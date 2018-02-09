На фондовых рынках вновь началась паника

Почему на мировых фондовых рынках вновь началась паника

Крупнейшие фондовые рынки штормит второй раз с начала недели. Очередной обвал американских биржевых котировок вызвал цепную реакцию на мировых площадках. Большинство экспертов всё ещё уверены, что это лишь временная коррекция, вызванная ожиданиями со стороны инвесторов повышения процентной ставки Федрезерва США в марте. Однако некоторые аналитики настроены менее оптимистично и прогнозируют длительный период спада. Возможно ли наступление глобальной рецессии в ближайшее время — выяснял RT. В пятницу, 9 февраля, торги на глобальных фондовых рынках сопровождаются массовыми обвалами и активной продажей ценных бумаг. Истерию инвесторов вызвало второе с начала недели обрушение американских биржевых показателей. Так, промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 033 пункта (4,15%) до 23 860 пунктов, корпоративный индекс S&P 500 — на 100 пунктов (3,75%) до 2 581, а высокотехнологичный NASDAQ потерял 3,9% и опустился до 6 777 пунктов.

Паника на американском рынке вновь вызвала цепную реакцию и спровоцировала спад на азиатских площадках. В ходе торговой сессии пятницы японский индекс Nikkei потерял 2,32% и достиг минимального значения за последние четыре месяца — 21 382 пункта. Одновременно индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 4,05% и опустился до минимума с июня 2017 года — до 3 129 пунктов.

Торги в Европе также открылись снижением котировок. Немецкий индекс DAX упал на 0,39% — до 12 212 пунктов, французский CAC 40 снизился на 0,32% и составил 5 135 пунктов, английский FTSE 100 утратил 0,22% и достиг 7 150 пунктов.

Открытие Московской биржи ознаменовалось ослаблением российского рынка. Так, во вторую половину торгового дня индекс Мосбиржи опустился на 1,56% до отметки 2 192 пункта. Примечательно, что ещё 25 января этот показатель достиг исторического максимума — 2 326 пунктов.

«Эта коррекция была вполне ожидаемой. Мы видели одно из лучших начинаний года из когда-либо наблюдаемых на фондовом рынке. Ситуация выглядела как паническая скупка. Инвесторы активно вкладывались, опасаясь упустить возможность извлечь выгоду от такой сильной восходящей динамики», — прокомментировал RT ситуацию на фондовых рынках генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио. Опрошенные RT аналитики отмечают, что оценка американских акций остаётся вблизи исторических максимумов. На этом фоне коррекция рынка была лишь вопросом времени. Напомним, что с начала 2018 года Dow Jones поднимался выше 26 400 пунктов, S&P 500 вырос до 2 850 пунктов, а Nasdaq — до 7 460 пунктов.

«Данные стали сигналом для инвесторов для выхода из рисковых активов и пересмотра своих портфелей. Как это обычно бывает, такие настроения и ожидания проходят волнами по глобальному рынку. В результате снижение наблюдается и на азиатских, и европейских рынках. В том числе просела и российская площадка», — пояснил Деев. По мнению ведущего аналитика AMarkets Артёма Деева , одной из причин падения стала статистика Министерства труда США по росту заработных плат. Так, в январе почасовая оплата в Штатах поднялась на 2,9% — до $26,74. Это самый высокий показатель с 2009 года. А безработица осталась на декабрьском уровне (4,1%).

Последние статданные по рынку труда США ещё больше усилили ожидания по повышению ставки американского Федрезерва. По мнению экономистов, это может негативно сказаться на акциях — инвесторы будут покупать безопасные облигации с большой доходностью.

«То, что рынок за неделю не смог прийти в себя, говорит о тщательном переосмыслении происходящего со стороны инвесторов. Безусловно, паника на американском рынке передаётся всем мировым площадкам. Инвесторы продают акции и покупают облигации, чтобы переждать шторм», — отметил начальник отдела брокерских операций «РосЕвроБанка» Евгений Волков. По данным портала MarketWatch, 5 февраля доходность американских трежерис (государственных ценных бумаг США) выросла до максимума с января 2014 года — до 2,88%. Именно это, по словам аналитиков, могло стать спусковым крючком для активной распродажи ценных бумаг.

«Основные индексы могут упасть на 20%. Но пока это выглядит только как коррекция, и нет оснований утверждать, что падение рынков может вызвать экономический кризис», — считает директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов. Штормовое предупреждение В целом экономисты уверены, что нынешний спад может продлиться не более двух недель и пока рано говорить о глобальной долгосрочной рецессии. На сегодняшний день ключевые индексы рынка США отклонились на 10% от своих январских пиков, и снижение может продолжиться в ближайшее время.

«Все эти события выпали на 2018 год. ФРС обещает поднять ставку три или даже четыре раза и снизить размер своего баланса — то есть изъять деньги из оборота. Таким образом, будут ужесточены денежно-кредитные условия в американской экономике. Поскольку с 2009 года фондовый рынок США уверенно рос с небольшими перерывами, то получившаяся конструкция была очень хрупкой, и сейчас происходит её если не разрушение, то схлопывание», — рассказал RT заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. Между тем далеко не все эксперты придерживаются оптимистичных прогнозов относительно ситуации на фондовом рынке. Так, ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики в США, Китае и Европе может стать долгосрочным фактором, определяющим дальнейшее падение котировок.

По словам экономиста, нынешний тренд может продлиться достаточно долго и будет связан с изменениями в бюджетной сфере в США. Речь идёт о политике Дональда Трампа по снижению налогов, которая может привести к серьёзному росту дефицита бюджета и длительному снижению курса доллара.

Как пишет Bloomberg , уже в 2018 году в условиях растущего дефицита Соединённые Штаты будут вынуждены занять более $1 трлн. Это может спровоцировать ещё большую истерию среди инвесторов, которая приведёт к глобальной продаже акций.

«Бюджетные сложности США могут растянуться на срок от трёх до пяти лет. Как показывает опыт американской экономики, при президентах-республиканцах происходит обычно достаточно серьёзный рост дефицита бюджета и снижение курса доллара», — отмечает Константин Корищенко. По оценке старшего экономиста Bank of America Corp. Джозефа Сонга, бюджетный дефицит США к 2019 году может превысить 5% ВВП — это будет максимум со времён Второй мировой войны при наличии полной занятости в стране.

«Снижение налогов поможет компаниям, но существующий объём плохих долгов (кредиты, выплаты по которым задержаны или возврат которых маловероятен или невозможен) огромен. В США прочно укоренился менталитет «скупить всё новое», и норма сбережений находится на минимуме с 2005 года — именно тогда рос пузырь на рынке недвижимости», — пояснил Марк Торнтон. Научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон в разговоре с RT объяснил, почему коррекция фондового рынка может продлиться несколько лет.

По данным Бюро экономического анализа США (BEA), в декабре 2017 года норма сбережений в Штатах опустилась до 2,4% от располагаемых доходов населения — впервые с октября 2005 года.