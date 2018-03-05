В России создадут танк на колесах

В России создадут колесный танк на платформе «Бумеранг»

В ближайшее время российская « Военно-промышленная компания » разработает и построит колесный танк на платформе «Бумеранг». Основное отличие от существующего на этой платформе БМП — в более крупнокалиберной пушке. Сейчас функции колесного «танка» в российской армии исполняет БТР-82, воюющий в Сирии

Генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий заявил в воскресенье, 3 марта, что новый российский колесный танк на базе колесной платформы «Бумеранг» планируется создать в самое ближайшее время.

По словам Красовицкого, новый танк будет «ноу-хау» ВПК — он будет создан на той же платформе, что и существующая уже бронемашина пехоты K-17 и бронетранспортер K-16, но его оборудуют более крупнокалиберной и мощной пушкой.

Об этом он заявил в интервью телепередаче «Военная приемка» на канале «Звезда». УБП «Бумеранг» позволяет создавать на своей базе множество различных военных машин — от БТР, способного перевозить целое подразделение мотострелков, преодолевая водные преграды без посторонней помощи, до БМП с тяжелым вооружением. Высадка и посадка десантников осуществляется с кормы машины — двигатель располагается на носу «Бумеранга». Мощность четырехтактного дизельного движка с турбонаддувом достигает 510 лошадиных сил.

Скорость машин на основе «Бумеранга» по шоссе достигает 100 км/ч, а запас хода — 800 км. Производятся «боевые колесницы» на Арзамасском машиностроительном заводе.

Ранее Александр Красовицкий рассказывал о бронемашине пехоты K-17 — в сравнении с БТР К-16 она защищена более толстой и серьезной броней, а также четырьмя ПТУРами, способными вести огонь по нескольким целям одновременно. Дальность полета ракет достигает 6500 метров, а автоматическая пушка 2А42 имеет темп стрельбы 600 выстрелов в минуту, отметил глава ВПК. «Бумеранг» защищен керамической броней и противокумулятивными технологиями.

Также БМП на основе «Бумеранга» может «предвещать беду», сканируя все пространство вокруг, обнаруживая ракеты, фугасные снаряды или же «простое наведение лазера перед ударом», подчеркнул Красовицкий. Новая бронемашина пехоты создает «радиоэлектронную завесу», уничтожающую расположенные в относительной близости от БМП мины и фугасы.

Унифицированная боевая платформа (УБП) «Бумеранг» была продемонстрирована на закрытом показе еще в 2013 году, а большинство российских граждан смогли увидеть ее на репетиции Парада Победы в 2015 году. По плану, первые поставки в войска серийных образцов должны стартовать в 2019 году.

«Колесный танк» — это неофициальный термин, чаще употребляемый в связи с тяжелыми бронеавтомобилями или колесными истребителями танков. При этом их огневая мощь может сравниться с мощью основных боевых танков — таких как Т-80 или Т-90.

В сравнении с гусеничными танками, танки на колесах передвигаются быстрее и обладают сравнимой проходимостью на пересеченной местности. Однако колесная ходовая часть ограничивает массу боевой машины — поэтому бронирование на колесных танках обычно защищает их лишь от мелкокалиберных снарядов, пуль и шрапнели.

В XXI веке колесные танки стоят на вооружении разных стран мира. Армия США обладает БМП Stryker на колесном ходу. Они обеспечивают огневое прикрытие пехоты и легких автомобилей, а особенно эффективны в условиях городских боев.

Однако в ходе кампаний США в Ираке Афганистане подразделения Stryker понесли значительные потери, точные цифры при этом опубликованы не были. В мае 2007 года в ходе первой недели битвы за Бакубу в Ираке были уничтожены пять БМП. Тем не менее, колесные бронемашины получили хорошие отзывы от военных — отмечалась хорошая выживаемость экипажей и десанта при попадании в Stryker снарядов.

Американские платформы Stryker оснащаются также и крупнокалиберными пушками 105 мм. Всего на вооружении вооруженных сил США стоит более 4 тысяч подобных боевых машин. Подобные колесные танки стоят на вооружении практически всех европейских армий.

Российские Вооруженные Силы cейчас в качестве основной «боевой колесницы» используют БТР-82А. Четырехколесный БТР успешно используется в сирийской кампании, а его эффективность «вдвое превышает показатели БТР-80».