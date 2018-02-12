Европа заработает на российском газе

Нажать на российский газ: Eugal поможет Германии заработать на «Северном потоке-2»

"Немецкие операторы газотранспортных систем начали обсуждения по развитию немецкой газовой сети на период с 2018 по 2028 год, опубликовав консультационный документ", — говорится в заявлении национальной Ассоциации операторов. Eugal, газопровод, по которому в Евросоюз будет поступать газ "Северного потока-2", включен в план развития немецкой газовой сети на 2018-2028 год.

В плане излагаются предложения по гарантии поставок газа в страну, присутствует там и Eugal.

Длина Eugal — 485 километров, он пройдет от Балтийского моря до границы Германии с Чехией. Строительство газопровода планируется начать в конце второго квартала 2018 года. В логике законов ЕС

"Логично, что Германия в этом вопросе намерена двигаться дальше, исполняя европейское законодательство, которое гласит — если поставщик обязуется поставить к определенной точке ЕС некие объемы газа, то Евросоюз обязан к этому месту подвести и построить газопровод. Так что Берлин действует в логике общих законов ЕС, тем более изначально была договоренность — "Газпром" и пять его европейских партнеров строят трубу, морскую часть, а все остальное, на берегу, забота европейских компаний", — сказал эксперт. Дальше Европа сама Речь, в первую очередь, идет о Германии, Берлин не скрывал, что является главным партнером России по "Северному потоку-2", говорит Игорь Юшков.

Без Германии "Газпром" на территории ЕС — в соответствии с Третьим энергопакетом — ничего строить не может (документ запрещает поставщику владеть газопроводами в ЕС), так что Германия ведет себя логично, намереваясь реализовывать Eugal. "Газпром" обеспечит доставку газа до границы Германии, а дальше немцы сами будут расширять свою газотранспортную систему, с расчетом, чтобы через них как транзитера проходили заявленные 55 миллиардов кубов, отметил Юшков.