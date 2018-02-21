Заблудились и погибли: почему Израиль сбил ливийский «Боинг»

45 лет назад Израиль уничтожил ливийский пассажирский самолет над Синайским полуостровом. Как летевший в Каир самолет оказался на территории Израиля, и почему было решено открыть по нему огонь, рассказывает «Газета.Ru»

21 февраля 1973 года самолет Boeing 727 ливийской компании Libyan Arab Airlines со 104 пассажирами и 9 членами экипажа на борту завершал перелет из Ливии в Каир, столицу Египта.

У пилотов возникли проблемы с навигацией. Полет происходил днем, но самолет попал в пыльную бурю, из-за чего экипажу пришлось ориентироваться исключительно по приборам. Кроме того, возникли неполадки с компасом. Командир заподозрил, что что-то пошло не так, когда не смог найти посадочный маяк. Однако пилоты продолжали направлять самолет на восток, считая, что они находятся к западу от Каира, хотя на самом деле были уже восточнее. При этом они не стали говорить о возможном отклонении от курса диспетчеру Каирского аэропорта.

В 13:52 по местному времени экипаж получил от диспетчера разрешение снижаться.

В 13:54 самолет пересек Суэцкий канал и оказался на территории Синайского полуострова, занятого в то время Израилем, двигаясь по направлению к ядерному центру в Димоне.

Израильские радары засекли самолет моментально. К нему были направлены два истребителя F-4E Phantom II ВВС Израиля. Флаг Ливии в те годы сильно напоминал флаг Египта, с которым Израиль тогда воевал. Из-за яркого солнца шторки в салоне были опущены, и, не увидев пассажиров на борту, пилоты истребителей доложили об этом на землю, на что получили указание — посадить авиалайнер на авиабазе Рефидим.

Экипаж «Боинга» тем временем снова сообщил диспетчеру в Каире, что не видит маяк, на что получил совет снизиться до 1-1,2 км.

Израильские истребители приблизились к самолету вплотную и попытались связаться с ним, но связь не работала. Тогда истребители покачали крыльями, давая международный знак следовать за ними, а один даже запустил предупредительную ракету, на что экипаж «Боинга» руками показал, что они поняли команду. Экипаж, приняв их за истребители ВВС Египта, направил самолет за ними.

Когда самолет снизился, экипаж увидел, что они направляются к авиабазе. В Каире аэропорт находился к западу от города, а авиабаза — к востоку, поэтому пилоты решили, что истребители просто показывали им, что они оказались восточнее Каира. Об этом экипаж сообщил диспетчеру и взял курс на запад.

Израильское командование приняло эти действия за попытку к бегству. Истребитель дал предупредительную очередь вблизи крыла, но экипаж на нее не среагировал. Тогда израильское командование предположило, что самолет захватили террористы — тем более, ранее уже поступали угрозы от террористической организации «Черный сентябрь».

Истребители дали очереди по корневым частям крыла. Самолет начал терять высоту, поэтому пилоты решили попытаться сесть в пустыне. Но в 55 км от авиабазы самолет врезался в дюну. Выжить удалось лишь пилоту и нескольким пассажирам. Часть из них позже скончалась в больнице.

«Правительство Израиля выражает глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате крушения ливийского самолета в Синае и сожалеет, что ливийские пилоты не отреагировали на неоднократные предупреждения, которые были даны в соответствии с международной процедурой», — гласило официальное заявление премьер-министра Израиля Голды Меир

Израильский политик и министр Исраэль Галили назвал произошедшее катастрофой. «Израиль не был заинтересован в нападении на этот самолет, — сообщил он на собрании политиков по поводу произошедшего. — Трудно понять, почему пилот или кто-то еще не отвечали».

По словам Галили, попытки связаться с самолетом продолжались на протяжении 15 минут.

Хотя многие были не на шутку обеспокоены случившимся, брать на себя ответственность никто не спешил.

«А что нам было делать? — вопрошал один из офицеров. — Пусть ливийский самолет летит через наше воздушное пространство, как ему вздумается?

А где гарантии, что самолет не загружен взрывчаткой, а за штурвалом — не камикадзе, направляющий его на израильский город?»

Кроме того, по словам офицера, несколько недель назад в Израиль поступило сообщение о планируемой палестинскими партизанами операции — захватить лайнер и разбить его в Тель-Авиве.

«Существуют международные принципы, касающиеся пересечения воздушного пространства другой страны, — заявил министр транспорта Шимон Перес . — Насколько мне известно, Израиль действовал в соответствии с этими процедурами».

Министр иностранных дел Ливии назвал обстрел самолета «преступным актом» и заявил, что инцидент добавит стране решимости в борьбе с Израилем.

«Мы рассматриваем погибших как мучеников, пострадавших от агрессии Израиля», — отметил он.

Министр обороны Израиля Моше Даян обвинил в произошедшем ливийских пилотов. «Я бы несомненно засомневался в намерениях пилота, который игнорирует предупреждения и — по какой бы то ни было причине — рискует жизнями своих пассажиров вместо того, чтобы следовать инструкциям и приземлиться, — подчеркнул он. — Я нисколько не сомневаюсь, что капитан слышал приказ приземлиться и понял его. Не хочу винить в случившемся мертвеца, но больше некого».

После изучения данных бортового самописца стали понятны ошибки, совершенные экипажем. Кроме того, пилоты не видели предупредительной очереди, которую якобы выпустил израильский истребитель. Только тогда Даян признал, что Израиль, очевидно, тоже несет ответственность за произошедшее.