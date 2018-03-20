Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию

Венгрии Главу МИД Петера Сийярто возмутили планы Украины по восстановлению воинской части в закарпатском городе Берегово , расположенном в 30 км от венгерской границы. Сийярто особенно разозлила причина, по которой украинские власти решили размещать войска в Закарпатье — в Киеве заявили, что это необходимо «с учетом угроз территориальной целостности Украины».

>> Порошенко проигнорирует протест Венгрии «Это означает, что Киев рассматривает венгерскую национальную общину как фактор угрозы. Это возмутительно, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против», — сказал венгерский министр на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Румынией и В МИД Венгрии утверждают, что украинская сторона намерена снова развернуть батальон численностью от 800 до 1000 человек неподалеку от Берегова. Город расположен на границе Украины с Венгрией, Польшей Словакией . Стоит отметить, что в закарпатской части Украины проживает большое количество венгров.

Решение о размещении на территории бывшей воинской части в Берегове отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады было принято 9 февраля. Сейчас подразделения этой бригады уже базируются в других крупных городах Закарпатья: Ужгороде , Мукачеве и Виноградове.

В ходе заседания городского совета уточнялось, что батальон может быть передислоцирован под Берегово уже к концу 2019 года. Ранее в окрестностях приграничного города располагался 315-й гвардейский механизированный полк ордена Богдана Хмельницкого. Однако в 2003 году часть расформировали, сейчас большинство зданий находятся в аварийном состоянии, а часть земли была распродана.

Сийярто предупредил, что в ответ на размещение войск Будапешт будет блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины. Он пообещал, в частности, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, в апреле, и саммита НАТО-Украина этим летом.

«Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье», — ставит условие венгерский министр.

Тем временем, в закарпатских городах, где проживают венгры, становится все неспокойнее. В феврале неизвестные дважды поджигали здание офиса Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенного в Ужгороде. На эти инциденты даже обратила внимание ОБСЕ — из-за беспорядков организация решила усилить мониторинг в районе, в частности, в Ужгороде.

«Из-за чувствительной политической и общественной ситуации, во избежание возможных провокаций с 16 по 18 марта 2018 года мы не рекомендуем путешествовать в Закарпатье гражданам и туристическим группам из Венгрии, особенно в отдельные города (такие как Хушт, Ужгород)», — говорилось в сообщении ведомства. Ухудшение ситуации в Закарпатье заставило венгерский МИД предостеречь своих граждан от поездок в регион из-за возможных провокаций.

Предупреждение было связано еще и с тем, что 15 марта в Закарпатье отмечали годовщину создания Карпатской Украины, а 17 марта в Ужгороде местные националистические организации проводили Марш cлавы героев Карпатской Украины.

Новых беспорядков избежать все равно не удалось — в ночь на 16 марта в Берегово неизвестные повредили девять автомобилей. При этом объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами, машины же с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, злоумышленники не тронули.

По словам директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, есть вероятность, что за всей этой напряженностью последует эскалация.

«Система безопасности в Европе оказалась конструкцией, не очень адекватной своему времени. В регионе все возвращается на какой-то уровень начала XX века. Напряженность есть, и из этого вполне могут вырасти провокации военного характера», — считает Ознобищев.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН выразил схожую точку зрения.

«Если власти Украины будут продолжать свою авантюристическую политику, то они могут дождаться реальных боевых столкновений — право-националистическое правительство Венгрии введет войска в Закарпатье с целью защиты жизни и имущества живущих там мадьяр. Киеву не следует шутить с Будапештом», — предупредил Соловейчик.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сомневается в вероятности военных провокаций.

«Ситуация ни во что не выльется сейчас. Венгры, конечно, будут активно возражать, но возражать вербально», — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что ухудшение отношений Киева и Будапешта происходит на фоне приближения всеобщих выборов в Венгрии, на которых, как ожидается, победит партия Виктора Орбана — по данным соцопросов, сейчас партию премьера поддерживают около 50% избирателей. В то же время в Закарпатье проживают приблизительно 130 тыс. венгров, которым Будапешт годами выдавал венгерские паспорта (на 2017 год было выдано уже 200 тыс.).

Выступая на заседании глав МИД ЕС , Петер Сийярто упоминал и другую болезненную тему в контексте отношений с Киевом. Глава МИД Венгрии вновь потребовал от украинских властей внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года. В Будапеште отмечают, что охотно вернутся к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу в ближайшие пять лет, а в его текст будут внесены ощутимые изменения.

Напомним, скандальный украинский закон «об образовании», ставший причиной серьезного обострения отношений Будапешта и Киева, был подписан президентом страны Петром Порошенко 25 сентября 2017 года.

В соответствии с этим законом Киев ввел запрет на преподавание в средней и старшей школе (с 5 по 12 класс) на любом иностранном языке, включая венгерский.

Эти нововведения привели Будапешт в ярость — Венгрия сразу пообещала задействовать все рычаги для того, чтобы украинские власти отменили закон, который «жестоко нарушает» права национальных меньшинств, проживающих в стране.

Венгры не шутили — заседание комиссии Украина-НАТО не было включено в программу встречи министров обороны стран альянса, поскольку было заблокировано Венгрией. Министр обороны Украины Степан Полторак вообще не приехал на брюссельский саммит в знак протеста против антиукраинской риторики Венгрии в альянсе.

«Венгры будут всячески показывать, что Украина нарушает те принципы, которым должны следовать страны, собирающиеся вступать в НАТО и Евросоюз. И если в Европе и Атлантике будет желание полностью интегрировать Украину в эти структуры, то Венгрия примет на этот счет достаточно жесткую позицию», — считает Брутер. По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, позиция венгров в ЕС и НАТО продолжит быть антиукраинской.

По его мнению, своим поведением в ситуации с Закарпатьем Киев показывает европейцам, что вместе с Украиной они обретут крайне токсичного партнера, который вообще не способен соблюдать какие-то правила в своей стране.