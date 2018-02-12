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Европа заработает на российском газе
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Нажать на российский газ: Eugal поможет Германии заработать на «Северном потоке-2» 

ФБА «Экономика сегодня» 22 часа назад
Фото: Nord Stream 2
Планы строительства газопровода Eugal, во-первых, указывают на намерения Германии участвовать в проекте "Северный поток-2", который даст им возможность стать транзитером. Во-вторых, это следование изначальным договоренностям и законам Евросоюза. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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Eugal, газопровод, по которому в Евросоюз будет поступать газ "Северного потока-2", включен в план развития немецкой газовой сети на 2018-2028 год.
"Немецкие операторы газотранспортных систем начали обсуждения по развитию немецкой газовой сети на период с 2018 по 2028 год, опубликовав консультационный документ", — говорится в заявлении национальной Ассоциации операторов.
В плане излагаются предложения по гарантии поставок газа в страну, присутствует там и Eugal.
Длина Eugal — 485 километров, он пройдет от Балтийского моря до границы Германии с Чехией. Строительство газопровода планируется начать в конце второго квартала 2018 года.

В логике законов ЕС

Речь, в первую очередь, идет о Германии, Берлин не скрывал, что является главным партнером России по "Северному потоку-2", говорит Игорь Юшков.
"Логично, что Германия в этом вопросе намерена двигаться дальше, исполняя европейское законодательство, которое гласит — если поставщик обязуется поставить к определенной точке ЕС некие объемы газа, то Евросоюз обязан к этому месту подвести и построить газопровод. Так что Берлин действует в логике общих законов ЕС, тем более изначально была договоренность — "Газпром" и пять его европейских партнеров строят трубу, морскую часть, а все остальное, на берегу, забота европейских компаний", — сказал эксперт.

Дальше Европа сама

Без Германии "Газпром" на территории ЕС — в соответствии с Третьим энергопакетом — ничего строить не может (документ запрещает поставщику владеть газопроводами в ЕС), так что Германия ведет себя логично, намереваясь реализовывать Eugal. "Газпром" обеспечит доставку газа до границы Германии, а дальше немцы сами будут расширять свою газотранспортную систему, с расчетом, чтобы через них как транзитера проходили заявленные 55 миллиардов кубов, отметил Юшков.
В Европе, как мы знаем, сегодня нет единой позиции по "Северному потоку-2". Отдельные страны — Польша, Прибалтика, Украина — выступают резко против, однако в в целом гранды ЕС и те страны, по территории которых должен пройти газопровод, высказываются за "Поток-2" — все-таки они получат дополнительные доходы за транзит, плюс гарантию снабжения.
"Украинская труба недофинансирована, с каждым годом ее возможности будут уменьшаться. И, значит, если не будет построен обходной газопровод, Европа в один момент может остаться без газа. Это понимают все здравомыслящие игроки рынка, так что, думаю, "Северный поток-2" будет построен, а сами европейцы уже построят те участки, которые пойдут по их территориям", — сказал Игорь Юшков.
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