Новичок, старичок, дурачок: российский МИД о деле Скрипаля

Он, в частности, в весьма артистичной форме выразил негодование по поводу обвинений в адрес России о причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Ермаков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, а все требования и ультиматумы со стороны британских властей возмутительны.

США и Стоит отметить, что не все послы приняли приглашение российского МИДа. Так, главы дипмиссий Великобритании, Германии Франции отказались принять участие в совместном брифинге, на котором планировалось «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств».

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина,

«Таким образом они проявляют свою солидарность с Великобританией, поддерживают ее позицию», — считает эксперт. отсутствие послов, когда МИД их официально приглашает обсудить горячий вопрос, это проявление «дипломатического демарша».

Не смог посетить встречу и посол КНР в России Лу Хуэй. Впрочем, к «бойкоту» это отношения не имеет. «Посла не будет, но от дипмиссии будет представитель», — пояснили в представительстве КНР. Были на встрече и представители западных стран, в частности той же Великобритании.

«Все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики вообще могли уже исчезнуть, как это не раз случалось в Великобритании», — негодовал Ермаков, отмечая, что Россия продолжает задаваться вопросом: почему два гражданина РФ оказались жертвами «теракта» на территории Великобритании. Выступая перед зарубежными послами, Владимир Ермаков особо подчеркнул, что не подкрепленные никакими доказательствами обвинения в адрес РФ выглядят абсурдно. Хотя российская сторона уже запрашивала у Великобритании материалы расследования, британские власти продолжают игнорировать эти просьбы. По словам Ермакова, это заставляет задуматься о том, что нападение на Скрипалей — не что иное как «грубо сфальсифицированная противоправная авантюра». В то же время отсутствие доступа к данным документам заставляет Москву всерьез беспокоиться о том, что улики могут попросту исчезнуть.

»Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, «теракта» на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно — я никого ни в чем не обвиняю — срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано», — подчеркнул Ермаков. Ермаков подчеркнул, что британские власти наоборот обвиняют в случившемся Россию, «приводя абсолютно непонятные реляции относительно каких-то „новичков, старичков, дурачков“. Именно это подводит к выводу, что нападение было „срежиссировано из-за океана“, отмечает представитель МИД.

Россия готова сотрудничать по делу, если Великобритания пойдет на двухсторонний контакт и откроет доступ к необходимой информации, в очередной раз подчеркнул представитель МИД. Политик отметил, что российская сторона внимательно следит за происходящим, фиксирует все детали, однако «британская сторона в своих показаниях путается» «Много несостыковок», — резюмировал дипломат, призвав британских коллег «вместе проводить расследования с открытыми доступными данными».

Впрочем, достижение компромисса между Россией и Великобританией по этому вопросу маловероятно, считает Николай Топорнин

«В ситуации, когда Россия требует доказательств своей причастности, а Великобритания требует от России доказательств того, что она этого не делала, — это тупик», — рассуждает эксперт. По его мнению,

«У нас наступила эра холодной дипломатической войны, Мы никак не сможем решить этот вопрос. Правительство Великобритании дало понять, что они не собираются восстанавливать отношения с Путиным до того уровня, какими они были до этого», — подчеркнул эксперт. тот факт, что Великобритания заявила о личной ответственности за произошедшее президента России Владимира Путина , оставляет мало шансов для разрешения этого конфликта в течении ближайших шести лет.

Ермаков также высказался по поводу обращения Великобритании в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он выразил непонимание насчет того, почему Лондон обратился напрямую в организацию, если «Конвенция предусматривает четкий механизм, при котором нам [России] нужно отправить запрос». Представитель МИД отметил, что в таком случае Москва предоставила бы ответ в течение 10 дней. «Однако Лондон дал понять, что он ничего не хочет урегулировать», — продолжил Ермаков. Несмотря на это, Россия ждет как от Лондона, так и от организации детального расследования, по итогам которого российская сторона ожидает «полноформатных заключений».

«Однако британские коллеги осмелились поставить под сомнение действия самой организации», — констатировал Ермаков. Ермаков напомнил, что именно в рамках Конвенции Россия ликвидировала крупнейший в мире запас химического оружия, созданный во времена СССР. Эти данные, подчеркнул дипломат, были подтверждены многочисленными организациями.