исполнительный директор Атлантического совета Грузии, бывший заместитель министра обороны Георгий Мучаидзе.

Как утверждает грузинский военный эксперт, НАТО увеличивает свое присутствие в Грузии и не собирается отступать, несмотря на позицию России.

«Грузия со времен Саакашвили всегда себя позиционировала не как Южный Кавказ, а как Европа. Поэтому последние 15 лет они всегда пытались действовать в унисон с Западом, чтобы доказать свою принадлежность к европейской цивилизации и продемонстрировать, что они разделяют европейские интересы и тренды их политики», — уверен другой политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Реальность же в том, что американцы в случае необходимости используют военную инфраструктуру Грузии в своих целях, но никогда не пришлют своих военных для защиты Грузии, как это уже было в августе 2008 года.