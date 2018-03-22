Почему Израиль признался в уничтожении ядерного объекта Сирии

В среду ЦАХАЛ подтвердил, что десять с половиной лет назад авиация Израиля разбомбила ядерный реактор в Сирии . Этого признания ждали давно, но почему оно сделано именно сейчас? Почти общепринятой стала трактовка об угрозе Ирану и его ядерным объектам. Но, судя по всему, расчет у израильтян более тонкий, а в центре их интриги находится Дональд Трамп

Операция была осуществлена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года. Практически достроенный реактор находился в 450 километрах к северо-востоку от Дамаска . «Израиль атаковал сирийский объект, чтобы не дать создать ядерное оружие», — пояснил премьер-министр Биньямин Нетаньяху . Тем самым они подтвердили сведения, которые все это время циркулировали в СМИ, но игнорировались на официальном уровне.

Это неожиданное признание многими экспертами было воспринято как предупреждение Ирану на случай возобновления его ядерной программы. Тем более в заявлении ЦАХАЛ по поводу операции очевидно расставлены акценты на некоторых чисто технических деталях. Так было и после «операции „Опера“ 1981 года — идентичной по характеру и технике, когда ВВС Израиля уничтожили иракский атомный реактор в Аль-Тувайте близ Багдада.

Изначально оценка заявления ЦАХАЛ как прямой угрозы Ирану исходила от самого Израиля, а затем была растиражирована англоязычными СМИ. Министр разведки Израэль Катц (по совместительству — министр транспорта; как раз в 2007 году он обвинялся в мошенничестве и нарушении доверия) написал в „Твиттере“: „Операция и ее успех показали, что Израиль никогда не допустит перехода ядерного вооружения в руки тех, кто угрожает его существованию — Сирия тогда и Иран сегодня“.

Забавно, но примерно такими же словами высказался и начальник израильского генштаба Гади Айзенкот: „Главный вывод из израильского налета на сирийский ядерный объект в 2007 году заключается в том, что мы не потерпим развития возможностей, угрожающих существованию Государства Израиль. Таков был сигнал в 1981 году, когда мы атаковали ядерный объект в Ираке . Так было и в случае с Сирией в 2007 году. Это урок на будущее нашим врагам“.

Израиль — довольно расхлябанное государство. Там у всех есть свое мнение по всем вопросам. Крайне редко бывает, чтобы местные политики или высокопоставленные военные согласованно заявляли что-либо (тем более — одними и теми же словами), проводили слаженную линию, напирали на одни и те же технические детали и возможности. Так что в этом случае общий антииранский посыл можно считать состоявшимся. Как это было

С точки зрения израильтян все выглядело следующим образом. Разведка длительное время мониторила „тайную ядерную программу Сирии“, которую курировала Северная Корея (ну а кто же еще), и в конце концов получила данные о том, что небольшое квадратное строение у Дейр-эз-Зора в местечке Эль-Кибар — это практически достроенный атомный реактор. То, что вокруг объекта полностью отсутствует какая-либо инфраструктура (в том числе транспортная), необходимая для функционирования ядерного объекта, никого не смутило. До его пуска якобы оставалось около месяца, потому было принято решение проводить операцию в спешном темпе. Утверждается, что план налета требовалось разработать в течение 12 часов.

Примерно такая же спешка была проявлена и в 1981 году. Тогда израильская разведка якобы получила информацию, что ядерное топливо будет загружено в реактор буквально со дня на день и атака станет слишком опасной. А поскольку иракский реактор строили французы, налет был назначен на воскресенье, чтобы не задеть европейцев, у которых выходной, а не на ближайшую пятницу, когда выходной у местных.

Бросается в глаза идентичность летных групп в 1981-м и в 2007 годах, хотя это разные исторические эпохи и для ядерных технологий, и для общевоенных. В обоих случаях ударная группа состояла из четырех первой линии F-16 и четырех резервных, которых прикрывали истребители F-15. В сирийском случае использовались авиагруппы с аэродромов Рамон и Хацерим, в иракском — с Эцион. По их маршруту были заранее выброшены с вертолетов коммандос из „Подразделения 669“ — специальной группы авиационного спасения, натренированной исключительно на эвакуацию сбитых летчиков.

Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала коллективные фото летчиков на фоне боевых машин. Израильтяне продемонстрировали также видео попадания бомб в некий объект и фото до и после. Строение разрушено.

Иран вам не Ирак В 2007-м Дамаск заявил, что это был пустующий участок, принадлежавший межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства в Дейр-эз-Зоре. МАГАТЭ пару лет препиралось с Сирией, требуя разрешить им провести исследования, и в конце концов добилось своего. В результате был опубликован странный доклад, из которого следовало, что ничего конкретного не нашли, но присутствуют „следы урана антропогенного происхождения“, что можно трактовать как угодно, в том числе и как признание МАГАТЭ в своей недееспособности.

Одним из наиболее примечательных заявлений стало выступление командующего ВВС Израиля Амикама Норкина. Он сравнил операции против Ирака и Сирии и вдруг сказал: „Очевидно, что с тех пор эволюционировали платформы, боеприпасы, технологии, и наши люди лучше обучены, но сама основа — стандарты, методы подготовки и проведения операции — остались прежними. Если ВВС Израиля еще тогда умели так действовать „ниже радаров“, то, я думаю, что сегодня мы вышли на лидирующие позиции в искусстве воздушной войны“.

Он имел в виду вот что.

Взлетая с баз в Израиле, F-16 и F-15 должны были преодолеть территорию Иордании Саудовской Аравии , для чего вынужденно шли на сверхмалой высоте (говорят, что 300 метров над землей), чтобы их не заметили радары. При заходе на цель истребители прикрытия разошлись, выполняя разные задачи (одни ставили радиопомехи, другие просто отвлекали внимание), а F-16 якобы опустились на расстояние в 30 метров над землей, чтобы остаться незамеченными с гарантией. И только после постановки активных помех F-16 резко набрали высоту до 2100 метров и вошли в 35-градусное пике на скорости 1100 км\ч. Сбросив бомбы, самолеты снова набрали высоту и ушли домой без потерь.

И этого примитивного маневра типа „бочка психопата“ теперь должны испугаться персы.

Начнем с того, что в Иране не один беззащитный недостроенный ядерный объект без ядерного топлива, а хорошо укрепленная россыпь по всей стране со значительным объемом различного ядерного топлива — от медицинских радиоизотопов до низкообогащенного урана в хранилищах и центрифугах. Выбрать в таких условиях какую-то одну цель невозможно, поскольку не существует единственного в своем роде и критически важного объекта, после разрушения которого вся атомная программа Ирана вдруг остановится.

А для того чтобы бомбить одновременно Тегеран с его головным ядерным исследовательским центром, Кум с его заводом по производству 20% U-235 и двумя тысячами центрифуг, знаменитый Нетенз с его 16 с половиной тысячами центрифуг, Эрак с заводом по производству тяжелой воды, Ардакан с заводом ядерного топлива и — не приведи Господь — АЭС в Бушере, потребуется не четыре F-16, а как минимум две армии фронтовых бомбардировщиков и немереное число дальних истребителей прикрытия.

Израиль такими силами не будет располагать никогда, вплоть до прихода Мошиаха.

И все это — без учета иранской ПВО, которая-таки есть. Включая российские системы слежения, которые вполне себе заметят израильскую воздушную армаду, даже если она парит в 10 метрах над землей, чтоб она была здорова.

Зная о ней, израильтяне, мягко говоря, кое-что недоговаривают, создавая привычный миф о своей непобедимости. Меж тем их F-16 шли на пределе загрузки. В рамках „еврейской хитрости“ и ожидая приказа на взлет, самолеты на аэродромах дозаправляли с уже работающими двигателями, борясь буквально за каждую каплю. Но из-за значительного превышения расчетного веса и низкой высоты полета топливо расходовалось чрезвычайно быстро и непрогнозируемо, поэтому дополнительные топливные баки были опустошены еще над Саудовской Аравией и сброшены на головы бедуинов в пустыне Большой Нефуд.

Это — при движении на Ирак и Сирию. Куда уж там — до Тегерана дотянуть, тем более — назад вернуться. Ресурсов израильских фронтовых бомбардировщиков американского производства на подобное просто не хватит. В теории можно договориться и, пролетев Иран насквозь, сесть на американские базы в Афганистане (тот же Баграм). Но это в теории.

Наконец, есть некоторые особенности географии, которые вот уже пару десятилетий останавливают США от применения высокоточного оружия против Ирана. Город Тегеран столь интересно расположен в горной котловине и на ее склонах, что климатические особенности еще на подлете сводят с ума хваленую систему ориентации „Томагавков“, следующих рельефу местности.

Нетенз — другое дело. Пустыня — она и в Иранском нагорье пустыня, там не укрыться. Но чтобы уничтожить 16 тысяч подземных центрифуг Нетенза, пробитых трудолюбивым персидским народом в чистой скале, требуется нечто большее, чем „Томагавки“. Это не Белград бомбить.

Поняв это, американцы сильно призадумались над планами военной операции против Ирана. И думают до сих пор. Звонок другу

Судя по всему, израильские разговоры типа „Сирия — тогда, Иран — сейчас“ следует воспринимать не столько как прямую угрозу, сколько как „звонок другу“.

В одиночку Израиль полномасштабной воздушной атаки на Иран провести не в состоянии, а от пропагандистских выступлений представителей ЦАХАЛ веет чем-то одесским. Мол, настоящим уведомляю вас, мсье Шнеерзон, что завтра в 10 утра Беня Крик будет иметь желание таки грабить ваш банк.

Но отставка Рекса Тиллерсона по причине его разногласий с президентом Трампом по вопросу „иранской сделки“, очевидно воинственный настрой самого Трампа, разброд и шатания в администрации Белого дома, которой очень требуется небольшая победоносная война, — все это замечательный костер, в который можно подбросить керосину, раздув пожар.

Ровно по этой причине израильские политики и военные, которых при других обстоятельствах за один стол-то усадить трудно, вдруг заговорили в унисон — и сделали это крайне вовремя. Какой-либо годовщины со дня атаки на сирийский объект в Дейр-эз-Зор не наблюдается, как и любого другого формального повода для неожиданного рассекречивания и сенсационных признаний. Но нужно слегка подтолкнуть президента Трампа в уже избранном им направлении, и тут одного красноречия Джареда Кушнера за семейным ужином недостаточно. Необходимо продемонстрировать героизм и успех.

Трамп любит успешных людей и успешные операции, а американские ВВС уже слишком давно ничего успешного не показывали, особенно на фоне российских ВКС в Сирии. А тут еще и израильтяне бахвалятся. Ну как такое стерпеть?