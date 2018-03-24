«Ядерная кузница СССР» хранит скрытую угрозу

Скандал вокруг ядовитой волоколамской свалки дал повод вспомнить о самой знаменитой зараженной территории вблизи российских границ — Семипалатинском полигоне, где испытывалось ядерное оружие СССР. Несмотря на радиацию, теперь там разводят кур и овец, пасутся коровы. Представляет ли он опасность для национальной безопасности России ? Однозначного ответа нет.

Знаменитый Семипалатинский ядерный полигон — лишь один из многих ядерных полигонов в мире. Но он единственный, где живут люди, используя его земли в сельскохозяйственных целях

Всего 40 лет назад там испытывали ядерное оружие, ходили в костюмах радиационной защиты, просыпались и засыпали с дозиметром в руках. Эта местность была на века поражена такими продуктами распада, как калий-40, торий-232, уран-235, уран-238, плутоний-239, стронций-90, йод-131, цезий-137. Этот урожай можно собрать, просто гуляя по окрестностям полигона и ничего не трогая.

В то же время на землях СИП функционируют свыше 100 сельскохозяйственных ферм с упором на пастбищное скотоводство. Там выращивают коров, лошадей, овец, свиней. Есть и куриные фермы. Куда девается вся эта фермерская продукция — вопрос открытый.

Калужской области. На «атомные фермы» обратил внимание научный сотрудник Казахстанского ядерного центра Жанат Байгазинов. Он даже написал на эту тему диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук. Защита проходила при Всероссийском научно-исследовательском институте радиологии и агроэкологии в городе Обнинске

Подобные работы есть и у российских ученых. Исследуя животных и птиц, которые употребляют радиоактивные корма и пьют радиоактивную воду, они делают потрясающий вывод: ничего страшного, все в пределах нормы, такие животные пригодны для употребления следующим звеном пищевой цепочки — человеком.

Впрочем, тот же Байгазинов многосложно уточняет: «Имеющиеся в мире знания по переходу радионуклидов в продукцию животноводства и птицеводства получены в лабораторных условиях,

которые отличаются от территории Семипалатинского испытательного полигона как по характеру радиоактивного загрязнения, так и по природно-климатическим условиям. Переходу трансурановых радионуклидов в животноводческую и птицеводческую продукцию посвящены единичные работы, в некоторых случаях данные отсутствуют».

То есть, с одной стороны, фермерская еда с ядерного полигона вроде бы неопасна. С другой стороны, абсолютно точных данных все-таки нет. Можно и помереть ненароком.

Семипалатинский испытательный полигон находится на северо-востоке Казахстана . Это территория трех областей республики: Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской. С 1949-го по 1989 год там подорвали в общей сложности 607 ядерных зарядов. Радиоактивному загрязнению подверглись не только земли самого СИП, но и значительные территории рядом с ним вплоть до Алтайского края . Площадь самого полигона — 18 500 квадратных километров, общая площадь загрязненных земель — 304 000. Согласно ряду подсчетов, от взрывов на СИП пострадали 1,5 миллиона местных жителей.

Впервые жители Алтайского края попали под радиационное облако после ядерного взрыва 29 августа 1949 года. Спустя много лет специальная комиссия под руководством тогда еще главы МЧС Сергея Шойгу составила подробное исследование на эту тему, согласно которому последствия облучения сказываются даже на внуках и правнуках пострадавших. Перечень огромен: эпилепсия, психопатия, нервные расстройства, болезнь глаз, искривление позвоночника. У людей произошли глубокие изменения иммуногенетической структуры.

В 1991 году указом президента Казахстана полигон закрыли. И уже очень скоро на этих землях как грибы стали расти упомянутые выше фермерские хозяйства. Правда, особо загрязненные места власти обнесли колючей проволокой, но на это не все обращали внимание, а стада животных росли.

В сельскохозяйственном институте Белоруссии подсчитали: одна корова в течение суток поедает траву на площади от 100 до 300 квадратных метров, а вместе с травой — 600 килограммов земли за один пастбищный период (овцы — 75 килограммов). В итоге одна сотня коров накопит в своем мясе и молоке радиацию, собранную из 60 тысяч килограммов зараженного грунта.

Самые опасные зоны СИП — это десять испытательных площадок, где взрывали ядерные боеприпасы. Многие из взрывов были подземными, из-за чего смещались пласты земли и даже образовалось знаменитое теперь Атомное озеро. Животные устраивают на нем водопой, тут же рыбаки ловят и продают рыбу.

Подземные воды нанесли в реки массу радиоактивной почвы. Например, река Шаган (Чаган) поражена большой дозой трития. Она впадает в Иртыш, а дальше радиация несется как по проспекту.

Ученые признают: последствия взрывов затронули три поколения казахстанцев. Люди живут меньше, уровень генетических мутаций в два раза выше, детская смертность подскочила в пять раз. От рака умирают целыми деревнями.

Но тут же подчеркивают: все более-менее хорошо, можно жить дальше, радиация отступила.

Стоит объяснить, что представляют из себя радионуклиды с атомных полей. На Семипалатинском полигоне животные вместе с травой потребляют много стронция-90 и цезия-137. Человеческий организм воспринимает их как необходимые ему микроэлементы — они усваиваются и участвуют в обмене веществ.

Стронций-90 принимается организмом за кальций, занимает его место в костях и тем самым нарушает их структуру, а также накапливается в костном мозге. Затем стронций распадается и, превратившись в атом другого элемента, выпускает бета-частицу, которая поражает цепи ДНК и вызывает малокровие. При этом стронций-90 облучает организм десятилетиями, ведь период его полураспада и полувыведения — 30 лет.

Цезий-137 сперва также накапливается в клетках растений, а потом через мясо животных переходит в человека и оседает в мышцах. Период полураспада тот же — 30 лет, но его организм путает с калием. Цезий облучает ткани гамма— и бета-лучами, вызывая мутации и повреждения на клеточном уровне.

Есть еще плутоний-239 с периодом полураспада в 24 065 лет. В организм человека он может попасть с воздухом, пищей, водой, через раны и ожоги, после чего оседает в скелете и печени, что приводит к раку легких и активизирует сердечно-сосудистые заболевания. Например, у персонала плутониевого завода опухоли в легких стабильно развиваются через 18 лет работы даже при условии жесточайшего контроля.

Но в целом воздействие радиации на животный мир изучено плохо. Да, всем известно: высокие дозы приводят к гибели, низкие дозы чреваты заболеваниями, генетическими изменениями, половыми расстройствами, импотенцией и так далее. На этом знания и заканчиваются. Как лечить последствия облучения, никто не знает. Может, потому что коров и свиней съедают быстрее, чем они умирают от радиации.

В любом случае находятся ученые, которые не видят опасности в атомных фермах Казахстана. Можно поверить, что это правда. Но все познается в сравнении.

В зоне загрязнения Чернобыльской АЭС в 1986 году оказались более 3600 населенных пунктов Белоруссии, где проживали 2,2 миллиона человек. С тех пор выяснилось, что уровень распада радионуклидов цезия и стронция только-только начинает снижаться.

То есть в 1986 году чернобыльское облако задело Белоруссию лишь хвостиком, но там до сих пор неровно дышат. На Семипалатинском ядерном полигоне устроили не одну сотню чернобылей, однако пытаются доказать, что опасности никакой нет.

Все это, разумеется, не повод для паники, однако должно оберегать от однозначных оценок и удерживать контролирующие органы от потери бдительности. Курицу, говядину и прочие мясные продукты из Казахстана везут в Россию десятками тысяч тонн.