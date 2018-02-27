Послание Путина: от социалки к космосу

Каковы основные темы послания Владимира Путина

По информации источников «Газеты.Ru», в послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин процитирует сочинения школьников на тему «Россия, устремленная в будущее». Кроме того, ожидается, что глава государства раскроет свои предыдущие высказывания о «рывке», а также обозначит сферы, которые смогут обеспечить развитие России в будущем. Среди них источники называют космические технологии, энергетику и цифровую экономику.

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию состоится 1 марта. По информации осведомленного источника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, в ходе него президент процитирует некоторые сочинения школьников, которые они писали на тему «Россия, устремленная в будущее».

Традиционно президент обращается к парламенту с посланием в декабре, однако внезапно Владимир Путин решил его отложить. Напомним, что, согласно Конституции, с посланием Федеральному Собранию глава РФ обращается ежегодно. Однако формально в 2017 году этого события не произошло.

Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное решение закона не нарушает, поскольку законодательной обязанности оглашать послание до «географического завершения текущего года» нет.

И хотя перенос на два месяца выглядит незначительно, теперь послание приходится уже на избирательную кампанию, в которой Путин является одним из кандидатов. Песков уже заявил, что само послание неизбежно так или иначе совпадет с будущей программой кандидата, которая пока публично не обнародована.

Идеи для «рывка»

По мнению осведомленного источника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, в своем послании Владимир Путин может расшифровать свое высказывание о необходимости «рывка в развитии страны», за счет динамики которого Россия будет идти вперед. По мнению собеседника «Газеты.Ru», сейчас президент сосредоточен прежде всего на экономической сфере, а значит, стоит ждать указания отраслей, за счет которых и возможен прорыв.

«Например, это может быть энергетика (не только сырьевая), индустрия, связанная с космическими технологиями, создание цифровой инфраструктуры», — говорит источник.

Он также не исключает появление в послании идеологических тезисов, отмечая, что приоритетом, скорее всего, все же будет именно экономика.

Высокопоставленный федеральный чиновник на вопрос «Газеты.Ru» не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сведения, признав, что в представленных отраслях действительно есть потенциал.

«В целом это все довольно возможно. Общая логика, видимо, в том, что надо вложиться в инфраструктуру развития. Помимо этих отраслей, можно еще, например, добавить здравоохранение», — заключает еще один источник «Газеты.Ru», работающий с властью.

Также, по его мнению, отдельного внимания может быть удостоена социально-экономическая сфера.

Владимир Путин еще в конце 2017 года объявил о ряде мер поддержки для малообеспеченных слоев населения. В частности, в их число вошли ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка семьям, чей доход на человека не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, в дальнейшем акцент на адресность социальной политики, подразумевающей «наращивание фокусированной помощи», усилится.

Напомним, что одной из центральных тем предыдущего послания стала социальная справедливость. Не исключено, что она может быть использована опять.

В целом, по мнению источника, близкого к Кремлю, президент может определить новые «горизонты», стоящие перед Россией. Собеседник «Газеты.Ru» выразил уверенность, что будет упомянут запрос на обновление, в том числе и кадровое. При этом он уточнил, что все это возможно только на базе «стабильности».

«Любое обновление, развитие возможно на базисе стабильности», — подчеркнул источник.

Отметим, что не так давно был завершен кадровый конкурс «Лидеры России», проходивший под эгидой куратора внутренней политики администрации президента Сергея Кириенко . Конкурс является проектом платформы «Россия — страна возможностей». Ее общий форум намечен на 13-15 марта. Выборы состоятся 18 марта. Вполне вероятно, что тему обновления кадрового состава президент может затронуть и на этот раз.

«Перегретое» ожидание

Источник «Газеты.Ru» предполагает, что с высокой долей вероятности президент не обойдет стороной тему военно-промышленного комплекса и связанной с ним диверсификации. В январе во время визита в Уфу Путин уделил большое внимание этой проблеме. Тогда президент заявил, что соответствующие предприятия должны добиваться перехода на гражданскую продукцию, чтобы быть готовыми к моменту, когда объемы гособоронзаказа неизбежно упадут.

Кроме того, собеседник «Газеты.Ru» предполагает, что нынешнему посланию будет свойственен синтез различных тем, поскольку ситуация с его ожиданием «перегрета».

Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что послание будет разделено условно на две смысловые части, в одной из которых будет говориться о результатах работы. По мнению эксперта, в ней найдется место внешней политике, Крыму, словам о преодолении проблем в экономике.

Вторая, по мнению Миронова, будет содержать посыл про будущее, которое будет рисоваться как «динамичное и светлое».

«Не обойдется без анонсирования наших будущих достижений. Думаю, будет уделено особое внимание научно-техническому развитию со ставкой на новые функции РАН и развитие ВПК», — рассуждает политолог.

Про экономику будет сказано о стабилизации и начале нового роста, а также анонсированы инфраструктурные проекты и социальные программы.

Тема социальных гарантий малообеспеченным слоям населения, по мнению эксперта, действительно актуальна в связи с тем, что таких людей становится все больше. Хотя, на взгляд эксперта, само слово «бедность» вряд ли будет употребляться.

По мнению Миронова, Путин действительно хочет прорывов в экономике, однако многие его инициативы оказываются не реализованы.